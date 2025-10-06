Coach Bibi hinterlässt Spuren

von Karen Kwiatkowski

Durchschnittliche Amerikaner sind besorgt über das Kommandoverhältnis zwischen den USA und Israel. Es wächst das Bewusstsein, für das von den USA finanzierte und bewaffnete Massaker in Gaza. 1967, also vor über 50 Jahren, errichteten die Israelis ein Freiluft-Konzentrationslager im Gazastreifen. Bis 2023 hielt es 2,3 Millionen Menschen, diese Zahl ist heute auf etwa 1,5 Millionen reduziert, da die Bevölkerung von Gaza-Stadt entweder getötet oder vertrieben wurde. Palästinensische Überlebende sind in ein winziges militarisiertes Gebiet im Süden zusammengedrängt, ohne Nahrung, Wasser oder Unterkunft. Die meisten in Israel hoffen, dass ein dritter Winter und Krankheitsausbrüche sie alle töten werden. Bibi Netanjahu und seine mörderische Regierung befinden sich außerdem im Krieg mit sieben oder acht anderen Feinden, schießen und ermorden in der Region – und vielleicht weltweit –, während sie die volle Unterstützung der US-Regierung beanspruchen.

Die Trump-Kampagne wurde von einer Reihe jüdischer Zionisten finanziert, die darauf setzten, dass ein Trump in der Hand zwei Neokonservative im Busch wert sei. Wir finden heutzutage nur wenige Neokonservative in Washington, die Trump loben würden; die meisten, wie die Irakkriegs-Befürworter David Frum und Bill Kristol, sind offen verächtlich.

Kritiker der Neokonservativen wurden lange als antisemitisch abgestempelt, und heute ist Trump wohl neokonservativer als die ursprünglichen Denker und Politiker, die Netanjahus 25 Jahre alten Plan für Groß-Israel stolz unterstützten und für US-Boutiquekriege und Regimewechsel arbeiteten, um die Umsetzung des „Clean Break“-Programms der Likud-Partei zu fördern.

Trump mag die Feinheiten des Neokonservatismus verstehen oder nicht; er ist eher ein Menschenmensch als ein Akademiker. Aber er hat heute einen Coach in Netanjahu, und Bibis vier persönliche Besuche im Weißen Haus und zahlreiche Telefonate haben Donald Trump in mehreren auffälligen Punkten verändert.

Die erste und offensichtlichste Veränderung ist, dass Trump, sei es aus Gründen der Persönlichkeit, des Geldes, der Erpressung oder aus schlichter Angst vor einem Attentat, nicht in der Lage ist, sich Bibi gegenüber zu behaupten. Ungeachtet dieses jüngsten Bildes von Netanjahu, wie er gezwungen eine Entschuldigung an den Emir von Katar vorlas, ist die Beziehung zwischen dem Anführer von 9 Millionen Israelis und dem Anführer von 340 Millionen Amerikanern die von Coach zu Spieler, Führer zu Gefolgsmann, Boss zu Consigliere. Trump mag gelegentlich andere Länder, seine eigenen Mitarbeiter, Republikaner und Demokraten im Kongress, Bürgermeister und Gouverneure sowie ehemalige Präsidenten herabsetzen, bedrohen, verklagen oder ihnen sonstwie Schaden androhen. Doch gegenüber Bibi ist er außergewöhnlich manierlich.

Die zweite Veränderung, zunehmend offensichtlich, ist Trumps Obsession mit Krieg – genauso sehr oder mehr noch als mit Frieden. Der durchschnittliche Amerikaner mag Krieg als das Fehlen von Frieden, als das Scheitern von Frieden sehen, bestenfalls als notwendige Übergangsphase, um wieder Frieden herzustellen. Das ist zu erwarten, wir haben seit 1861 keinen Krieg mehr im eigenen Land geführt, und da der Norden gewonnen hat, hören wir selten von der brutalen Niederbrennung des Shenandoah Valley 1864 durch General Philip Sheridan oder von General Shermans mörderischem Marsch von Atlanta zum Meer, beide auf Befehl des späteren Präsidenten Ulysses Grant. Doch der durchschnittliche Israeli betrachtet solchen Krieg und Konflikt als Normalität. Für Israel ist Krieg in praktischen Begriffen Frieden.

