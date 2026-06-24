Sektenbildung, Sex und der Dritte Weltkrieg: Eine Indiskretion enthüllt Peter Thiels Geheimgesellschaft

Von James Corbett

Als engagierter Forscher der Verschwörungsrealität ist Ihnen die Bilderberg-Gruppe sicherlich ein Begriff.

Und als erfahrener „Rabbit-Hole-Taucher“ haben Sie zweifellos die Wahrheit über die Round-Table-Gruppe aufgedeckt.

Und als Anhänger okkulter Weisheit sind Sie unbestreitbar ein Experte für den Club of Rome, den Bohemian Club und die freimaurerischen Auftragskiller, die Mossad-Agenten aus dem Weg räumen.

Und als Teilnehmer meines Online-Kurses „Massenmedien: Eine Geschichte“ ist dir sogar der Orden der Okkulten Hand bekannt.

Aber hast du schon einmal von „Dialog“ gehört, Peter Thiels eigenem privaten, nur auf Einladung zugänglichen Geheimbund?

Weißt du, wie die Mitgliederliste dieser okkulten Gruppe an die Öffentlichkeit gelangte?

Weißt du, welche US-Senatoren, Vertreter der Trump-Regierung, „Big Tech“-Oligarchen und Hollywood-Schauspieler bei ihren Treffen anzutreffen sind?

Und weißt du, was diese Verschwörer hinter verschlossenen Türen treiben?

Nein? Dann schnall dich an und mach dich bereit! Du wirst all das und noch viel mehr erfahren.

LERNEN SIE DIALOG KENNEN

Jeder Verschwörungsforscher, der etwas auf sich hält, kennt die Bilderberg-Gruppe, eine exklusive Organisation, die jedes Frühjahr in einem Fünf-Sterne-Resort in Fahrweite einer großen europäischen oder nordamerikanischen Hauptstadt ein jährliches, vertrauliches Treffen von Königshäusern, politischen und militärischen Führern, Industriekapitänen und Vertretern der Big-Tech-Unternehmen veranstaltet. (Und jedem Verschwörungsforscher, der das nicht weiß, sei dringend empfohlen, den Aufsatz „Why We Must Oppose Bilderberg“ in Reportage: Essays on the New World Order zu lesen!)

Weitaus weniger Verschwörungsforscher kennen jedoch „Dialog“. Wie Bilderberg ist auch „Dialog“ eine exklusive, nur auf Einladung zugängliche private Organisation, die jährlich ein vertrauliches Treffen veranstaltet, bei dem sich die Reichen und Mächtigen der Welt treffen, um ihre Pläne für die Weltbevölkerung zu besprechen. Im Gegensatz zu Bilderberg veranstaltet Dialog jedoch das ganze Jahr über auch mehrere kleinere „Retreats“ an verschiedenen exotischen Orten.

Für viele Verschwörungsforscher war der Bericht von Axios aus dem letzten Jahr, „Scoop: Dialog, ein geheimnisumwittertes Forum, plant einen Campus im Raum Washington, D.C.“, das erste Mal, dass sie von der Organisation hörten. Dieser Artikel, verfasst von Mike Allen, bestätigte die Existenz von „Dialog“, einem „geheimnisvollen Netzwerk, das nur auf Einladung zugänglich ist“, das „oft mit den Bilderbergern verglichen wird“ und das „vor zwei Jahrzehnten von Peter Thiel und Auren Hoffman gegründet wurde“. In seinem Beitrag gab Allen einen Einblick in die Liste der einflussreichen Persönlichkeiten, die an den Treffen der Gruppe teilnehmen.

