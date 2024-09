iPhone sammelt jetzt Daten über Ihre psychische Gesundheit

Von Robert Malone

Eine wahre Geschichte: Die in iPhones integrierte Health-App sammelt jetzt so viele persönliche Informationen über die psychische Gesundheit jedes Einzelnen von uns, wie sie in die Finger bekommen können.

Eine Suche bei Google und Brave ergab jedoch keine Ergebnisse über die Gefahren der Weitergabe solcher Informationen über das Telefon oder das Internet. Ernsthaft, kein einziges MSM hat einen Artikel darüber veröffentlicht, warum eine solche Datenweitergabe eine schlechte Idee sein könnte?

Zunächst einmal: Wenn Sie solche Daten weitergeben, geben Sie nicht nur Ihre Informationen weiter; das iPhone weiß genau, wer Ihre Familienmitglieder sind. In vielen Fällen sind diese Telefone über Familientarife miteinander verbunden.

Die iPhone-Bewertungen der psychischen Gesundheit stellen nicht nur Fragen zur eigenen psychischen Gesundheit, sondern können auch Rückschlüsse auf den psychischen Gesundheitszustand von Familienmitgliedern ziehen, wie das Bild zeigt, das über die Vorteile einer telefonischen Bewertung der psychischen Gesundheit öffentlich zugänglich ist.

Was kann da schon schiefgehen?

Obwohl das iPhone seit jeher dafür bekannt ist, dass es die Daten seiner Nutzer „sicher“ aufbewahrt, ist dies keine Selbstverständlichkeit, und im Laufe der Jahre kam es zu Hacks und Datenschutzverletzungen.

CrowdStrike ist passiert – durch einen einfachen Codierungsfehler. Im Jahr 2015 wurden alle meine vertraulichen Daten, die ich dem Verteidigungsministerium und dem FBI gegeben hatte, um eine Sicherheitsfreigabe zu erhalten, von der chinesischen Regierung abgegriffen, als sie sich in die „supergeheime“ und „supersichere“ Regierungsdaten-Speicherstätte der Regierung hackte. Als Antwort darauf bot mir die Regierung einen Kreditbericht und die Überwachung meiner Kreditwürdigkeit für ein Jahr an. Ja – danke.

Fazit: Keine Daten sind zu 100 % sicher, und hier geht es um Daten zur psychischen Gesundheit. Daten, die extrem peinlich sein können, der Karriere schaden oder das Potenzial haben, Familienbeziehungen zu stören. Denken Sie daran, dass niemand weiß, welche neuen Gesetze, Verordnungen oder ähnliches in den nächsten Jahren in Kraft treten werden. Diese Art von Informationen sollte nicht gesammelt und gespeichert werden.

Außerdem ist es sehr naiv, darauf zu vertrauen, dass Apple diese Daten niemals verkaufen oder an Forschungsgruppen weitergeben wird. Tatsächlich werden die Daten zur psychischen Gesundheit bereits ausgewertet.

Apple hat sich mit verschiedenen Gesundheitsorganisationen und akademischen Einrichtungen zusammengetan, um gesundheitsbezogene Studien durchzuführen, z. B. mit der Harvard T.H. Chan School of Public Health, dem Brigham and Women’s Hospital und der University of Michigan für verschiedene Gesundheitsstudien. Apple arbeitet auch mit der Universität von Kalifornien, Los Angeles (UCLA), an einer Studie zur digitalen mentalen Gesundheit zusammen. Diese Studie nutzt wahrscheinlich Daten, die über Apple Geräte gesammelt wurden, um Muster und Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu untersuchen. Das Risiko, das man eingeht, wenn man solche Informationen in ein iPhone eingibt, besteht darin, darauf zu vertrauen, dass die Benutzeridentifikatoren vollständig entfernt wurden, bevor die Daten weitergegeben werden.

„Mit Ressourcen verbinden“

Wie profitiert Apple also davon? Derzeit sieht es so aus, als würde Apple Werbung für verschiedene psychische Gesundheitsdienste verkaufen, indem es Dienste mit den Telefonen der Nutzer „verbindet“. Apple schreibt, dass „diese Bewertungen den Nutzern helfen können, ihren Risikograd zu bestimmen, sich mit den in ihrer Region verfügbaren Ressourcen zu verbinden und ein PDF zu erstellen, das sie mit ihrem Arzt teilen können.“

Das könnte bedeuten, dass Apple in der Suchmaschine Anzeigen für Antidepressiva oder Ärzte, die diese verschreiben, einblendet, wenn man in der Bewertung der psychischen Gesundheit auf die Schaltfläche „Depression“ drückt.