Trump versprach das Ende der Kriege, aber gecoacht von Bibi erklärt er nun offen den totalen Krieg gegen ausländische und inländische Feinde gleichermaßen. Im Namen des „Friedens“ hat Trump sowohl die Ukraine als auch Israel weiterhin in zwei der blutigsten und völlig unnötigen Kriege des 21. Jahrhunderts mit Waffen versorgt. Trotz seiner Versprechen, die Hilfe für die Ukraine zu beenden – und damit die Ukrainer davor zu bewahren, ihr Land für ein korruptes, sinnloses und kaputtes NATO zu opfern –, deutet er nun an, Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit mittlerer Reichweite und vieles mehr bereitzustellen, solange die NATO bezahlt. Trotz Versprechen, die Verschwendung im Pentagon zu reduzieren, prahlt er mit dem ersten „Verteidigungs“-Budget von einer Billion Dollar und fordert ein Kriegsministerium. Alles, was Bibi in Gaza braucht, liefert Trump – seien es Waffen, Geld oder „Friedenspläne“ ohne Palästinenser.

Anstelle von Friedensrhetorik klingt Trump zunehmend wie ein Mini-Bibi, der sich auf Feinde innerhalb und außerhalb der Grenzen konzentriert, vor einem Amerika warnt, das ständig in Gefahr und ständig im Krieg ist, umgeben von Bedrohungen, die so tödlich und irrational seien, dass ihnen nur mit überwältigender Gewalt begegnet werden könne. Wie er zu den Generälen sagte: „Sie spucken, wir schlagen.“

Die dritte Veränderung ist die beunruhigendste: Trumps zunehmend offensichtliche Übernahme von Bibis Verachtung für „die Anderen“, seien es politische Gegner, ganze Religionen, ganze Kulturen oder schlicht diejenigen, die widersprechen. Gouverneure, die sich weigern, die Bundesaufsicht über die State Guard-Einheiten zu akzeptieren, um Bundeserlasse in diesen Staaten durchzusetzen, sind nicht nur innere Feinde, sondern inkompetent und verdienen Gefängnis. Medien – ob unabhängig oder staatlich –, die Trump kritisieren oder gegen ihn sticheln, sind dumm, lügen und sind Fake. Illegale Einwanderer werden zu eindringenden feindlichen Einheiten, Regierungen, die Trumps Politik ablehnen oder in Frage stellen, sind Verlierer und illegitim. Mehr als das Beschimpfen, das man als „tough guy“-Gerede sehen kann, eine Art amerikanischer Machismo, erleben wir eine zunehmende Entmenschlichung des Feindes in Denken und Sprache. Die Sprache des Hasses und der Intoleranz – heute am deutlichsten von der Linken, aber auch von der Rechten – bereitet Kriege vor. Sprache ist der Lakai des Krieges. Es ist sowohl abstoßend als auch alarmierend, wenn diese Worte zur Alltagssprache des Präsidenten werden, dessen erste und einzige Pflicht der Republik und der Verfassung gilt, die sie bindet.

Doch entmenschlichende, arrogante und beleidigende Sprache ist genau die, wie Netanjahu, sein politischer Kader und 80 bis 90 % der Israelis über Nichtzionisten sprechen, selbst wenn sie Juden sind. Es ist die Sprache, die Netanjahu letzte Woche vor der weitgehend leeren UN-Versammlung sprach. Wütend, impotent, vor Verachtung stotternd. Entmenschliche und töte gewaltsam diejenigen, die sich deinen Regeln widersetzen, deine Argumente bestreiten, anders leben wollen, diejenigen, die sich weigern, jeder deiner Forderungen nachzukommen, die an ihren Religionen festhalten, während du deine verlierst – das scheint es zu sein, was Bibi dem amerikanischen Präsidenten beibringt.

Coach Bibi kontrolliert Donald Trump nicht. Es ist weit schlimmer. Coach Bibi inspiriert Trump. Er dient ihm als Beispiel für etwas, das Trump begehrt – nicht nur in Bezug auf die Macht, nach Belieben Krieg zu führen und Feinde im In- und Ausland zu zerschmettern, sondern auch, wie der israelische Premierminister, der 30 Jahre lang abwechselnd im Amt war, als politisch „populär“ und „starker Führer“ zu gelten.

Die meisten christlichen Zionisten um Trump sind ebenfalls von Netanjahu inspiriert, und keiner von ihnen ist so weit gekommen wie Charlie Kirk, der begann, die harte und beunruhigende Wahrheit über den manischen und kriminellen Staat Israel zu erkennen. Aber sie werden es tun.

Ein 80-jähriger Mann sollte keinen Moral-Coach oder Vaterfigur brauchen. Acht Jahrzehnte Lebenserfahrung sollten normalerweise einen natürlichen Schild gegen diese Art von Manipulation und Überredung hervorgebracht haben.

Der „America First“-Präsident muss jetzt seine ungesunde Beziehung zu Netanjahu beenden und Wiedergutmachung bei all jenen leisten, die er dadurch geschädigt hat. Lieber jetzt von Israels Schergen beschämt oder gar ermordet werden, als in die Geschichte einzugehen als der amerikanische Netanjahu – der Mann, der durch unsinnige Kriege und ungerechtfertigten Hochmut seine eigene Nation zugrunde richtete.