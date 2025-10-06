Friedensrat-Angebot durch Kriegshunde: Trumps Gaza-Deal enthüllt

Martin Jay

Trumps Plan wirft einen Schatten über den der UN – und über jedes Gejammer kriecherischer EU-Führer, die so tun wollen, als unterstützten sie einen palästinensischen Staat.

Das Warten ist quälend, weil es so lange hinausgezögert wird. Das Trump-Angebot, das schließlich der Hamas vorgelegt wurde, liegt nun auf dem Tisch, damit sie es prüfen kann – aber in Wirklichkeit, wie groß sind die Chancen, dass Hamas irgendetwas davon akzeptiert? Wurde das überhaupt erwartet?

Das Abkommen selbst ist in dem Papier in vielen Bereichen vage, und der Vorschlag wirkt so, als sei er in letzter Minute zusammengezimmert worden. Viele würden argumentieren, dass es sich nicht um ein Friedensabkommen als solches handelt, sondern eher um einen Bauplan, um lediglich die Heiligkeit und Glaubwürdigkeit der Verhandlungen wiederherzustellen – nachdem Israel sehr kürzlich Katar bombardiert hatte, in dem Versuch, diejenigen zu töten, mit denen es angeblich verhandelt: die Hamas.

Andere würden argumentieren, dass es ein mutiger Schritt in die richtige Richtung sei und dass ein Waffenstillstand zustande kommen und die israelischen Geiseln freigelassen werden könnten.

Doch es steckt zu viel Wunschdenken darin für jeden, der hofft, dass aus dem Angebot, das Trump unterbreitet hat, etwas Positives hervorgehen könnte – ein Angebot, das ihn als den fernen Präsidenten in spe des Gazastreifens positioniert, mit Tony Blair als Übergangs-Premierminister.

So vieles muss noch endgültig festgelegt werden. Wie könnte Hamas möglicherweise irgendeine der Bedingungen akzeptieren – die umstrittenste ist, dass sie ihre Waffen abgibt? Eine Reihe führender Analysten in der Region beginnt zu vermuten, dass diejenigen, die dieses Abkommen entworfen haben, nur allzu gut wissen, dass Hamas das nicht kann – und so stellt sich die Frage, was eigentlich der wahre Zweck des Ganzen ist?

Es ist kein Geheimnis, dass Trump von Großbritannien, Kanada und Australien überrascht wurde, die alle ihre Unterstützung für einen palästinensischen Staat erklärten. Ebenso war er verblüfft, wie schnell die UN selbst mit ihrem eigenen Vorschlag eines Weges zur Selbstverwaltung aufwartete. Und so handelte Trump sehr schnell, um einen Plan zusammenzukleben, der den der UN überschatten würde – und jedes Gejammer kriecherischer EU-Führer, die so tun wollen, als unterstützten sie einen palästinensischen Staat.

Der wichtige Punkt ist, Netanjahu bei Laune zu halten, den Völkermord am Laufen zu halten, während Trump behaupten kann, dass es allein die Schuld der Hamas sei, dass die Tötungen andauern. Die Wahrheit ist, dass der Trump-Vorschlag überhaupt nicht ernst gemeint ist und in einem viel zynischeren Licht betrachtet werden sollte für das, was er wirklich ist: ein Rauchvorhang. Manche gehen noch weiter und sagen, er sei ein Mittel, um sicherzustellen, dass ein Krieg in Gaza tatsächlich für immer andauern kann und ein palästinensischer Staat blockiert würde, sollte der Trump-Vorschlag übernommen werden.

„Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza ist ein vergifteter Kelch: Während er scheinbar Hoffnung auf einen Waffenstillstand und eine Welle an Hilfslieferungen bietet, verschafft er Israel heimlich einen Blankoscheck, um mit Zustimmung der USA und arabischer Staaten einen ewigen Krieg in Gaza zu führen“, argumentierte Hassan T. Alhasan, Senior Fellow für Nahostpolitik am International Institute for Strategic Studies, kürzlich auf CNN.

„Der amerikanisch-israelische Plan ist eindeutig so gestaltet, dass er von der Hamas abgelehnt wird. Seine Bestimmungen sind so vage, dass Netanjahu ihn bereits als Erlaubnis für eine unbefristete israelische Militärpräsenz in Gaza auslegt, mit der Freiheit, militärische Operationen unter dem Vorwand der Bekämpfung der Hamas durchzuführen.“

Doch die eigentliche Warnfahne für die ganze Welt, dass dieses Angebot Trumps tückisch ist, liegt nicht in der vagen Formulierung des Textes, die Israel begünstigt, noch in dem, was in dem kurzen Dokument fehlt (wie die palästinensische Staatsgründung), sondern in der Art und Weise, wie dieser Plan präsentiert wurde.

Israel, unterstützt von Trump, führt den abscheulichsten Völkermord der modernen Geschichte gegen die ärmsten, verwundbarsten Menschen – wenn es nicht gerade Frauen und Kinder in ihren Zelten bombardiert, versucht es, sie zu Tode zu verhungern – und dann hat es plötzlich einen sporadischen Anfall von demokratischem Eifer und meint, es müsse der Hamas ein schriftliches Angebot machen?

Sicherlich, wenn Trump es ernst gemeint hätte mit dem Angebot, würden er und Netanjahu es einfach durchsetzen. Der wahre Grund, warum es angeboten wurde, ist, dass beide diese völkermordenden Wahnsinnigen die Ablehnung durch die Hamas brauchen. Wenn diese erfolgt, werden sie mit dem Völkermord fortfahren können, die Palästinenser von der Landkarte ihres eigenen Landes zu tilgen, und den jammernden EU-Führern, die sich beschweren, mit einem Achselzucken begegnen: „Wir haben Gaza ein großartiges Angebot gemacht, aber sie haben es abgelehnt“ – wird Trumps Standardantwort sein, während er weiterhin darauf herumreitet, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Der „Board of Peace“ ist in Wahrheit eine Clique kriegstreiberischer Hunde, die Milliarden in Gaza wittern. Für Trump wird es ein guter Anteil an den 100 Milliarden Dollar sein, die für den Wiederaufbau benötigt werden, um Regierungsministerien, Straßen, Brücken, Abwasseranlagen, Schulen und Krankenhäuser wiederaufzubauen. Seine Freunde werden selbstverständlich die Aufträge erhalten, während Netanjahu ihm den Umschlag mit erstklassigen Küstenimmobilien übergibt, damit er Luxuswohnungen für zahlungskräftige Golf-Arabier bauen kann; für Blair wird sich ein weiterer Reigen multimillionenschwerer Spenden an seinen eigenen globalen Beratungsverbund auszahlen, wenn GCC-Führer in Schlangen stehen, um ihn zu bezahlen. Sollte der Plan jemals in Gang kommen, würden sowohl Blair als auch Trump Abermilliarden Dollar verdienen, während Israel die IDF im Streifen behalten und einen Scheinkrieg führen könnte, um jeden Zwei-Staaten-Prozess zu verzögern.