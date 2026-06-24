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Blocher warnt: Russland bereitet Schweiz weniger Probleme als Amerika

Der ehemalige Bundesrat Blocher kritisiert die militärische Abhängigkeit von den USA. Russland habe der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg weniger Probleme bereitet und sei Garant ihrer Neutralität gewesen. Die Russland-Sanktionen hätten zudem der Glaubwürdigkeit des Landes geschadet.

Alt-Bundesrat Christoph Blocher hat in einem Interview mit Schweizer Medien Stellung zu den jüngsten Abstimmungsresultaten und der politischen Lage genommen. Er zeigt sich trotz der Niederlage bei der 10-Millionen-Initiative und den schwachen Umfragewerten für die Neutralitätsinitiative zuversichtlich für seine Partei.

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