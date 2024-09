Eine Wildnis aus Spiegeln: Der letzte Krieg des Hegemons

Pepe Escobar

Andrej Martjanow hat sich einen einzigartigen Platz im Heiligenschein geschaffen, wenn es um tiefgründiges, kritisches Denken in allen Fragen von Krieg und Frieden geht.

In seinen früheren Büchern, in seinem Blog Reminiszenz an die Zukunft und in zahllosen Podcasts ist er zur ersten Adresse geworden, wenn es um das Innenleben der militärischen Sonderoperation (SMO) in der Ukraine sowie um das große Bild des Stellvertreterkriegs zwischen den USA und ihren kollektiven westlichen Vasallen gegen Russland geht.

Natürlich ist jedes neue Buch dieses liebenswerten Menschen mit seinem bissigen Humor eine Bereicherung – und dieses Buch, Amerikas letzter Krieg, das vierte in einer Reihe, sollte als die Krönung seiner sorgfältigen, detaillierten Analyse einer echten Revolution in militärischen Angelegenheiten angesehen werden, die an der “unverzichtbaren Nation” völlig vorbeigegangen ist.

Gleich zu Beginn geht Martyanov auf die Russophobie ein – und darauf, wie diese überwältigende, den gesamten Westen erfassende Pathologie, “die weit über bloße geopolitische Widersprüche zwischen Nationen und Staaten hinausgeht”, “eine metaphysische Dimension annimmt, die sich aus ihren rassischen, religiösen und kulturellen Komponenten ergibt”.

Die Russophobie wurde durch die unangenehmen Fakten über die “echte Revolution in militärischen Angelegenheiten”, einen echten “Paradigmenwechsel” in der Kriegsführung, nur noch verstärkt.

Bereits im Vorwort skizziert Martyanov den Stand der Dinge oder was ich kürzlich als einen Krieg des Terrors definiert habe:

“Die derzeitige Wirtschaft und das Militär der USA sind nicht in der Lage, Russland auf konventionellem Wege zu bekämpfen; sie würden eine Niederlage erleiden, wenn sie es versuchten. Daher haben die Vereinigten Staaten und der kombinierte Westen auf den Terrorismus zurückgegriffen”.

Hinzu kommt, dass die NATO angesichts der laufenden Stellvertreterkonflikte nicht in der Lage ist, einen echten Krieg des 21. Jahrhunderts zu führen. Selbst die “fast überwundene Überlegenheit der USA bei Satellitenkonstellationen” und die Fähigkeit der NATO, ungehindert im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer zu operieren, hätten in einem echten Krieg kaum Bedeutung. In einem solchen Szenario würde die NATO blind gemacht und ihre Befehls- und Kontrollstrukturen gestört werden.

“Der beste strategische Bewertungsapparat der Welt”

Martjanow blickt auf die Situation Ende 2021, kurz vor der russischen Militäroperation, zurück, als sich die ukrainischen Streitkräfte an den Grenzen von Donezk und Lugansk sammelten. “In einem letzten verzweifelten Versuch, eine militärische Konfrontation mit der damals am besten ausgebildeten und ausgestatteten Stellvertreterarmee der USA (und des Westens) in der Geschichte zu vermeiden, die über viele kritische C4-Elemente verfügte,” überreichte Russland den USA am 15. Dezember 2021 ein Dokument. Martjanow bezeichnet dieses als “diplomatischen Euphemismus für Forderungen” an Washington, gegenseitige Sicherheitsgarantien zu schaffen. Dieser berüchtigte Vorschlag zur “Unteilbarkeit der Sicherheit” betraf Europa und den postsowjetischen Raum.

Martjanow hat recht mit seiner Einschätzung, dass dies nicht gerade bahnbrechend war; es war “eine Wiederholung derselben Punkte, auf denen Russland seit den 1990er Jahren bestanden hatte”. Der entscheidende Punkt war natürlich die Nichterweiterung der NATO, insbesondere in Bezug auf die Ukraine, “die seit 2013 faktisch zur vorgeschobenen Operationsbasis der NATO wurde”.

Das war Putins diplomatischer Schachzug, um einen Krieg zu verhindern. Schließlich hatte das politisch-militärische Establishment Russlands gesehen, in welche Richtung die Hunde des Krieges bellten, und war in der Lage, “auf der Grundlage der hervorragenden nachrichtendienstlichen Erkenntnisse und des wohl besten strategischen Beurteilungsapparats der Welt – des russischen Generalstabs, des Auslandsnachrichtendienstes (SVR), des FSB und des Außenministeriums – eine Prognose abzugeben.

