Wirtschaftliche Kalkulation und die Impfstoffindustrie

Von Jeffrey A. Tucker

Die Kakophonie von Pro- und Kontra-Stimmen zu Impfstoffen – wobei schon die Frage, was ein Impfstoff überhaupt ist, heftig umstritten ist – hat ein neues, ohrenbetäubendes Ausmaß an Absurdität erreicht. Es gibt nicht nur einen, sondern Hunderte von Kaninchenlöchern.

Die Impfbereitschaft bricht ein, was nach brutalen Impfpflichten und allgegenwärtigen Verletzungen und Todesfällen zu erwarten war. Unterdessen dominieren Pharma-Bots die sozialen Medien, um Andersdenkende an den Pranger zu stellen, während die traditionellen Medien ihre Nachrichtenseiten in eine ununterbrochene Werbeflut für Impfstoffe und Medikamente verwandeln.

Jeder steht vor der Frage, wem man vertrauen soll und was wahr ist. Mehrere Bundesstaaten haben sich bereits dem Versuch der CDC widersetzt, den Impfplan für Kinder auch nur geringfügig zu ändern. So umstritten ist dieses Thema mittlerweile geworden.

Meine These: Dieser epistemische Nihilismus entsteht aus der gezielten Untergrabung wirtschaftlicher Signalsysteme, die andernfalls unbequeme Wahrheiten offenbaren würden.

Beginnen wir mit der Theorie.

Im Jahr 1920 ließ Ludwig von Mises alle moralischen, ästhetischen und philosophischen Fragen zum Sozialismus beiseite und untersuchte, wie dieser als rein wirtschaftliches Experiment funktionieren würde. Dies war ein Aspekt, der in den Jahrhunderten zuvor kaum berücksichtigt wurde, selbst von den neuen Führern der Sowjetunion nicht, die keine Ahnung hatten, was sie taten, abgesehen davon, die Industrie zu verstaatlichen, über die Diktatur des Proletariats zu schwadronieren und Landbesitzer zu verteufeln.

Mises erklärte nüchtern, dass die doppelte Buchführung das mathematische Mittel ist, mit dem die Gesellschaft die Nutzen und Kosten der Ressourcennutzung bewertet. Dies erfordert Preise, die Indikatoren für relative Knappheit und Verbrauchernachfrage sind. Diese Preise bilden die wesentlichen Bausteine des wirtschaftlichen Wissens. Sie liefern Anhaltspunkte für die grundlegenden Fragen, was in welcher Menge produziert werden soll.

Damit diese Preise genau sind, müssen sie im Kontext des realen Markthandels entlang der gesamten Produktionsstruktur gebildet werden, von Rohstoffen über Investitionsgüter bis hin zu Konsumgütern. Nur dieser Prozess erzeugt verlässliche Signale, auf denen die Buchführung aufbaut.

Der Sozialismus gibt vor, das Preissystem durch zentrale Befehle zu ersetzen. In diesem Fall haben nicht einmal die Planer Zugang zu Informationen über die reale Welt um sie herum. Sie werden blind agieren und es unweigerlich vermasseln. Das haben sie tatsächlich getan.

Die Implikationen dieses Arguments reichen weit über die Debatte über den Sozialismus hinaus. Sie betreffen jeden Sektor, der in staatlichen Eingriffen verstrickt ist, welche Preissignale verzerren. Mit jeder Preisverzerrung entfernen wir uns weiter von genauen Informationen über den wirtschaftlichen Wert und die Markttauglichkeit in realen Situationen.

Es war Toby Rogers, der als Erster darauf hinwies, dass dies einen Großteil, wenn nicht sogar die gesamte Verwirrung rund um die Impfstoffindustrie und -praxis erklärt. Seit zweieinviertel Jahrhunderten stützt sich dieses Produkt, diese Praxis und diese Industrie in jeder Phase – bei Investitionen, Produktion, Vertrieb, Verbrauch und sogar bei der Haftung – grundlegend auf staatliche Mittel, um ihre Rentabilität zu steigern. Es gibt keinen Bereich dieses Sektors, der nicht von staatlichen Eingriffen zugunsten der betreffenden Industrie betroffen ist.

