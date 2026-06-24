Dr. Fauci führte die Welt in eine Pandemie – Geheimdienste halfen, es zu vertuschen

Zu Covid-19-Zeiten war der „US-Corona-Papst“ Dr. Fauci unantastbar. Jetzt hat Tulsi Gabbard, oberste Chefin der 17 US-Geheimdienste, an ihrem letzten Tag im Amt Dr. Faucis kriminelle Machenschaften aufgedeckt. Es gibt Hinweise auf die Entwicklung einer biologischen US-Massenvernichtungswaffe.

Rainer Rupp

Rechtzeitig zu ihrem letzten Tag im Amt hat die Direktorin der nationalen Geheimdienste, Tulsi Gabbard, in einer offiziellen Presseerklärung Dokumente und Untersuchungsergebnisse veröffentlicht, die Einblick in die kriminellen Corona-Machenschaften von Dr. Fauci gewähren.

Mehr als sechs Jahre nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie, die Millionen Menschen das Leben kostete, kommt damit dank der umfassenden Freigabe geheimer Dokumente und Kommunikation ans Licht, dass Fauci nicht nur riskante Forschung finanziert hatte. Er hat darüber hinaus aktiv daran mitgewirkt, die wahre Herkunft des Virus zu verschleiern – und dabei mit Teilen der US-Geheimdienste zusammengearbeitet.

Nachtigall, ich hör‘ Dir trapsen!

Es begann mit einem unscheinbaren Forschungsauftrag. Anthony Fauci, damaliger