Einführung von biometrischen Geldautomaten schreitet voran

Mit einer zentralen biometrischen Datenbank.

Gute Nachrichten für alle Argentinier, die ihre Geldautomaten mit biometrischen Merkmalen ausstatten wollen: Ab heute sind 90 Prozent der Geldautomaten in Argentinien, die von Red Link, dem Unternehmen hinter dem größten Geldautomatennetz des Landes, betrieben werden, mit biometrischer Technologie ausgestattet.

Und es ist geplant, bis Ende des Jahres die restlichen 10 Prozent in das System aufzunehmen.

In einer Pressemitteilung des Partners von Red Link, Diebold Nixdorf, heißt es unter anderem, das Unternehmen sei „weltweit führend“ bei der Umgestaltung der Einkaufs- und Bankgeschäfte durch die „Automatisierung und Digitalisierung“ dieser Prozesse.

Diebold Nixdorf, ein US-amerikanisches Unternehmen, gibt an, dass 90 Prozent des Geldautomatennetzes von Red Link in Argentinien auf Geldautomaten der DN-Serie umgestellt wurden.

Der „langsame Marsch“ zur vollständigen Migration begann 2017 mit dem von Red Link gewählten Partner, und zwei Jahre später wurde die DN Series in das System integriert. Derzeit umfasst das System mehr als 40 Banken in diesem finanziell immer anfälligen Land des Südens.

Mit der DN-Serie sind Red Link und die Banken, mit denen es zusammenarbeitet, nun in der Lage, „die Kundenerfahrung zu verbessern“. Eine interessante Wortwahl, um etwas zu beschreiben, das so heftig umstritten ist wie die Einführung biometrischer Daten – Fingerabdrücke und Gesichtserkennung – in das tägliche Leben der Menschen.

Aber genau das ist es, was hier eingeführt wurde, um die „Erfahrung“ eines Großteils der argentinischen Geldautomatenbenutzer zu „verbessern“, und diejenigen, die hinter der „Verbesserung“ stehen, versprechen mehr Sicherheit und Effizienz dank „aus der Ferne optimierter und automatisierter Prozesse“.

Diebold Nixdorf rühmt sich noch weiterer Vorteile: niedrigere Kosten für das Bargeldmanagement und ein personalisiertes Marketing, um die Verbraucher besser anzusprechen.

Das letzte Stück PR-Floskel klingt, als sei es von einer Zeile inspiriert worden, die nicht zu Red Link passt – sondern eher an einen Spruch aus Rotkäppchen erinnert. Und Skeptiker würden sagen, dass dies auch ein Weg ist, um sicherzustellen, dass die Menschen, wenn sie doch Bargeld verwenden wollen, – Wege finden, um ihre finanziellen Aktivitäten zu verfolgen und zu überwachen.

Der Senior Product Owner von Red Link, Maximiliano Perez Wallace, könnte nicht anderer Meinung sein – zumindest in seinen öffentlichen Äußerungen zu dieser neuesten Entwicklung.

„Die Partnerschaft von Red Link mit Diebold Nixdorf hat es uns ermöglicht, der führende technologische Partner für Banken in Argentinien zu werden“, sagte Wallace und fügte hinzu: „Nach fast sechs Jahren der Zusammenarbeit haben das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den technischen, operativen, kommerziellen und Management-Teams es uns ermöglicht, auf dieser Beziehung aufzubauen, um sicherzustellen, dass die Kunden in Argentinien Zugang zu den fortschrittlichsten und sichersten Banklösungen des Landes haben.“