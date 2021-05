Eine Zeitleiste der „The Great Reset“-Agenda

Wie die große Reset-Ideologie ihr Zelt im Lager der „neuen Normalität“ aufschlägt:

Von Tim Hinchliffe: Er ist der Herausgeber von The Sociable. Zu seinen Leidenschaften gehört es, darüber zu schreiben, wie sich Technologie auf die Gesellschaft auswirkt und welche Parallelen es zwischen Künstlicher Intelligenz und Mythologie gibt. Zuvor war er als Reporter für den Ghanaian Chronicle in Westafrika und als Redakteur bei Colombia Reports in Südamerika tätig. tim@sociable.co

Sagen wir, es ist 2014 und Sie haben schon seit einiger Zeit diese Idee für einen technokratischen Great Reset der Weltwirtschaft, der aber nur funktioniert, wenn der gesamte Planet von einer Pandemie erschüttert wird. Wie wollen Sie Ihre Idee verkaufen?

Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu gestalten und zurückzusetzen, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“ – Klaus Schwab, WEF

Wenn Sie der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, sind, versuchen Sie, Ihre Vision einer globalen Utopie über einen Great Reset der Weltordnung in drei einfachen Schritten zu verkaufen:

Verkünden Sie Ihre Absicht, jeden Aspekt der Gesellschaft mit globaler Governance neu zu gestalten, und wiederholen Sie diese Botschaft immer wieder

Wenn Ihre Botschaft nicht ankommt, simulieren Sie gefälschte Pandemie-Szenarien, die zeigen, warum die Welt einen großen Reset braucht

Wenn die gefälschten Pandemie-Szenarien nicht überzeugend genug sind, warten Sie ein paar Monate, bis eine echte globale Krise eintritt, und wiederholen Sie Schritt eins

Es dauerte etwa sechs Jahre, bis Schwab und die Davoser Elite ihre Great-Reset-Ideologie von einem winzigen Schweizer Samen im Jahr 2014 zu einer europäischen Superblume heranwachsen sahen, die im Jahr 2020 den gesamten Globus bestäubt.

Der sogenannte „Great Reset“ verspricht, „eine sicherere, gleichberechtigtere und stabilere Welt“ zu schaffen, wenn jeder auf dem Planeten zustimmt, „gemeinsam und schnell zu handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften zu erneuern, von der Bildung bis zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen.“

Aber es wäre nicht möglich gewesen, einen solch allumfassenden Plan für eine neue Weltordnung zu verwirklichen, ohne eine globale Krise, sei sie nun künstlich herbeigeführt oder ein unglücklicher Zufall, der die Gesellschaft bis ins Mark erschüttert.

„Am Ende war das Ergebnis tragisch: die katastrophalste Pandemie der Geschichte mit Hunderten von Millionen Toten, wirtschaftlichem Zusammenbruch und gesellschaftlichem Umbruch“ – Pandemie-Simulation von Clade X (Mai, 2018)

Im Mai 2018 simulierte das WEF daher in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins eine fiktive Pandemie – genannt „Clade X“ – um zu sehen, wie gut die Welt auf eine solche Krise vorbereitet wäre.

Etwas mehr als ein Jahr später tat sich das WEF erneut mit Johns Hopkins und der Bill and Melinda Gates Foundation zusammen, um im Oktober 2019 eine weitere Pandemieübung namens „Event 201“ durchzuführen.

Beide Simulationen kamen zu dem Schluss, dass die Welt nicht auf eine globale Pandemie vorbereitet war.

Und nur wenige Monate nach Abschluss von Event 201, bei dem speziell ein Ausbruch des Coronavirus simuliert wurde, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 offiziell, dass das Coronavirus den Pandemiestatus erreicht hat.

„Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur große Krankheiten und Todesfälle verursachen, sondern könnte auch große kaskadenartige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen auslösen, die stark zu den globalen Auswirkungen und dem Leid beitragen könnten“ – Pandemie-Simulation Event 201 (Oktober, 2019)

Seitdem ist so ziemlich jedes Szenario, das in den Simulationen von Clade X und Event 201 behandelt wurde, ins Spiel gekommen, darunter:

Regierungen, die weltweit Abriegelungen durchführen

Der Zusammenbruch vieler Industrien

Wachsendes Misstrauen zwischen Regierungen und Bürgern

Verstärkter Einsatz von biometrischen Überwachungstechnologien

Zensur der sozialen Medien im Namen der Bekämpfung von Fehlinformationen

Der Wunsch, Kommunikationskanäle mit „autoritären“ Quellen zu überfluten

Ein globaler Mangel an persönlicher Schutzausrüstung

Der Zusammenbruch internationaler Lieferketten

Massenarbeitslosigkeit

Unruhen auf den Straßen

Und noch viel mehr!

