Muss der Staat Israel vom Faschismus befreit werden?

Thierry Meyssan
Wir werden uns – oft erst mit Verzögerung – der Verbrechen bewusst, die die Regierung von Benjamin Netanjahu an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien und im Iran begangen hat. Keine andere Regierung der Welt ist der Ansicht, dass die Beseitigung derer, die sich ihr widersetzen, alle Kollateralschäden rechtfertigt, ganz gleich, wie hoch deren Zahl auch sein mag.
Wir müssen uns auch bewusst machen, dass diese Denkweise nicht aus dem Nichts entsteht, sondern eine lange und abscheuliche Geschichte hat.
Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen und eingreifen, bevor diese Regierung beginnt, ihre eigenen Mitbürger anzugreifen. Nicht, weil diese wertvoller wären als Araber und Perser, sondern weil sie genau dasselbe sind: Auch sie sind Menschen.