Rand Paul: „Fauci sollte unter Eid über die Finanzierung des Wuhan-Labors aussagen müssen

Am Mittwoch forderte Senator Rand Paul (R-KY) den medizinischen Chefberater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, auf, „unter Eid“ darüber auszusagen, ob das National Institute of Allergy and Infectious Diseases die Funktionsgewinnforschung des Wuhan Institute of Virology finanziert habe.

Fauci gab am Vortag zu, dass die National Institutes of Health das chinesische Labor finanzierten, leugnete aber „kategorisch“ die Unterstützung von Funktionserweiterungen (gain of function).

Paul warnte in der Sendung „America’s Newsroom“ des Fox News Channel, dass das Labor in Wuhan mit dem SARS-Virus experimentiert, das seiner Meinung nach „15 Mal tödlicher ist als COVID-19“.

„Ich denke, Dr. Fauci sollte unter Eid über die Gelder aussagen, die dem Labor zur Verfügung gestellt wurden, und die gute Nachricht ist, dass ich gestern im Senat einen Änderungsantrag eingebracht habe, der besagt, dass keine weiteren Gelder mehr nach China fließen dürfen“, erklärte Paul. „Das ist sehr wichtig, denn das könnte wieder passieren. Ich meine, sie experimentieren mit dem SARS-Virus, das 15 Mal tödlicher ist als COVID-19. COVID-19 tötet 1 % – das waren 3 Millionen Menschen, mehr als 3 Millionen Menschen. Wenn SARS aus dem Labor entweichen würde, könnten das 50 Millionen Menschen sein. Das ist also eine sehr wichtige Aufgabe, die vor uns liegt. Wir haben 11 Labore in unserem Land, die diese Art von Forschung betreiben.“

„Das Entscheidende ist, dass er sich nicht selbst untersuchen kann“, fügte er hinzu. „Er war dafür verantwortlich, dieses Geld zu zahlen, also hat er jeden Anreiz, es zu vertuschen und die Wahrheit darüber nicht zu enthüllen, denn wenn die Pandemie aus dem Labor käme, hätte er eine große Schuld daran, also kann er das nicht untersuchen, noch kann einer seiner Leute, die er auswählt, das untersuchen. Er muss von den Ermittlungen ausgeschlossen werden.“