Was sich jetzt in der schwarzen Erde von Noworossija entwickelt – die drohende Demütigung der NATO – konnte unmöglich verstanden werden, da “die Kapitäne des vereinten Westens” im Grunde überkompetent sind: “Westliche akademische und analytische Institutionen” sind nicht nur “nicht dafür ausgelegt”, strategisch in Bezug auf globale Machtverhältnisse und Fragen von Krieg und Frieden zu denken, sondern auch ahnungslos in Bezug auf “Staatskunst als Regierungskunst und Militärkunst”.

Russland hingegen wandte eine kreative Regierungsführung an, die sich “als Kunst” manifestierte, nicht zuletzt durch die “Vorhersage und Vorbeugung” von NATO-Aktionen, “aber vor allem bei der militärischen und wirtschaftlichen Vorbereitung” auf den Zusammenstoß, “einschließlich des Prozesses der ständigen Anpassung an sich ändernde äußere und innere Bedingungen”. Nennen wir es eine militärische Kunst, die der geokonomischen Intuition von Deng Xiaoping entspricht, “den Fluss zu überqueren und dabei die Steine zu fühlen”.

Martyanov charakterisiert den Stellvertreterkrieg in der Ukraine als ein Stupidistan-Spektakel: “In Anbetracht des bestenfalls mittelmäßigen, schlimmstenfalls nicht vorhandenen militärisch-technischen Hintergrunds der einflussreichsten Akteure in Bidens Administration war ihnen der Unterschied zwischen einem Krieg in Vietnam oder im Irak und einem Krieg an der Schwelle Russlands (…) nicht bewusst” – da sie nicht erkannten, dass “Russland eine militärische Supermacht mit einem extrem fortschrittlichen ISR-Komplex (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) war”.

Martjanow datiert den dramatischen “Abstieg” der USA “vom Sockel der selbst ernannten militärischen Hegemonie” korrekt auf die Sabotage des Istanbuler Abkommens vom April 2022 – das kurz vor der Unterzeichnung stand -, als Boris Johnson, “ein Oxford-Major in Klassischer Philologie und eine clowneske Figur mit null Verständnis für militärische Kunst, geschweige denn Wissenschaft”, es auf Befehl der Biden-Kombo verpfuschte.

Mit Hyperschall unterwegs

Ein Höhepunkt des Buches ist, wenn Martyanov die Verwunderung der Amerikaner über Überschallraketen wie die Kh-32 und vor allem die Hyperschallrakete Mach-10 registriert, vor der er seit Jahren in seinen Büchern und in seinem Blog gewarnt hatte, dass das Hyperschall-Russland “die Luftabwehr der NATO in jedem ernsthaften Konflikt unbrauchbar machen würde”.

Zum Beispiel im Jahr 2018, als er darlegte, dass “die erstaunliche Reichweite von Khinzal von 2.000 Kilometern die Träger solcher Raketen, MiG-31K und TU-22M3M Flugzeuge, unverwundbar für die einzige Verteidigung macht, die eine U.S. Carrier Battle Group, ein Hauptpfeiler der U.S. Seemacht, aufbauen kann.”

Im Zuge der Entwicklung der BBS “hat Russland die Produktion des gesamten Spektrums seines Raketenarsenals drastisch erhöht”: von der RS-28 Sarmat, die die strategische Hyperschallrakete Avangard trägt, über “taktisch einsetzbare Iskander, P-800 Oniks, Hyperschallraketen 3M22 Zircons, 3M14(M)-Schiffs- und U-Boot-Marschflugkörper” und natürlich Herrn Khinzal selbst.

Für den ISR-Komplex der NATO kann es nur noch schlimmer werden, denn die Khinzal wird jetzt von Su-34-Jagdbombern getragen, “was die Identifizierung der Khinzal-Träger sehr schwierig macht und keine Zeit für Warnungen lässt”.

Ein zentrales Thema des Buches ist die Beziehung zwischen dem Hegemon und dem Krieg: “Die USA sind nicht nur ein Expeditionsmilitär, sondern auch ein imperiales Militär, das imperiale Eroberungskriege führt und in seinen strategischen und operativen Dokumenten das Konzept der Verteidigung eines Mutter- oder Vaterlandes nicht berücksichtigt”.

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: “Daher kann sie keinen echten konventionellen kombinierten Krieg von großem Ausmaß gegen einen ebenbürtigen oder überlegenen Gegner führen, der zur Verteidigung seines eigenen Landes kämpft.”

In dieser knappen Erklärung des Debakels zwischen den USA und der NATO in Noworossija ist die unverhältnismäßige Macht des industriell-militärischen Komplexes der USA implizit enthalten: “Das US-Militär kämpft nicht zur Verteidigung Amerikas, es kämpft nur für imperiale Eroberungen. Russische Soldaten kämpfen für die Verteidigung ihres Heimatlandes.”