Warum wäre dieses Beispiel relevant, und welche Pharmaunternehmen könnten davon profitieren?

Das iPhone hat seine Bewertung der psychischen Gesundheit mit einem „Bildungszuschuss“ von Pfizer entwickelt!

Pfizer produziert und vertreibt Zoloft, Effexor, Pristiq und Sinequan. Der Umsatz mit diesen Medikamenten geht jedes Jahr in die Milliarden:

Von 2015 bis 2018 gaben 13,2 % der amerikanischen Erwachsenen an, in den letzten 30 Tagen ein Antidepressivum eingenommen zu haben, wobei Sertralin (Zoloft) zu den am häufigsten eingenommenen Medikamenten gehört. Auch nach Ablauf des Patentschutzes wurden 39,2 Millionen Verschreibungen mit einem Jahresumsatz von 470 Millionen ausgestellt.

Effexor XR ist ein Antidepressivum, das ursprünglich von Wyeth (jetzt Teil von Pfizer) entwickelt wurde. Im Jahr 2010, als die erste generische Version von Effexor XR in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, hatte das Markenprodukt einen Jahresumsatz von rund 2,75 Milliarden US-Dollar. Bis 2013 sank der Umsatz von Pfizer mit Effexor XR aufgrund der Generikakonkurrenz auf 440 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben von IMS Health erzielte Pristiq (Desvenlafaxin) 2016 in den Vereinigten Staaten einen Jahresumsatz von rund 883 Millionen US-Dollar, wobei die Umsätze im Laufe der Jahre zu schwanken scheinen.

Das Fazit ist, dass Pfizer nicht aus „Herzensgüte“ Bildungszuschüsse für die Entwicklung einer Software zur Bewertung der psychischen Gesundheit für Apple bereitstellt. Erfindungen im Bereich der psychischen Gesundheit mittels Medikamenten sind ein großes Geschäft, und diese Unternehmen sind auf Profit aus.

Dies ist nur eine Möglichkeit, wie Apple den Überwachungskapitalismus nutzt, indem es Daten über den psychischen Gesundheitszustand sammelt und dann den Zugang zu diesen Daten an Big Pharma, Big Tech, Ärzte- und Versicherungsunternehmen usw. verkauft.

Wie diese Informationen, die, wenn sie einmal veröffentlicht oder durchgesickert sind, nicht mehr zurückgegeben werden können, in Zukunft verwendet werden, ist unbekannt.

Wenn die Einstellung für die gemeinsame Nutzung von Forschungsergebnissen über Gesundheitszustände nicht deaktiviert wurde, werden diese Informationen irgendwo in einer Datenbank gespeichert. Apple versichert lediglich, dass Ihre Identität aus den Daten entfernt worden ist. Darüber hinaus werden Ihre Informationen über Ihre psychische Gesundheit in die Cloud hochgeladen und als künftiges Verhaltensmuster verwendet. Sie werden weitergegeben, verpackt, verkauft, zur Beeinflussung Ihrer Entscheidungen verwendet usw.

Ich bin misstrauisch gegenüber der hochprofitablen Industrie, die sich um „psychische Störungen“ gebildet hat. Im Laufe der Jahre haben die American Psychiatric Association und die Bereiche Psychologie und Psychiatrie Einzelpersonen und Familien geschadet, indem sie Krankheiten und Störungen falsch klassifiziert und Behandlungen und Therapien entwickelt haben, die gefährlich waren und sind. Viele davon werden immer noch angewandt. Hier sind ein paar Beispiele:

Es gibt Schätzungen, dass in den Vereinigten Staaten 50.000 Lobotomien durchgeführt wurden, die meisten davon zwischen 1949 und 1952. Im Jahr 1949 wurde der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin an António Egas Moniz für die Entwicklung des Lobotomieverfahrens verliehen.

Homosexualität wurde 1952 mit der Veröffentlichung des ersten Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I) durch die American Psychiatric Association (APA) als psychische Störung eingestuft. Sie wurde unter „soziopathische Persönlichkeitsstörung“ aufgeführt. Diese Klassifizierung blieb bis 1973 bestehen.

