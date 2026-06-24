Einseitige Berichterstattung über US-Ramstein Air Base in Deutschland

Helmut Scheben*

(19. Juni 2026) Der US-Stützpunkt sei ein Segen für Deutschland, verbreitet das Nachrichtenmagazin «Echo der Zeit» des öffentlich-rechtlichen Schweizer Radios (SRF). Die Botschaft tönt wie eine Nato-Medienmitteilung.

Schon Wochen vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran starteten und landeten auf der Ramstein Air Base in Deutschland Transportmaschinen fast im Minutentakt, wie Planespotter beobachteten.1 Ramstein ist das Nervenzentrum der Kriege und Drohnenangriffe, die die USA in arabischen Ländern und in Westasien führten und führen. Ohne das Relais Ramstein wären diese Operationen technisch nicht möglich.

Aus diesem Grund sind die deutsche Regierung und alle deutschen Regierungen seit den 1950er Jahren über das Operationszentrum Ramstein in die Kriege der USA verwickelt. Soweit es sich um völkerrechtswidrige Angriffskriege und «präventive» Tötungen durch Drohnen handelt, verstossen die deutschen Regierungen