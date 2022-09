Einige dringende Dinge über die russische Verteidigung in der Militärischen Spezialoperation (SMO)

Gestern habe ich einen kurzen SITREP über die ukrainische Offensive auf Balakleia veröffentlicht. Und siehe da, es gibt bereits 72 Kommentare dazu! Viele davon zeigen, dass sie das Wesen der SMO völlig missverstanden habe (es war ein Fehler von mir, eine Karte zu posten, mit der die meisten Leute offensichtlich nichts anfangen können).

Alles, was ich heute vorschlage, ist, etwas wirklich Grundlegendes über das Konzept der Verteidigung zu erklären (in Wirklichkeit sind defensive Operationen viel komplexer!).

Zunächst einmal stellen Hollywood und die Mainstream-Medien das Konzept der Verteidigung so dar: Man hält die Position und kämpft, und wenn der Feind deine Verteidigungsstellung überrennt, hat man verloren.

Die Realität könnte nicht weiter von dieser dummen Vorstellung entfernt sein.

Zum einen haben die USA nie einen richtigen Krieg geführt, geschweige denn einen Verteidigungskrieg. Was die Europäer betrifft, so sind sie an die Art von Gelände gewöhnt, die man in Mitteleuropa vorfindet, d. h. ein Gelände mit vielen geografischen und topologischen Merkmalen, die eine eingegrabene statische Verteidigung begünstigen. Ich habe zum Beispiel meine Grundausbildung in einer Einheit für elektronische Kriegsführung absolviert, die hauptsächlich in den Schweizer Bergen eingesetzt wurde, und ich kann euch sagen, dass eine einzelne Gebirgsinfanteriekompanie (in einigen extremen Fällen sogar ein gut vorbereiteter Zug!) ein enges Tal oder einen Pass gegen ein ganzes mechanisiertes/gepanzertes Bataillon vollständig abriegeln kann (vor allem, wenn diese Gebirgsinfanterie von gut versteckter – dafür sind die Berge ideal – und leistungsfähiger Artillerie mit großer Reichweite unterstützt wird). Ein Großteil Europas ist sogenanntes „gemischtes Gelände“, d.h. eine Mischung aus Feldern, Wäldern, kleinen Städten und Dörfern, vielen Flüssen (oft mit steilen Ufern und schnellen Strömungen), größeren und stärkeren regionalen Städten usw. usf. In einem solchen Terrain ist man natürlich geneigt, diese Gegebenheiten bestmöglich zu nutzen und gute Verteidigungspositionen einzunehmen. In der Tat ist es in dieser Art von Gelände oft unmöglich, eine komplette mechanisierte/Panzerbrigade oder Division einzusetzen (sie sind zu groß!), und man ist einfach gezwungen, hauptsächlich Infanterieschlachten mit kleineren Untereinheiten zu führen.

In der Ukraine ist das ganz anders. In der Ostukraine, dem Donbass, gibt es viele kleine Städte, und deshalb haben sich die Ukrainer verschanzt und halten Städte wie Avdeevka. Sobald man jedoch diese stärker besiedelte Linie von Städten und Dörfern verlässt, findet man hauptsächlich offene Steppe mit ein paar Flüssen und verstreuten Wäldern, von denen viele ziemlich klein sind. Deshalb können sich nur kleine Ukronazi-Einheiten in diesen kleinen Wäldern verstecken, ihre größeren Einheiten verstecken sich meist in den Städten, wobei sie die dortige Zivilbevölkerung als „menschliche Schutzschilde“ benutzen. Und da diese Nazis die örtlichen „Separatisten“ ohnehin hassen – sie machen sich keine Illusionen über die wahren Sympathien der meisten Ukrainer im Süden und Osten – ist es ihnen völlig egal, wenn bei russischen Angriffen zahlreiche Zivilisten sterben! Gonzalo Lira, der sich derzeit in Charkow aufhält, erklärte kürzlich in einem Video, dass die meisten der antirussischen Einwohner Charkow längst verlassen haben, da sie sich keine Illusionen über den unvermeidlichen Ausgang des Konflikts machen, weshalb der SBU unter der verbliebenen Bevölkerung „Separatisten“ und andere „Schweinehunde“ und „Biomaterial“ jagt. Ein weiterer Grund für die Russen, alles Menschenmögliche zu tun, um zivile Opfer zu vermeiden!

Im Falle der Kriegsführung in der Ukraine halte ich es für hilfreich, sie als „Landversion einer Seeschlacht“ zu betrachten, bei der es nicht um die Kontrolle dieser oder jener Welle geht, sondern darum, die feindlichen Kräfte zu vernichten, ohne selbst vernichtet zu werden.