Zu den bisherigen Teilnehmern des „Dialog“, zu denen ein breites Spektrum einflussreicher Persönlichkeiten der Elite zählt, gehören Elon Musk, Finanzminister Scott Bessent, Larry Summers, Chamath Palihapitiya, Henry Kravis, der Gouverneur von Maryland, Wes Moore (D), Eric Schmidt, Grover Norquist, Anne-Marie Slaughter, Robert Hur und Sophia Bush. Außerdem Senator Cory Booker (D-N.J.), Jared Kushner, die saudische Botschafterin in den USA Reema Al-Saud, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Kaja Kallas, Senator Ted Cruz (R-Texas), der Sozialpsychologe Jonathan Haidt, der Schachweltmeister und Aktivist Garry Kasparov, der Pastor und Autor Rick Warren sowie der emeritierte Präsident des CFR Richard Haass.

Allen gewährte zudem einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie die Retreats ablaufen:

Ehemalige Teilnehmer berichten Axios, dass die Retreats aus kleinen, moderierten Gesprächen mit fest zugewiesenen Sitzplätzen und absoluter Vertraulichkeit bestehen, „um sicherzustellen, dass sich die Teilnehmer intellektuell und spirituell herausfordern können“, wie es unsere Quelle formulierte.

Außerdem gab er einen Hinweis darauf, worüber die Gruppe diskutiert:

In einer bestimmten Sitzung könnten beispielsweise Reid Hoffman, Ted Cruz, Jared Polis, Lori Gottlieb und Eric Schmidt über den Energiebedarf von KI, die Zukunft des Gesundheitswesens und politische Neuausrichtungen diskutieren. Zu den weiteren Themen gehörten die Pflege alternder Eltern, Liebe, psychische Gesundheit und das Leben nach dem Tod.

Doch abgesehen von der titelgebenden Exklusivmeldung, dass Dialog „eine umfassende Expansion vorbereitet, einschließlich eines Immobilienkaufs zum Bau eines Campus in den Vororten von Washington, D.C.“, waren kaum Details über die Organisation oder ihre tatsächlichen Aktivitäten bekannt.

Ohne öffentlich zugängliche Website, ohne offiziell bestätigte Mitgliederliste und ohne Medienberichterstattung wurden die Gruppe und ihre Aktivitäten sorgfältig hinter einer Mauer der Geheimhaltung verborgen.

Bis jetzt.

WAS IST PASSIERT?

Anfang dieses Monats berichtete Straight Arrow News, dass die Schweizer Hacktivistin „maia arson crimew“ – bekannt dafür, im Jahr 2023 eine offengelegte Kopie der Flugverbotsliste der US-Regierung entdeckt zu haben – eine Sicherheitslücke im Code der Dialog-Website aufgedeckt hat. Der Code, der normalerweise nur für Gäste und Mitglieder der Website zugänglich ist, legte die Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von 113 Mitgliedern offen. Laut Straight Arrow News, das die Details von einem Sicherheitsforscher erhalten hatte, stehen unter anderem folgende Namen auf der Liste:

Finanzminister Scott Bessent;

Sarah Bond, ehemalige Präsidentin von Xbox bei Microsoft;

Senator Ted Cruz (Republikaner aus Texas);

die Hollywood-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt und Josh Brolin;

Podcast-Moderator und Autor Sam Harris;

Tech-Unternehmer und Langlebigkeits-Enthusiast Bryan Johnson;

Shmuel Abramzon, Chefökonom im israelischen Finanzministerium;

Scott Cook, Mitbegründer des Finanzsoftwareunternehmens Intuit;

sowie „aktives Mitglied“ Lisa Gevelber, globale Vizepräsidentin bei Google.

Zu den Daten, die bei dem Datenleck offengelegt wurden, gehören personenbezogene Informationen, die von den Teilnehmern selbst bereitgestellt wurden.

Die „Dialog-Teilnehmerprofile“ enthalten Angaben von Personen, die im August an der Veranstaltung teilnehmen sollten: Namen, Arbeitgeber, Standorte, E-Mail-Adressen, E-Mail-Adressen von Assistenten, Geburtsdaten, Handynummern, Notfallkontakte, Ernährungsbeschränkungen, Biografien, Prognosen für 2031, „Fun Facts“, Talente und Interessen, Buchempfehlungen – und sogar die Angabe, ob sie bei Dialog „auf der Suche nach Liebe“ sind.

