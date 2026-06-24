Iran: Das Ziel war stets die wirtschaftliche Wiederintegration, nicht die Eindämmung

Patrick Wood

Anmerkung: Vereinfacht ausgedrückt ist wirtschaftliche Reintegration der Prozess, ein Land, das von der Weltwirtschaft abgeschnitten war, wieder in diese einzubinden – also ihm den Zugang zu Handel, Kapital, Bankwesen, Investitionen und den Finanzsystemen wiederherzustellen, die den Geld- und Warenverkehr über seine Grenzen hinweg ermöglichen. Dies ist der Iran im Jahr 2026.

Ich habe schon unzählige Male gesagt, dass Technokratie auf Infrastruktur und nicht auf offener Konfrontation beruht. Der Iran-Krieg ist ein gutes Beispiel dafür.

Das amerikanische Volk sah einem Krieg zu und wartete auf den Sieg. Es wartet noch immer, denn das, was ihm versprochen wurde, und das, was tatsächlich geschah, sind nicht dasselbe. Es erwartete die Eindämmung des Iran. Es erwartete einen zurückgeschlagenen Gegner, ein demontiertes Atomprogramm und ein geschwächtes feindliches Regime. Was es erhielt, war ein Entwicklungsvertrag.

Die Iran-Einigung ist nicht das Ende einer Konfrontation. Sie ist der Beginn einer wirtschaftlichen Wiedereingliederung. Und die Männer, die sie ausgehandelt haben, hatten keineswegs die Absicht, den Iran einzudämmen.

Schauen wir uns zunächst an, wer das Abkommen ausgehandelt hat. Nicht der Außenminister. Nicht der Nationale Sicherheitsrat. Die beiden Hauptakteure, die den endgültigen Rahmen vorgaben, waren Steve Witkoff, der Sondergesandte für den Nahen Osten, und Jared Kushner, der keinerlei Amt in der US-Regierung bekleidet. Beide sind Immobilienentwickler.

Das Abkommen, das die Straße von Hormus wieder öffnete, die Blockade aufhob und 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Irans bereitstellte, wurde von zwei Männern ausgearbeitet, deren gesamte berufliche Laufbahn auf der Finanzierung und dem Bau von Gebäuden basiert. Das merkt man. Das Abkommen liest sich wie ein typischer Bauvertrag, weil es von Bauträgern erarbeitet wurde.

Das ist keine Beleidigung. Es ist der Schlüssel zum Dokument.

Ein Diplomat, der zur Eindämmung des Irans entsandt wird, schließt ein Abkommen voller Beschränkungen, Kontrollen und Abschottung. Ein Projektentwickler, der in ein Land entsandt wird, das er als unterbewertet ansieht, schließt ein Abkommen ab, das Investitionen, Marktzugang und den Abbau von Kapitalzugangshemmnissen – etwa durch die Aufhebung von Sanktionen – vorsieht.

Das Witkoff-Kushner-Abkommen ist ein Dokument der zweiten Art. Sein Schwerpunkt liegt nicht auf einer Liste von Maßnahmen gegen den Iran. Im Mittelpunkt steht ein privates Investitionsvehikel im Wert von 300 Milliarden Dollar, mit dem das Land wiederaufgebaut werden soll, das die Vereinigten Staaten vor vier Monaten bombardiert haben.

Lesen Sie diese Zahl noch einmal und verstehen Sie, um welche Art von Geld es sich handelt. Es stammt nicht aus den Bewilligungen des Kongresses. Es handelt sich nicht um Entwicklungshilfe. Es handelt sich nicht um Reparationen.

Es ist ein privatisierter Fonds – Kapital von Unternehmen aus der Golfregion, Asien und darüber hinaus –, das in iranische Energie, Logistik, Produktion und Transport investiert wird. Die Verfasser legten ausdrücklich fest, dass das US-Finanzministerium keinerlei Mittel beisteuert.

Dies ist kein Wiederaufbau eines besiegten Feindes durch die Regierung. Es handelt sich um einen privat finanzierten Mechanismus, der eine sanktionierte Wirtschaft wieder in das globale System integriert und von Experten geleitet wird, die sich genau auf solche Aufgaben spezialisiert haben.

Das Instrument verdeutlicht die Absicht. Man richtet keinen 300-Milliarden-Dollar-Entwicklungsfonds für ein Land ein, das man eindämmen will. Man richtet ihn für ein Land ein, das man integrieren will.

Nun zu dem Teil, der die Aufmerksamkeit jedes amerikanischen Zuschauers fesseln sollte und von fast allen übersehen wird: Jared Kushner ist ein Privatbürger.

Er vertritt keine Behörde. Er hat für diese Tätigkeit keinen Eid geleistet. Er ist der Schwiegersohn des Präsidenten, agiert als ziviler Strohmann und leitet die Investmentfirma Affinity Partners, deren Kapital überwiegend aus Staatsfonds der Golfstaaten stammt.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar finanzieren diese Firma. Sie sind auch die Staaten, die den Iran-Entwicklungsfonds finanzieren sollen.

Der Mann, der den Mechanismus zum Wiederaufbau Irans entworfen hat, wird von den Regierungen bezahlt, die den Wiederaufbau finanzieren werden.

Ich unterstelle kein Verbrechen. Ich beschreibe lediglich eine Struktur.

Die Verhandlungen über eine souveräne Einigung mit dem Iran wurden einem privaten Finanzier anvertraut, dessen Investoren eben jene Golfstaaten sind, deren Kapital diese Einigung mobilisiert.