Der nächste Punkt, den ich ansprechen muss, ist die Kräftekonzentration. Der Krieg in der Ukraine ähnelt eher dem Fußball, bei dem sich Angreifer und Verteidiger auf dem ganzen Spielfeld bekämpfen, als dem US-Fußball, bei dem es eine klare Line of Scrimmage gibt und bei dem es darum geht, mehr Terrain zu „erobern“ oder ins Spielfeld vorzudringen. Das bedeutet, dass es immer wieder vorübergehend unbesetzte „Grauzonen“ gibt (stellt euch diese als Teile des Fußballfeldes vor, die zufällig leer sind, die aber schnell zu einer „Kampfzone“ werden können, wenn dort ein Pass hin gespielt wird und zwei Spieler um die Kontrolle des Balls kämpfen).

Allein diese beiden Tatsachen deuten sehr stark darauf hin, dass eine mobile Verteidigung auf einem solchen Terrain der richtige Weg ist. Dies sind natürlich Verallgemeinerungen, aber im Großen und Ganzen treffen sie zu.

Wenn man über genügend Personal verfügt, organisiert man seine Verteidigung in der Regel in zwei, seltener in drei Staffeln, so dass der Feind, wenn er die erste Linie durchbricht, mit einer zweiten Verteidigungslinie konfrontiert wird und seine Flanken potenziell von allen Seiten umzingelt werden können. Um sicherzugehen, dass die Verteidigung hält, empfiehlt es sich, hinter der zweiten Verteidigungslinie eine Reservekraft zu haben, die bereit ist, eventuelle „Löcher“ zu stopfen und/oder bei einem Gegenangriff eingesetzt zu werden (und wenn es gut läuft, kann diese Reserve als Manövriergruppe für einen Gegenangriff eingesetzt werden). Abgesehen von einigen entscheidenden Ausnahmen ist dies in der Ukraine nicht der Fall, insbesondere nicht für die russischen Streitkräfte, die zahlenmäßig etwa 1:3 im Nachteil sind. Dieser Wert von 1:3 ist irreführend, weil er die Kräfteverhältnisse außer Acht lässt, die vor Ort erreicht werden können.

Umgekehrt sind die Russen im Vorteil bei 1) Feuerkraft, 2) Manövrierfähigkeit (sie können sich unter dem Schutz der russischen Luftwaffe und Artillerie bewegen, was den Ukrainern nicht möglich ist), 3) Logistik, 4) Reichweite (die Russen können sogar im äußersten Westen der Ukraine zuschlagen, 5) C3ISR, 6) Moral und 7) Ausbildung.

Es gibt noch eine weitere Faustregel, die zwar nicht als Dogma verstanden werden sollte, aber dennoch hilfreich ist, wenn man sie im Hinterkopf behält: Ein erfolgreicher Angriff erfordert oft einen Vorteil von 3:1 für die angreifende Seite. Dieses Verhältnis kann bis zu 6:1 betragen und in stark bebauten Städten sogar noch höher liegen. Da die Russen insgesamt bereits einen Nachteil von 1:3 haben, ist es durchaus möglich, dass dieser Nachteil in bestimmten Frontabschnitten lokal sogar noch viel schlechter ausfällt. Dies ist ein weiteres Argument für die Russen, die ukrainischen Streitkräfte zunächst zu zermürben, gegebenenfalls durch die Aufgabe von Gelände, bevor sie einen Gegenangriff bzw. eine Gegenoffensive starten. Und deshalb erfordern…

…all diese russischen Vorteile eine flexible, mobile, defensive Strategie, um ukrainische Angriffe abzuwehren.

Mit anderen Worten, es wäre absolut Wahnsinn, wenn die Russen um jeden Preis versuchen würden, eine statische Verteidigungslinie zu halten, nur um zu verhindern, dass die Ukronazis einen weiteren „großen Sieg“ erringen. In Anbetracht dessen sollten wir uns die ukrainischen „Gegenoffensiven“ noch einmal in Stichpunkten ansehen:

– Diese angeblichen „Gegenoffensiven“ wurden Wochen im Voraus angekündigt (was die Russen bemerkt haben).

– Dann begannen die Ukrainer mit anhaltenden Artillerieangriffen, um die russische Verteidigung zu schwächen (und damit den Russen erneut zu zeigen, wo sie einen Angriff planten).

– Dann konzentrierten die Ukrainer große Kräfte (was die Russen natürlich sahen) und warfen sie alle in einen (relativ) massiven Angriff auf die ihrer Meinung nach schwächsten Stellen der russischen Verteidigung.