Doch Thiels Probleme endeten damit noch nicht. Letzte Woche übermittelte eine Quelle WIRED „die Anmeldeliste für das Dialog-Retreat 2026, auf der 222 Personen namentlich aufgeführt sind und [die] den in der Liste beschriebenen Mitgliedsstatus sowie die Teilnehmerkategorie jedes Angemeldeten vermerkt, darunter ‚aktives Mitglied‘ und ‚Gast‘“.

Noch wichtiger ist, dass die Quelle WIRED Details darüber lieferte, worüber diese Teilnehmer hinter den verschlossenen Türen ihres privaten Retreats diskutieren werden.

WAS MACHT DIALOG?

Laut WIRED findet das nächste Dialog-Treffen vom 12. bis zum 16. August „an einem Ort in der Nähe von Dublin, Irland“ statt. Und wie aus dem Bericht hervorgeht, ist die unglaubliche Konzentration von Macht bei diesem geheimen, vertraulichen Treffen ebenso verblüffend wie die kolossalen Interessenkonflikte, die diese Versammlung von Verschwörern mit sich bringt.

Zusammen mit dem alltäglichen Programm einer typischen „Thought Leadership“-Konferenz zeigen die Dokumente eine außergewöhnliche Konzentration von Macht. In den Anmeldelisten ist General Alexus Grynkewich aufgeführt, der Oberbefehlshaber der NATO in Europa und Leiter des US-Europakommandos, der das Amt im Juli 2025 antrat und laut der durchgesickerten Liste seit 2021 an „Dialog“-Veranstaltungen teilgenommen hat. Das Verzeichnis auf der Website nennt amtierende Vertreter der Trump-Regierung, zwei US-Senatoren, sechs Mitglieder der „PayPal-Mafia“, einen ehemaligen Geheimdienstchef für den Nahen Osten und einen amtierenden Botschafter in den Vereinigten Staaten sowie die Gründer und Geschäftsführer vieler der größten Überwachungs-, Datenbroker- und Werbedatenunternehmen des Landes. Diese Führungskräfte erscheinen Seite an Seite mit hochrangigen US-Beamten, die ihre jeweiligen Branchen beaufsichtigen. Auren Hoffman, der Vorsitzende von „Dialog“, gründete den Standortdatenbroker „SafeGraph“ und das Identitätsauflösungsunternehmen „LiveRamp“ – zwei der wichtigsten Anbieter in der Verbraucherdatenwirtschaft. Er erscheint im Verzeichnis neben Finanzminister Scott Bessent, dessen Ministerium die Vorschriften für Finanzdaten festlegt, und Senator Ted Cruz, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Handel, Wissenschaft und Verkehr, der die Federal Trade Commission und deren Datenschutzbehörde beaufsichtigt. Joe Lonsdale, Mitbegründer von Palantir, dessen Software das Fallmanagement für die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) sowie die Datenfusion für das Pentagon und die Geheimdienste übernimmt, ist in derselben Gesellschaft aufgeführt wie Armeeminister Dan Driscoll und der Abgeordnete Jim Himes, ranghöchstes Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, der die Behörden beaufsichtigt, mit denen Palantir Verträge unterhält.

Und worüber werden sie in ihren vertraulichen Sitzungen sprechen? Na ja, das Übliche eben – alltägliche Themen, über die angehende Weltherrscher gerne hinter verschlossenen Türen sprechen.