Rogers schreibt:

Das Zeitalter der Impfstoffe – die Jahre seit dem „National Childhood Vaccine Injury Act“ von 1986 – offenbart ein Versagen, das weder [Mises noch F.A. Hayek] vorausgesehen haben. Nennen wir es das Kalkulationsproblem unter regulatorischer und epistemischer Vereinnahmung. Der Sozialismus hat den Preis gänzlich abgeschafft. Die Vereinnahmung in einer gemischten Marktwirtschaft ist subtiler: Sie lässt den Preis bestehen und untergräbt ihn von innen heraus, bis er schlimmer als bedeutungslos ist. Vorschriften, staatliche Beschaffungen und Versicherungsregeln garantieren den Absatz, unabhängig davon, was das Produkt tatsächlich bewirkt. Schulpflichtgesetze zwingen gefangene Kunden (z. B. Kinder, die zur Schule gehen wollen) zum Kauf. Haftungsschutz beseitigt den Preis, der ein fehlerhaftes Produkt diszipliniert – den Schadenersatz, den ein Gericht andernfalls vom Hersteller verlangen würde. Der Käufer wird gezwungen und der Hersteller geschützt, sodass sich kein aussagekräftiger Preis bilden kann. Erschwerend kommt hinzu, dass der Preis die Meinung der Käufer über das Produkt, das sie kaufen, aggregiert, doch regulatorische und epistemische Vereinnahmung verzerren diese Meinungen. Die FDA wäscht im Auftrag der Hersteller schlechte Daten und erklärt das Produkt für „sicher und wirksam“. Social-Media-Plattformen löschen die Erfahrungsberichte der Geschädigten. Wissenschaftliche Fachzeitschriften zensieren Wissenschaftler, die abweichende Meinungen vertreten. Universitäten setzen Professoren auf die schwarze Liste, die die gängige Erzählung in Frage stellen. So wird das in der Gesellschaft verstreute Wissen über das Produkt und seine Mängel nie richtig kommuniziert oder aggregiert.

Er schließt mit einem Punkt, den ich in all diesen Impfstoffdebatten immer wieder angesprochen habe. Wir müssen uns nicht auf eine extreme Position festlegen, die entweder für oder gegen Impfstoffe ist. Jeder sollte die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Was der Gesellschaft derzeit wirklich fehlt, ist ein Informationsfluss, der ein klares Urteil über den Nutzen dieser Produkte bei gleichzeitiger klarer Haftung für Schäden liefert.

Die Antwort lautet: ein freier Markt. Wie Rogers schreibt:

Um wieder einen Markt für Impfstoffe zu schaffen, müssten alle Impfpflichten aufgehoben, der Haftungsschutz abgeschafft, Versicherungsvorschriften aufgehoben und staatliche Beschaffungsprogramme beendet werden. Die Schaffung eines SINNVOLLEN Preises (der der Gesellschaft die Risiken und Vorteile des Produkts vermittelt) würde jedoch auch erfordern, die regulatorische Vereinnahmung und die epistemische Vereinnahmung (d. h. die Kontrolle der Fachzeitschriften und Universitäten durch die Pharmaindustrie) zu beenden.

Rogers datiert diese Maßnahme auf das Jahr 1986. Doch egal, wie weit wir zurückblicken, finden wir schon seit den Anfängen des Impfkonzepts im Jahr 1796 gravierende Verzerrungen. Wir müssen hier nur den amerikanischen Fall betrachten, doch parallele Maßnahmen fanden in den meisten Teilen der westlichen Welt statt.

Nachrichten über die medizinische Innovation in Großbritannien erreichten unsere Küsten. Nach dem Krieg von 1812 – Krieg schürt immer Ängste vor Krankheiten – tauchte ein amerikanischer Arzt (James Smith, unser erster Dr. Fauci) als offizieller Impfstoffvertreter auf. Er setzte sich beim Präsidenten ein, in der Hoffnung, sein eigenes Geschäft anzukurbeln.