Nachdem die Schreckensszenarien bis Mitte 2020 voll eingetreten waren, erklärte der WEF-Gründer im Juni dieses Jahres: „Jetzt ist die Zeit für einen „Great Reset“.

War es exzellente Vorhersage, Planung und Modellierung seitens des WEF und seiner Partner, dass sich Clade X und Event 201 als so prophetisch erwiesen, oder steckte mehr dahinter?

Die Zeitleiste

Im Folgenden finden Sie eine komprimierte Zeitleiste der Ereignisse, die die Great Reset Agenda verfolgt, die von einer „Hoffnung“ im Jahr 2014 zu einer globalistischen Ideologie wurde, die von den Königshäusern, den Medien und Staatsoberhäuptern auf der ganzen Welt im Jahr 2020 angepriesen wird.

2014-2017: Klaus Schwab ruft zum Great Reset auf und das WEF wiederholt die Botschaft

Im Vorfeld des WEF-Treffens 2014 in Davos, Schweiz, verkündete Schwab, dass er hoffe, das WEF würde den Reset-Knopf für die Weltwirtschaft drücken.

Das WEF würde diese Botschaft über Jahre hinweg wiederholen.

Zwischen 2014 und 2017 rief das WEF jedes einzelne Jahr dazu auf, die globale Ordnung umzugestalten, neu zu starten, neu zu starten und zurückzusetzen, jeweils mit dem Ziel, verschiedene „Krisen“ zu lösen.

Am 15. Mai 2018 veranstaltete das Johns Hopkins Center for Health Security in Zusammenarbeit mit dem WEF die Pandemieübung „Clade X“.

Die „Clade X“-Übung beinhaltete Videoaufnahmen von Schauspielern, die gescriptete Nachrichtenberichte über ein gefälschtes Pandemie-Szenario gaben (Video hier).

Die Clade X-Veranstaltung beinhaltete auch Diskussionsrunden mit echten politischen Entscheidungsträgern, die zu der Einschätzung kamen, dass Regierungen und Industrie nicht ausreichend auf die fiktive globale Pandemie vorbereitet waren.

„Am Ende war das Ergebnis tragisch: die katastrophalste Pandemie in der Geschichte mit hunderten von Millionen Toten, wirtschaftlichem Zusammenbruch und gesellschaftlichem Umbruch“, heißt es in einem WEF-Bericht zu Clade X.

„Es gibt große ungelöste globale Verwundbarkeiten und internationale Systemherausforderungen durch Pandemien, die neue robuste Formen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit erfordern, um sie anzugehen“ – Event 201 Pandemie-Simulation (Oktober, 2019)

Dann, am 18. Oktober 2019, führte das WEF in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins und der Bill and Melinda Gates Foundation das Event 201 durch.

Während des Szenarios wurde die gesamte Weltwirtschaft erschüttert, es gab Unruhen auf den Straßen, und es waren Hightech-Überwachungsmaßnahmen erforderlich, um „die Ausbreitung zu stoppen“.

Zwei gefälschte Pandemien wurden in den zwei Jahren vor der echten Coronavirus-Krise simuliert.

„Regierungen werden mit traditionellen und sozialen Medienunternehmen zusammenarbeiten müssen, um flinke Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln“ – Pandemie-Simulation Event 201 (Oktober, 2019)

Das Johns Hopkins Center for Health Security gab am 24. Januar 2020 eine öffentliche Erklärung ab, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass Event 201 nicht dazu gedacht war, die Zukunft vorherzusagen.

„Um es klar zu stellen, das Center for Health Security und seine Partner haben während unserer Tabletop-Übung keine Vorhersage getroffen. Für das Szenario haben wir eine fiktive Coronavirus-Pandemie modelliert, aber wir haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine Vorhersage handelt. Stattdessen diente die Übung dazu, die Herausforderungen bei der Vorbereitung und Reaktion zu verdeutlichen, die bei einer sehr schweren Pandemie wahrscheinlich auftreten würden.