„Geld (macht?) glücklich“;

„Atomkraft wieder einführen“;

„Den Dritten Weltkrieg meistern“;

„Technologien für das Schlachtfeld“;

„Wie läuft es bei dir im Bett?“;

„Eine Sekte gründen“ (moderiert vom Gründer der christlichen Networking-Seite Pray.com);

„Eine Partei gründen“ (geleitet von einem ehemaligen nationalen Sicherheitsbeamten des Weißen Hauses);

und, noch perverser, eine Sitzung mit dem Titel „Es macht Spaß, das Sagen zu haben“.

Nein, es wird für die erfahrenen „Rabbit-Hole“-Taucher unter meinen Lesern keine Überraschung sein, dass diese reichen und mächtigen Menschen so besessen von Hedonismus und globaler Kontrolle sind. Der „unbeschwerte“ Charakter von Veranstaltungen über Geld, das Glück kauft, und die Verbesserung des Sexuallebens erinnert an die Sommercamp-Atmosphäre des Bohemian Grove, während gewichtige Vorträge über die Wiedereinführung der Atomkraft und die Bewältigung des Dritten Weltkriegs an die Themen erinnern, die wir oft auf der Tagesordnung der Bilderberg-Treffen sehen. Und Sitzungen zum Aufbau von Sekten und dazu, wie viel Spaß es macht, das Sagen zu haben, scheinen ganz im Sinne einer Geheimgesellschaft zu sein, die vom Mitbegründer von Palantir ins Leben gerufen wurde.

Doch nun, da diese Informationen ans Licht gekommen sind, wie wird es mit Dialog weitergehen?

WIE GEHT ES WEITER?

Angesichts des atemberaubenden Ausmaßes dieser Verschwörung und angesichts der schwerwiegenden Interessenkonflikte, die dadurch entstehen, dass gewählte Amtsträger und staatliche Regulierungsbehörden sich hinter verschlossenen Türen mit Branchenführern treffen, könnte man sich durchaus fragen: Wo bleibt bei all dem die Presse? Warum wird über eine solche Geschichte nur in Tech-Publikationen wie „Straight Arrow News“ und „WIRED“ sowie – interessanterweise – in Publikationen der Unterhaltungsbranche wie „The Hollywood Reporter“ berichtet? (Wie der AV Club berichtet: „Josh Brolin fragt sich bei Peter Thiels geheimem Treffen: ‚In was zum Teufel habe ich mich da nur hineingestürzt?‘“)

Natürlich sollte es keine Überraschung sein, dass diese Organisation erst jetzt, zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung, an die Öffentlichkeit gelangt – und das auch nur, weil es einem Internet-Hacktivisten gelungen ist, ihre Mauer der Geheimhaltung zu durchbrechen. Schließlich haben genau jene Medien, deren Eigentümer und Starjournalisten aktive Teilnehmer des Bilderberg-Treffens waren, in den ersten fünfzig Jahren des Bestehens dieser Gruppe jeden Außenstehenden, der darüber sprach, als Aluhut tragenden Verschwörungsspinner abgestempelt. Kein Wunder also, dass die etablierten Journalisten Thiels Gruppe so lange geflissentlich ignoriert haben.

Wenn uns die Enthüllung von „Dialog“ etwas lehrt, dann ist es, dass diese Gruppen nur dann jemals die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien erhalten, wenn sie den Fehler begehen, Hollywood-Filmstars zu ihren Treffen einzuladen. Wäre Tom Cruise zum Bilderberg-Treffen eingeladen worden, könnten wir zumindest sicher sein, dass die Spitzenreporter von „Entertainment Weekly“ ihm auf den Fersen wären.

Im Ernst: Die öffentliche Enthüllung von „Dialog“ stellt Thiel und seinen Mitverschwörer Auren Hoffman vor eine interessante Herausforderung.

Werden sie das Treffen in Dublin überhaupt noch durchführen, nachdem die Teilnehmerliste und das Programm bereits bekannt geworden sind?

Werden sie, ähnlich wie Bilderberg, der schwelenden Kontroverse den Wind aus den Segeln nehmen, indem sie endlich „an die Öffentlichkeit“ gehen und eine öffentlich zugängliche Website starten?