Konventionelle militärische Vorherrschaft der USA: ein Bluff

Martyanov beschreibt einmal mehr, wie eine echte Revolution in militärischen Angelegenheiten bereits im Gange ist. Von Fakten auf See wie dem ominösen U-Boot Poseidon – “das nicht nur in der Lage ist, Küsten zu verwüsten, sondern auch jede Flugzeugträgerkampfgruppe ungestraft zur Strecke zu bringen” – bis zu der immensen Kluft zwischen Russland und der NATO in Bezug auf die “Kapazität von Zerstörungswerkzeugen”, einschließlich der “operativen Konzepte, aus denen diese Waffensysteme hervorgegangen sind.”

In Bezug auf die unausweichliche Konfrontation zwischen Russland und dem vereinten Westen, angeführt von den USA, trifft Martyanov den Kern der Sache. Sie ist bereits global und “erstreckt sich auf alle Bereiche, vom Weltmeer bis zum Weltraum, und umfasst nicht nur militärische, sondern auch die damit verbundenen wirtschaftlichen, finanziellen und industriellen Kapazitäten.”

Und genau das war der ursprüngliche Rahmen für die Tätigkeit der BBS. Doch nun entwickelt sich das Ganze zu einer giftigen Mischung aus Terrorismusbekämpfung und heißem Krieg, die potenziell tödlicher ist als der Kalte Krieg 2.0.

An dieser Stelle des Buches geht Martyanov in die Vollen und behauptet, dass die viel propagierte konventionelle militärische Überlegenheit der USA nichts als ein Bluff ist, wenn sich die Fakten entwickeln.

Der Hegemon kann nicht “gegen einen ebenbürtigen oder besser als ebenbürtigen Gegner kämpfen und einen solchen Kampf gewinnen”. Abgesehen von einem absoluten Ausrasten der Brzezinski-Epigonen kann man sich die Verzweiflung der wenigen Neokonservativen vorstellen, die zumindest eine einfache mathematische Gleichung verstehen.

Der einzige vielversprechende Aspekt in diesem ganzen Tumult ist die offensichtliche Unwilligkeit der Kriegspartei in den USA, “in eine offene Konfrontation mit Russland einzutreten”. Doch was bleibt, ist so grauenhaft wie ein heißer Krieg: der hybride Krieg des Terrors – wie das grüne Licht für Kiew, wahllos Zivilisten innerhalb der Russischen Föderation anzugreifen, zeigt.

Am Ende des Buches muss man unweigerlich auf die Russophobie zurückkommen: “Russlands militärische Bilanz ist bezeichnend – es hat stets das Beste besiegt, was der Westen aufbieten konnte, wenn es darauf ankam.” Das ist eine Quelle von Neid gemischt mit Angst. Außerdem ist Russland orthodoxer Christ geblieben, was den unbändigen Hass der kollektiven Eliten des Westens nur noch verstärkt.

Martjanow hat eine wertvolle, prägnante Formulierung gefunden: “Vor allem nach der Vertreibung Trotzkis durch Stalin” entwickelte sich Russland schließlich zu einer Gesellschaft mit überwiegend konservativen Werten”, die sich stark vom orthodoxen Christentum ableiten, das im Wesentlichen Teil eines nicht-krustokratischen historischen Ethos” ist.

Was auch immer als Nächstes geschieht, die Russophobie wird einfach nicht aus dem Weltbild der anglo-amerikanischen “Elite” verschwinden: “Russland in Form der Sowjetunion hat die beste Militärmacht des Westens in der Geschichte besiegt, und die schlichte Tatsache, dass der Westen versucht, diese Geschichte umzuschreiben, indem er den Sieg für sich beansprucht, ohne die größere Rolle der UdSSR anzuerkennen, offenbart nicht nur eine ideologische Agenda und schlampige Gelehrsamkeit, sondern ein tiefes, anhaltendes Trauma.”

Das Trauma hält an und hat sich inzwischen zu einem neuen Demenzzyklus ausgeweitet – ein Beispiel dafür sind der derzeitige Krieg gegen den Terror und die Pläne der NATO, bis 2030 tatsächlich eine Neuauflage der Operation Barbarrossa zu starten, während die geopolitische Demütigung der NATO nur für die ungebildetsten Schichten der westlichen Öffentlichkeit ein Geheimnis bleibt”.

Das ist eine diplomatische Art, die unerbittliche Gehirnwäsche und Verblödung des postmodernen, postchristlichen kollektiven Westens zu charakterisieren.

In der Zeit des Römischen Reiches konnten die Lateiner etwas in eine Einöde verwandeln und den Sieg erringen. Martyanovs Chronik des Schicksals des zeitgenössischen Imperiums stellt Tacitus auf den Kopf: Bevor sie alles in ein Ödland verwandeln können, wird ihnen eine Gegenmacht eine unerbittliche Niederlage zufügen.