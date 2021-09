Nach Portugal ist Schweden nun die zweite europäische Nation, die Einreisenden aus Israel, das zu dem am meisten geimpften Land gehört, untersagt. Schweden hat auch die Einreise von Bürgern aus den Vereinigten Staaten, dem Kosovo, dem Libanon, Montenegro und Nordmazedonien untersagt.

Schweden ist das zweite Land der Europäischen Union, das aufgrund des Anstiegs der COVID-19-Fälle in Israel ein Einreiseverbot für israelische Bürger verhängt hat, obwohl das Land zu den am meisten geimpften Ländern der Welt gehört.

Portugal war am Mittwoch das erste EU-Land, das aufgrund des Anstiegs der Fälle ein Reiseverbot aus Israel verhängte. Beide Länder folgen damit der Empfehlung der EU, Israel von ihrer Liste der grünen Länder zu streichen.

Schweden verhängte ebenfalls ein Einreiseverbot für Bürger aus den Vereinigten Staaten, dem Kosovo, dem Libanon, Montenegro und Nordmazedonien.

Innenminister Mikael Damberg erklärte gegenüber Nachrichtenagenturen, dass der starke Anstieg der COVID-19-Fälle in Israel, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern der Grund dafür sei, dass sie von der schwedischen Ausnahmeregelung für Einreiseverbote ausgenommen wurden. Trotz der israelischen Massenimpfkampagne habe sich das Virus weiter ausgebreitet, so Damberg.

Anfang April veröffentlichte das Israeli Peoples Committee (IPC), ein ziviles Gremium, das sich aus führenden israelischen Gesundheitsexperten zusammensetzt, seinen Bericht über die Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs, der Schäden an fast allen Systemen des menschlichen Körpers aufzeigt.

GreatGameIndia warnte damals, dass der Impfstoff von Pfizer in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht wird als der von AstraZeneca in ganz Europa, wenn die Ergebnisse der IPC echt sind.

Nun ist der massive Anstieg der COVID-19-Infektionen in Israel, einem der am meisten geimpften Länder der Welt, nichts weniger als eine Katastrophe. Die Impfstoffkrise in Israel sollte eine Warnung für den Rest der Welt sein.

Laut einer Pressemitteilung der schwedischen Regierung wird sie ab dem 6. September erneut ein Reiseverbot für Israel, die USA und andere Länder verhängen.

„Für ausländische Staatsbürger, die ab dem 6. September aus den USA, Israel, dem Kosovo, dem Libanon, Montenegro und Nordmazedonien nach Schweden einreisen, gilt nur noch eine Ausnahme vom Einreiseverbot“, heißt es in der Mitteilung.

„Dies könnte ausländische Staatsbürger betreffen, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Schweden haben, besonders dringende Bedürfnisse haben oder wesentliche Funktionen ausüben sollen, und die außerdem einen negativen COVID-19-Test vorweisen können.

Das negative COVID-19-Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Diese Anforderung gilt für ausländische Staatsangehörige ab 18 Jahren, wobei es bestimmte Ausnahmen gibt.

Die schwedische Regierung erklärte, sie folge den EU-Leitlinien zur Streichung dieser Länder von der Liste der sicheren Reiseländer und werde die Richtlinie zu einem späteren Zeitpunkt erneut prüfen.

Am 30. August strich die Europäische Union die Vereinigten Staaten, Israel, den Kosovo, den Libanon, Montenegro, Nordmazedonien und andere von ihrer Liste sicherer Reisen. Die Liste ist unverbindlich, und es steht den Ländern frei, ihre eigene Grenzpolitik zu bestimmen.

„Für nicht unbedingt notwendige Reisen in die EU aus Ländern oder Einrichtungen, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, gelten vorübergehende Reisebeschränkungen. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die vorübergehende Beschränkung für nicht unbedingt notwendige Reisen in die EU für vollständig geimpfte Reisende aufzuheben“, erklärte die EU damals in einer Erklärung.

Obwohl Israel eines der am besten gegen COVID-19 geimpften Länder der Welt ist, nehmen die Fälle zu. Der Sieben-Tage-Durchschnitt der COVID-19-Infektionen in dem kleinen Land lag am Montag bei über 1.000 pro eine Million Menschen und damit doppelt so hoch wie in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich, wie die Website Our World in Data der Universität Oxford berichtet.