Das ist kein Interessenkonflikt im engeren juristischen Sinne. Es ist die Struktur selbst.

Die Staatskunst wurde einem Fondsmanager übergeben, und dessen Kunden sind die Nutznießer dieser Staatskunst.

So sieht die Privatisierung der Außenpolitik aus, wenn man Klartext redet.

Die Kritik kommt also, und sie ist lautstark, aber sie richtet sich gegen das falsche Ziel. Ted Cruz nannte das Abkommen einen verhängnisvollen Fehler. Roger Wicker bezeichnete den Waffenstillstand als Desaster. Lindsey Graham warnte vor jedem Ergebnis, das Iran zu einer dominanten Regionalmacht macht.

Jeder dieser Einwände ist im Kontext der Eindämmungspolitik formuliert.

Haben wir das Atomprogramm gestoppt? Haben wir sie besiegt? Ist Iran dadurch geschwächt worden?

Diejenigen, die einen militärischen Sieg wollten, beurteilen das Abkommen danach, ob es einen solchen Sieg gebracht hat, und kommen zu dem Schluss, dass es gescheitert ist.

Sie streiten über einen Krieg, um den es nie ging.

Der Krieg war nur ein Vorwand. Die Korridore sind der Gewinn.

Betrachten wir die Karte einmal aus der Perspektive der Akteure und nicht nur aus der Sicht von Hormus und der Raketenabwehr.

Iran ist die Lücke im System. Es ist das Zentrum des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors, der Route Russland–Iran–Indien. Es liegt an der Straße von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert wird.

Es ist der fehlende Knotenpunkt zwischen dem Wirtschaftskorridor Indien–Naher Osten–Europa und der Entwicklungsstraße Irak–Türkei.

Solange Iran der Feind des Systems ist, bleiben die Handelsrouten des Systems rivalisierende Fragmente, die sich nicht verbinden lassen.

Integriert man Iran wieder, fügen sich die Fragmente zusammen.

Genau das bewirkt eine Investition von über 300 Milliarden Dollar.

Nicht etwa iranisches Wohlwollen, sondern Konnektivität.

Sie ermöglicht es, die letzte Lücke in einer kontinentalen Logistikarchitektur zu schließen, einen Engpass von einer Bedrohung in eine Mautstelle zu verwandeln und den Iran durch einen finanzstärkeren Partner teilweise aus dem russisch-chinesischen Einflussbereich zu lösen.

Der Fonds ist keine Spende für Bombenschäden. Er ist der Kaufpreis für einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt.

Und das Vehikel für all das sind die Abraham-Abkommen.

Die Amerikaner behandeln sie immer wieder als Nebenprojekt, obwohl sie der Motor sind.

Bei den Abkommen ging es nie nur um Frieden mit Israel. Sie legitimieren die Architektur einer globalen Handelsordnung – die diplomatische Ebene unter den Stahlschienen.

Die Normalisierung ist der Handschlag, der den Korridor ermöglicht.

Derselbe Rahmen, der die Golfstaaten und Israel an einen Tisch brachte, wird nun von denselben Akteuren erweitert, um auch den Iran an den Rand desselben Tisches zu bringen.

Witkoff und Kushner improvisieren nicht.

Sie führen die Logik der Abkommen konsequent zu Ende: Jeder Gegner wird zum Vertragspartner, jeder Konflikt zum Abkommen, jede geschlossene Volkswirtschaft zum Investitionsmarkt.

Eindämmung isoliert einen Feind. Reintegration bindet ihn ein.

Und Reintegration ist das wirksamere Instrument, denn ein durch Sanktionen isoliertes Land baut seine eigene sanktionsresistente Wirtschaft außerhalb Ihrer Reichweite auf, während ein durch Ihre Investitionen, Ihre Versicherungen, Ihre Entwicklungsfinanzierung und Ihre genehmigten Ausnahmeregelungen reintegriertes Land von Infrastruktur abhängig wird, deren Ventile Sie kontrollieren.

Man isoliert einen Rivalen nicht durch Ausschluss, sondern indem man ihn von Ihnen abhängig macht.

Sanktionen machten den Iran unangreifbar. Der Wirtschaftsförderungsfonds macht den Iran zu einem Mieter.

Dies ist die Vereinbarung, die das amerikanische Volk fälschlicherweise für eine Kapitulation hält.

Es ist keine Kapitulation, sondern eine Aneignung.

Die Verfasser dieses Abkommens wollten Iran nie besiegen. Sie wollten es einbinden – in die Korridore, in die Abkommen und in die Architektur, die die gesamte Region in ein einziges, integriertes Netzwerk verwandelt, das von privatem Kapital verwaltet und durch Normalisierung legitimiert wird.

Die Menge, die auf einen militärischen Sieg wartet, wird ewig warten.

Der Sieg ist bereits da, und er sieht nicht wie ein Sieg aus, weil er nie als solcher gedacht war.

Er sieht aus wie ein Entwicklungsabkommen, unterzeichnet von einem Bauunternehmer, der nicht für Sie arbeitet, finanziert von den Staaten, die ihn finanzieren, und nicht auf Irans Niederlage, sondern auf dessen stille Eingliederung ausgerichtet.

Der Iran wurde nicht eingedämmt, sondern reintegriert.

Das war von Anfang an der Plan.

Solange man diese Zusammenhänge nicht erkennt, wird man das Gesamtbild nie erfassen.