Im Jahr 1813 unterzeichnete Präsident James Madison den Vaccine Act (Ein Gesetz zur Förderung der Impfung), die erste große staatliche Befürwortung eines medizinischen oder gar Konsumprodukts in der Geschichte der USA. Die Regierung, die behauptete, sich auf ein Minimum zu beschränken und die Bevölkerung in Ruhe ihre eigene Version des Glücks verfolgen zu lassen, entdeckte ihre erste große Ausnahme.

Das Gesetz schuf eine nationale Impfbeauftragtenstelle und gewährte kostenlosen Versand für die Verteilung von Impfmaterial, wodurch Zugang, Versorgung und Vertrieb effektiv subventioniert wurden.

Angesichts einer öffentlichen Revolte als Reaktion auf weit verbreitete Berichte über Verletzungen und Todesfälle wurde dieses Gesetz 1822 vom Kongress aufgehoben. Dieser Zyklus aus heißer Werbung und kalter Ablehnung etablierte ein Muster, das die gesamte Erfahrung mit Impfstoffen in der US-Geschichte ziemlich gut definiert hat: staatliche Intervention, gefolgt von Verbraucherbewegung. Die Zeit vergeht, und die Industrie entwickelt einen neuen Aktionsplan.

In diesem Fall dauerte es nur ein Jahrzehnt, bis die Industrie einen anderen Weg fand, die Marktkräfte zu unterlaufen. Der Indian Vaccination Act von 1832 finanzierte Impfungen für Stämme in der Nähe weißer Siedlungen, wobei die Akzeptanz gemischt war und in einigen Fällen Elemente der Nötigung im Zusammenhang mit Umsiedlungspolitiken zum Tragen kamen. Wir verfügen nur über äußerst lückenhafte Aufzeichnungen über die Ergebnisse dieser Kampagne. Man kann es sich nur vorstellen: Man denke nur daran, wie Handgelenke aufgeschnitten wurden, um Tierkrankheiten im Blut der einheimischen Bevölkerung zu verbreiten.

Während des Bürgerkriegs (1861–1865) verpflichteten sowohl die Unions- als auch die Konföderiertenarmee ihre Truppen aufgrund von Ausbrüchen in Militärlagern zur Pockenimpfung. Dies führte zu Tausenden von gut dokumentierten Verletzungen und Todesfällen, von denen viele auf Kreuzkontaminationen und die Übertragung von Syphilis von Leichen auf gesunde Menschen zurückzuführen waren.

Nach Kontaminationsskandalen kamen 1901 Sicherheitsbedenken hinsichtlich einer weiteren Todeswelle auf. Als Reaktion auf die Lobbyarbeit einer in Panik geratenen Industrie verabschiedete der Kongress 1902 den Biologics Control Act und schuf damit die erste staatliche Behörde zur Regulierung jeglicher Verbraucherprodukte (Jahre bevor die Fleischverarbeitung zu einem Streitpunkt wurde). Dieses Gesetz veranlasste die Regierung, Sicherheit und Reinheit effektiv zu zertifizieren, als Reaktion auf das Anliegen der Industrie, das Vertrauen inmitten wachsender Skepsis wiederherzustellen.

Zuvor hatte Massachusetts 1855 die erste US-amerikanische Impfpflicht für Pocken in Schulen erlassen. Diese Vorschriften breiteten sich in den folgenden Jahrzehnten auf andere Bundesstaaten aus. Im Jahr 1905 bestätigte der Oberste Gerichtshof der USA in der Rechtssache Jacobson v. Massachusetts die Verfassungsmäßigkeit solcher Vorschriften und stärkte damit die polizeilichen Befugnisse der Bundesstaaten, Impfungen zu erzwingen. Infolgedessen wurden die Impfpflichten für Schulkinder und in anderen Bereichen im Laufe des 20. Jahrhunderts ausgeweitet.