So geschah es nördlich von Kherson und so geschieht es jetzt nördlich von Balakleia. Und es wird sich an anderen Stellen der riesigen Frontlinie wiederholen. Und jedes Mal werden die Russen Widerstand leisten, wenn es möglich ist, aber sie werden schnell Terrain aufgeben und sich zurückziehen, wenn sie hart bedrängt werden, nicht nur, um russische Leben zu retten (warum sie für ein paar Gräben oder Gebäude verschwenden??), sondern auch, um die Ukrainer in ein Netz mobiler Verteidigungsanlagen „hineinzuziehen“.

Wie funktioniert also eine mobile Verteidigung?

Im Grunde nutzt sie die russischen Vorteile (Feuerkraft, Manövrierfähigkeit, Logistik, Reichweite, C3ISR, Moral und Ausbildung), um so viele russische Leben wie möglich zu retten und gleichzeitig so viele ukrainische Soldaten wie möglich zu töten. Und warum? Weil Terrain zwar immer wieder zurückerobert werden kann, tote Soldaten aber nicht wieder auferstehen können.

Lasst es mich also noch einmal wiederholen: Der Rückzug der Russen vor einem entschlossenen ukrainischen Angriff ist in diesem Krieg nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Wir sollten also ERWARTEN, dass die Russen das jedes Mal tun, wenn die Ukrainer einen Massenangriff starten und ganze Bataillone in den russischen Fleischwolf schicken.

Einige haben behauptet, dies sei eine schlechte Taktik, weil sie Kiew eine gute PSYOP/PR-Möglichkeit biete. Darauf möchte ich zwei Dinge erwidern:

– Kiew braucht nichts, was in der Realität verankert ist, um „heldenhafte Siege“ zu verkünden, sie können buchstäblich ein Foto in der „Grauzone“ machen, dann schnell weglaufen und das als großen Sieg präsentieren (genau das haben sie vor ein paar Tagen getan)

– Russische Kommandeure werden keine russischen Soldaten für einen kurzlebigen PR-Sieg opfern. Das wäre sowohl unmoralisch als auch völlig selbstzerstörerisch.

Denkt eine Sekunde lang an die russischen Vorteile (noch einmal: Feuerkraft, Manövrierfähigkeit, Logistik, Reichweite, C3ISR, Moral und Ausbildung) und macht euch klar, dass sie alle von der russischen Fähigkeit abhängen, gegen die Ukronazis mit weniger Personal zu kämpfen, was einem wiederum vor Augen führen sollte, dass das wertvollste Element der russischen Kriegsmaschinerie der russische Soldat ist: Wenn die Russen versuchen würden, die ukrainische „Taktik“ nachzuahmen (d.h., so viel Fleisch wie möglich durch den Fleischwolf zu drehen), würden ihnen schnell die erforderlichen Kräfte ausgehen, was wiederum sowohl militärische als auch politische Probleme für den Kreml mit sich bringen würde.

Und nun eine Art Rückblende.

Erinnert Ihr euch, als vor der russischen SMO viele Beobachter, darunter auch ich, sagten, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschieren würde, einfach weil die Russen nicht die für einen Einmarsch in die Ukraine erforderlichen Zahlen hätten? Nun, das war damals wahr und ist auch heute noch wahr!

Die SMO ist keine reguläre Operation mit kombinierten Waffen, und die Russen verfügen noch immer nicht über die nötige Mannstärke, um die Ukraine zu „besetzen“. Was die Russen jedoch getan haben, ist Folgendes:

– Zunächst stellten sie der USA/NATO (nicht den Clowns in Kiew) ein Ultimatum, von dem sie wussten, dass der Westen es ablehnen würde.

– Als Nächstes zerstörten sie das ukrainische Militär als kohärentes Ganzes und zersplitterten es in kleinere, unkoordinierte Streitkräfte. Sicher, nach etwa einer Woche hatten die Ukrainer noch ein paar Flugzeuge übrig, viele Untereinheiten (Brigaden und darunter), einige Luftabwehrsysteme usw., aber was sie verloren haben, ist die Fähigkeit, all diese Ressourcen als Teil eines einzigen Plans zu nutzen!

– Dann begannen die Russen, die riesigen ukrainischen Streitkräfte im Donbass (d. h. die Streitkräfte, deren Angriff die Russen zuvorkamen) langsam und methodisch zu zermalmen.

– Sie drängten hart entlang der Küste und schufen eine südliche Front, die die Ukrainer schützen mussten, wodurch die ukrainischen Streitkräfte gebunden wurden (die immer noch Angst vor einem möglichen russischen Land- und Amphibienangriff auf Nikolaev und Odessa haben).

– Und jetzt warten sie im Grunde darauf, dass die Ukrainer zu ihnen kommen, anstatt die Ukrainer anzugreifen. Natürlich werden die Russen, wenn es möglich ist, vorstoßen, aber sie werden auch Terrain abgeben, wenn es nötig ist.

Bleibt noch ein letzter Parameter: Zeit.