Ob beabsichtigt oder nicht, Event 201 „beleuchtete“ die „fiktiven“ Herausforderungen einer Pandemie, zusammen mit Empfehlungen, die Hand in Hand mit der großen Reset-Agenda gehen, die ihr Lager im ruchlosen „New Normal“ aufgeschlagen hat.

„Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur große Krankheiten und Verluste an Menschenleben verursachen, sondern könnte auch große kaskadierende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen auslösen, die stark zu globalen Auswirkungen und Leiden beitragen könnten“ – Pandemie-Simulation Event 201 (Oktober, 2019)

Gemeinsam haben das Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum und die Bill and Melinda Gates Foundation sieben Empfehlungen vorgelegt, die Regierungen, internationale Organisationen und die globale Wirtschaft im Falle einer Pandemie befolgen sollten.

Die Empfehlungen von Event 201 fordern eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und betonen gleichzeitig die Wichtigkeit, Partnerschaften mit nicht gewählten, globalen Institutionen wie der WHO, der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der International Air Transport Organization aufzubauen, um eine zentralisierte Reaktion durchzuführen.

Eine der Empfehlungen fordert Regierungen auf, mit Social-Media-Unternehmen und Nachrichtenorganisationen zusammenzuarbeiten, um Inhalte zu zensieren und den Informationsfluss zu kontrollieren.

„Medienunternehmen sollten sich dazu verpflichten, sicherzustellen, dass maßgebliche Nachrichten priorisiert werden und dass falsche Nachrichten unterdrückt werden, auch durch [sic] den Einsatz von Technologie“ – Pandemie-Simulation Event 201 (Oktober, 2019)

Laut dem Bericht müssen „Regierungen mit traditionellen und sozialen Medienunternehmen zusammenarbeiten, um flinke Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln.

„Nationale Gesundheitsbehörden sollten eng mit der WHO zusammenarbeiten, um die Fähigkeit zu schaffen, schnell konsistente Gesundheitsbotschaften zu entwickeln und zu veröffentlichen.

„Medienunternehmen sollten sich ihrerseits dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass maßgebliche Botschaften priorisiert werden und dass falsche Botschaften unterdrückt werden, auch durch [sic] den Einsatz von Technologie.“

Klingt vertraut?

Im Laufe des Jahres 2020 haben Twitter, Facebook und YouTube jegliche Informationen zum Coronavirus, die den Empfehlungen der WHO widersprechen, zensiert, unterdrückt und gekennzeichnet, genau wie es Event 201 empfohlen hatte.

Große Tech-Unternehmen haben die gleiche Taktik zur Unterdrückung von Inhalten auch während der US-Präsidentschaftswahlen 2020 eingesetzt – indem sie Inhalte, die die Integrität der Wahl in Frage stellen, mit „umstritten“ gekennzeichnet haben.

2020: WEF erklärt „Jetzt ist die Zeit für einen großen Reset

Nachdem sie 2014 einen „Great Reset“ gefordert hatten, wiederholten die Davoser die gleiche Ideologie noch ein paar Jahre lang, bevor sie dazu übergingen, falsche Pandemie-Szenarien zu simulieren.

Ein paar Monate nachdem das WEF festgestellt hatte, dass niemand auf eine Coronavirus-Pandemie vorbereitet war, erklärte die WHO, dass es eine Coronavirus-Pandemie gibt.

Plötzlich fand das große Reset-Narrativ, das das WEF sechs Jahre lang gepflegt hatte, einen Platz, um sein Zelt im Lager der „neuen Normalität“ aufzuschlagen.

„Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und zurückzusetzen, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“, erklärte Schwab am 3. Juni 2020.

Und an diesem Punkt stehen wir heute.

Die Eliten von Davos haben schon vor vielen Jahren gesagt, dass sie einen globalen Reset der Wirtschaft wollen

Sie haben Rollenspiele gemacht, was passieren würde, wenn eine Pandemie eintreten würde

Und jetzt sagen sie, dass die große Reset-Ideologie die Lösung für die Pandemie ist, und dass sie schnell umgesetzt werden muss.

Der große Reset ist ein Mittel zum Zweck.

Als Nächstes steht eine komplette Umgestaltung der Gesellschaft unter einem technokratischen Regime nicht gewählter Bürokraten auf der Tagesordnung, die diktieren wollen, wie die Welt von oben nach unten zu regieren ist, indem sie invasive Technologien einsetzen, um jede Ihrer Bewegungen zu verfolgen, während sie jeden zensieren und zum Schweigen bringen, der es wagt, sich nicht anzupassen.