Erneut gab es Berichte über Verletzungen und Todesfälle, begleitet von wachsendem Widerstand in der Bevölkerung. Zu diesem Zeitpunkt erhielt der Flickenteppich-Plan zur Stützung des industriellen Versagens zwei entscheidende neue Impulse. Erstens ermöglichte der Bayh-Dole Act von 1980 die Patentierung und Umsatzbeteiligung an Erfindungen aus staatlich finanzierter Forschung, was engere Verbindungen zwischen Regierungsbehörden, Universitäten und der Industrie förderte. Zweitens schützte 1986 der National Childhood Vaccine Injury Act die Hersteller vor Zivilklagen wegen verursachter Schäden. Dies sollte die Versorgung durch den Schutz der Industrie stabilisieren.

Im Laufe dieser Geschichte waren verschiedene F&E-Subventionen, Vorabkäufe, öffentlich-private Partnerschaften und Zusicherungen von Behörden entscheidend für die Entwicklung und den Vertrieb von Impfstoffen.

Die Covid-Zeit war eine Stufe höher: panische Finanzierungen, schnelle Zulassungen, rasche Haftungsfreistellungen, wilde Propaganda, gefolgt von strafenden Impfpflichten für Millionen im öffentlichen und privaten Sektor, darunter auch für Kinder, die ein nahezu null Risiko hatten, denen aber dennoch ein experimenteller Trank injiziert wurde. Das Ergebnis waren Verletzungen und Todesfälle, die alle historischen Rekorde brachen.

Dies war ein Regierungsprogramm von A bis Z, nicht anders als ein sowjetischer Fünfjahresplan, einschließlich unerbittlicher Behauptungen über seine wilden Erfolge, wie sie von den Prioritäten der Industrie diktiert wurden.

Dieser Teil ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, dass es selbst in den letzten zweieinviertel Jahrhunderten nie eine Zeit gab, in der diese Produkte einem echten Markttest unterzogen wurden, mit authentischen Preisstrukturen und normalen Haftungsstandards konfrontiert waren und sich mit den Bilanzkennzahlen auseinandersetzen mussten, denen fast jede andere Branche unterliegt.

Derzeit ist die gesamte Impfstoffindustrie auf der Produktionsseite sozialistisch und auf der Vertriebsseite faschistisch. Die Geschädigten werden manipuliert, die Industrie geschützt, Behörden vereinnahmt, Fachzeitschriften kompromittiert und die Medien gekauft. Das ist so weit vom freien Markt entfernt, wie man nur kommen kann, abgesehen von einer direkten Verstaatlichung. Es war eine enorm profitable Strategie, bis zu dem Punkt, dass alle sozialen Medien mit ununterbrochenen Werbemaßnahmen der Industrie und ihrer Bots überflutet sind.

Die einzige rationale Schlussfolgerung: Es gibt heutzutage keine soliden Gründe für eine dogmatische Position weder für noch gegen Impfstoffe, selbst wenn das Misstrauen und die Ungläubigkeit der Öffentlichkeit einen historischen Höchststand erreichen. Wir sagen lediglich: Gebt den freien Märkten eine Chance, uns zu zeigen, was wahr ist. Derzeit sind die Signale falsch und begünstigen Lügen.

Zwei Jahre, nachdem Mises sein ursprüngliches Argument formuliert hatte, verfasste er ein ganzes Buch, in dem er diese Idee weiter ausarbeitete. In Bezug auf Eingriffe im medizinischen Sektor sagte er unter Anwendung seiner Theorie der wirtschaftlichen Kalkulation voraus, dass staatliche Eingriffe im medizinischen Sektor „die Menschen körperlich und geistig krank machen oder zumindest dazu beitragen würden, Krankheiten zu vermehren, zu verlängern und zu verschlimmern … Wir können den Willen zur Gesundheit nicht schwächen oder zerstören, ohne Krankheit zu erzeugen.“

Und doch wissen wir heute, dass das Geschäft mit der Erzeugung von Krankheit in der Tat äußerst lukrativ sein kann. Dies ist ein Problem, das noch gelöst werden muss. Wir haben zahlreiche medizinische Industriezweige, die von dem Schaden profitieren, den sie anrichten. Wie kann man das stoppen und die Anreize so umkehren, dass die Industrie Geld damit verdient, Gutes zu tun? Wir können damit beginnen, die Unternehmensmaschinerie zu beenden, die darauf ausgelegt ist, Marktsignale in ihrem eigenen Interesse zu untergraben.