Banderastan ist ein blutiges Chaos, ein gescheiterter Staat, ein Land, das sich in eine Horrorshow verwandelt, die von einer Mischung aus einheimischen Nazis und US-Neokons geführt wird (was für ein hässliches Paar diese beiden sind!). Die westlichen Regierungen, und zwar ALLE, sind in einem wirklich schlechten Zustand, alle westlichen Volkswirtschaften kacken ab und stürzen nun in eine Rezession und sogar in eine umfassende Deindustrialisierung. Die größte westliche Macht, die USA, wird von einem hirntoten alten Mann, einem ehemaligen Callgirl und einer neokonservativen herrschenden Klasse geführt, die sich furchtbar vor den anstehenden Wahlen fürchtet.

In krassem Gegensatz dazu wird die russische Wirtschaft bis zum Ende des Jahres um 2% schrumpfen, Putin ist so beliebt wie eh und je, ebenso wie Mischustin, die große Mehrheit der Russen unterstützt die SMO voll und ganz, und die russische Wirtschaft (eine reale Wirtschaft, keine auf FIRE basierende!) sprudelt vor Geld und hat die Unterstützung des größten Teils des Planeten. (Anm.d.Ü.: „FIRE“ ist ein von Michael Hudson geprägter Begriff und steht für „Finance, Insurance, Real Estate“)

Auf wessen Seite steht also die Zeit? Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Die vollständige Liste der russischen Vorteile sollte also auch die Zeit umfassen: Feuerkraft, Manövrierfähigkeit, Logistik, Reichweite, C3ISR, Moral, Ausbildung und Zeit.

[Randbemerkung: Im Moment gibt es in der Ukraine noch viel Wald und Laub, aber wenn der Winter kommt, wird diese „grüne“ Decke sehr dünn werden, was es den ukrainischen Streitkräften noch schwerer machen wird, sich zu verstecken! Das ist auch ein weiterer Grund, warum die Russen jetzt hauptsächlich abwarten]

Erinnert sich noch jemand daran, wie „Ze“ von einer „Millionenarmee“ sprach? Nun, das ist natürlich Unsinn, aber es zeigt eines:

„Ze“ sieht seinen größten Vorteil darin, Zehn- und sogar Hunderttausende von Soldaten in selbstmörderischen Angriffen zu verheizen. Was den Westen anbelangt, so hat er so viel Geld, Personal und Hardware in das Land gepumpt, dass viele westliche Führer sich nun darüber beschweren, dass ihre Länder nun ihre eigenen Reserven an Waffensystemen gefährdet haben. Allein die USA geben 228 Millionen Dollar PRO TAG für das ukrainische Fiasko aus. In krassem Gegensatz dazu sagt Putin jetzt ganz offen, dass die SMO für Russland „vorteilhaft“ gewesen sei!

Offenbar wollen „Ze“ und seine neokonservativen Herren versuchen, „das russische Militär in ukrainischem Blut zu ertränken“. Wenn jemand ernsthaft glaubt, dass dies eine gewinnbringende Strategie ist: kontaktieren Sie mich bitte, denn ich habe Ihnen einige Superbrücken zu sehr günstigen Preisen zu verkaufen

Wenn Ihr also das nächste Mal, wenn sich die Russen ein paar Kilometer zurückziehen, entweder ausflippt und erklären wollt, dass „alles verloren ist“, oder mit großer Ernsthaftigkeit verkünden wollt, dass „Russland den Krieg verliert“, dann könnt Ihr das gerne tun. Ich werde diese Behauptungen einfach ignorieren, weil ich es ehrlich gesagt satt habe, die gleichen Binsenweisheiten immer und immer wieder zu wiederholen, vor allem, wenn viele „Kommentatoren“ sich nicht einmal die Mühe machen, zu lesen, was ich geschrieben habe, sondern nur den Kommentarbereich mit ihren Argumenten überschwemmen wollen!

Wenn Ihr lieber Girkin-Strelkov oder Arestovich vertraut, ist das für mich in Ordnung, solange Ihr deren Unsinn nicht im Kommentarbereich nachplappern müsst, was ich als „vorsätzliche Verschmutzung des Kommentarbereichs“ betrachte. Das wird dazu führen, dass Ihr gesperrt werdet, und sobald wir die Sache mit den „Kommentaren nur für angemeldete Kommentatoren“ erledigt haben, werde ich euch einfach von der Liste der zugelassenen Kommentatoren streichen.

Wie auch immer, das ist alles, was ich im Moment zu sagen hatte. Ich hoffe, dass das oben Gesagte hilfreich war (obwohl ich mir keine Illusionen mache: wie ich schon sagte, machen sich Trolle nicht einmal die Mühe zu lesen, was ich schreibe, sie müssen nur den Kommentarbereich mit ihren Parolen füllen).

Andrei