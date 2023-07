„Eine Welle von Pandemien kommt nach der anderen auf uns zu!“

WHO-Chef Tedros, Bill Gates, Anthony Fauci und der Impfstoffentwickler Peter Hotez sagen alle mit Begeisterung, dass eine neue Pandemie bevorstehe.

Sie sagen auch, dass es eine schwere Pandemie sein wird und Corona nur eine Aufwärmübung war.

„Warum sind sie so glücklich? Warum sind sie so aufgeregt wegen einer weiteren Pandemie?“ fragt der Internist und Kardiologe Peter McCullough. „Das macht mich misstrauisch.“

Dr. McCullough: The Powers That Be Are Telegraphing the Next Pandemic