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) sind eine häufig verschriebene Klasse von Antidepressiva. Es besteht ein Zusammenhang zwischen SSRIs und einem erhöhten Risiko von Gewaltverbrechen, und andere Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen, die SSRIs einnehmen, Selbstverletzungen und Aggressionen zunehmen.

Die APA unterstützt den Zugang zu einer bestätigenden und unterstützenden Behandlung für „transgendered“ Kinder, einschließlich psychischer Gesundheitsdienste, Pubertätsunterdrückung und medizinischer Übergangsunterstützung.

Die APA ist der Ansicht, dass sich die Geschlechtsidentität in der frühen Kindheit entwickelt und dass einige Kinder sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können.

Das Asperger-Syndrom wurde 2013 im DSM-5 in die umfassendere Kategorie der Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) eingegliedert. Seitdem sehen sich viele Menschen mit Diskriminierung und Hindernissen beim Zugang zu besser bezahlten Stellen konfrontiert. Kinder, die eine solche Diagnose erhalten, können auch unter einem Mangel an Vertrauen in ihre Fähigkeit leiden, Beziehungen effektiv zu gestalten, was sich leicht bis ins Erwachsenenalter fortsetzen kann.

Dies sind nur einige der vielen, vielen Möglichkeiten, wie die American Psychiatric Association und die Bereiche der Psychologie und Psychiatrie Dinge sehr falsch gemacht haben.

Eine 2012 veröffentlichte Umfrage unter mehr als 500 Sozial- und Persönlichkeitspsychologen ergab, dass sich insgesamt nur 6 % als konservativ bezeichneten, was bedeutet, dass 94 % liberal oder gemäßigt waren.

Auf einer Jahrestagung der Society for Personality and Social Psychology im Jahr 2011, bei der die Teilnehmer gebeten wurden, ihre politischen Ansichten anzugeben, antworteten nur drei von etwa tausend Teilnehmern mit „konservativ“ oder „rechts“.

Die liberale Voreingenommenheit in der Psychologie beeinflusst die Erkenntnisse über konservative Verhaltensweisen.

Um dies auf die Verwendung von Softwareanwendungen und insbesondere der iPhone-App für psychische Gesundheit zurückzuverfolgen, muss man sich bewusst sein, dass diese Softwareprogramme von Menschen mit einer liberalen Ausrichtung entwickelt werden, die die Überzeugungen von Konservativen negativ bewerten werden. Was dies für die künftige Nutzung dieser Daten bedeutet, ist nicht bekannt, aber es kann nichts Gutes bedeuten.

Wenn Sie die von den Mainstream-Medien hochgelobten Anwendungen für die psychische Gesundheit nutzen wollen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass es in diesen Gewässern Alligatoren gibt.

Vergewissern Sie sich jedoch, dass der Modus für die gemeinsame Nutzung von Daten, insbesondere für den Zugriff auf Daten durch Forscher, ausgeschaltet ist. Aber selbst dann sollten Sie sich nicht wundern, wenn Ihr Telefon anfängt, Nachrichten über den Nutzen von SSRIs oder anderen Antidepressiva in Ihre täglichen Suchanfragen einzubauen. Oder vielleicht werden Ihre Daten zum Alkohol- oder Tabakkonsum verwendet, um Sie mit Werbung über die neuesten Möglichkeiten zur Reduzierung des Konsums zu versorgen oder darüber, wie Sie eine gute Einrichtung für psychische Gesundheit finden. Diese Nachrichten können sehr wohl Methoden der neurolinguistischen Programmierung und des Nudging enthalten, um Sie zu Behandlungsmethoden zu drängen. Aber ganz ehrlich, das ist alles nur zu Ihrem „eigenen Wohl und zum Wohl Ihrer Familie“.

Jetzt können das iPhone und die Uhr wertvolle Hilfsmittel sein. Das EKG, die Überwachung des Blutsauerstoffs und der Herzfrequenz sind fantastische Hilfsmittel für Menschen, die unter Herzproblemen leiden. Ich habe sie als äußerst hilfreich empfunden.

Meine Frau Jill lässt sich oft dadurch motivieren, dass sie mit ihrem iWatch-Tracker jede Woche mehr Schritte geht.

Seien Sie sich nur bewusst, dass diese Programme invasiv sein können. Die Daten sind nie zu 100 % sicher, und sie werden verwendet. Wir kennen nur nicht alle Details.