Und selbst wenn sie den Kimono ihrer nicht mehr geheimen Geheimgesellschaft öffnen würden – würde das ausreichen, um die Welle der Gegenreaktion einzudämmen, die sich gegen Thiel und sein Netzwerk aufbaut?

Die öffentliche Empörung über Palantir steigt weiter an, während Alex Karp als selbsternannter „völlig durchgeknallter CEO“ des Spionageriesen immer mehr verstörende öffentliche Auftritte hinlegt. Nach einem Jahr wachsender Besorgnis in Amerika über Palantirs Rolle beim Aufbau einer Datenbank mit US-Bürgern für die Steuerbehörde IRS und andere staatliche Schergen machen sich nun auch Bürger in anderen Ländern Sorgen über die Beziehungen des Unternehmens zu ihren eigenen staatlichen Stellen.

Insbesondere ist Palantirs Vertrag über die Bereitstellung seiner Datenerfassungsdienste für den britischen National Health Service nun in Gefahr, da die Briten Druck auf ihre Regierung ausüben, die Beziehungen zu dem Unternehmen abzubrechen, und der französische Geheimdienst Palantir zugunsten von ChapsVision, einem einheimischen Überwachungsunternehmen, fallen lässt.

Zu diesen Unternehmensproblemen kommt eine verstärkte Überprüfung von Thiel selbst hinzu. Die seltsame Fixierung des milliardenschweren Oligarchen auf den Antichristen hat einem Mann, der sich lange der öffentlichen Aufmerksamkeit entzogen hat, große Aufmerksamkeit beschert, und sein jüngster Schritt, sich in Argentinien niederzulassen, hat mehr Presseberichterstattung ausgelöst als sein ähnlicher Versuch, vor über einem Jahrzehnt die neuseeländische Staatsbürgerschaft zu erlangen.

Und nun, da der Schleier der Geheimhaltung, der Thiels eigene private, Bilderberg-ähnliche Gruppe umgab, gelüftet wurde, hat er noch mehr Kritik aus der Öffentlichkeit auf sich gezogen.

Ist dies also der Beginn einer Gegenreaktion gegen das „Thielverse“?

Vielleicht. Aber ich würde nicht damit rechnen, dass Thiel in nächster Zeit von einem mit Heugabeln bewaffneten Mob aus der Stadt gejagt wird. Ein Rückgang des Palantir-Aktienkurses gegenüber seinem schwindelerregenden Allzeithoch vom vergangenen Oktober deutet nicht auf einen bevorstehenden Zusammenbruch des Unternehmens hin. Im Gegenteil. Marktexperten setzen darauf, dass die durch Spekulationen getriebenen Kursrückgänge der Unternehmensaktie der Realität weichen müssen, dass Palantir nach wie vor ein hochgeschätzter Auftragnehmer der Regierung ist. Seine soliden Wachstumsprognosen, die darauf basieren, dass die Trump-Regierung ihre Kriege im In- und Ausland ausweitet, bedeuten, dass Palantir „für einen langfristigen Investor so attraktiv wie eh und je“ ist.

Und was Thiel selbst betrifft, so besteht kein Zweifel daran, dass der Mann, dessen Tentakel jedes große Technologie- und Finanzunternehmen – von PayPal und Stripe bis hin zu SpaceX, Microsoft und Apple – sowie jeden zwielichtigen, im Internet gehypten Trend – von Polymarket bis zu den Enhanced Games – umschlingen, gut zurechtkommen wird, selbst wenn sein privater Club entlarvt wurde.

Aber zumindest beweist die wachsende Gegenreaktion gegen Thiel und seine seltsame Clique von Mitstreitern, dass ein gewisser Reputationsschaden nun der Preis dafür ist, sich mit diesem von dem Antichristen besessenen Spinner anzufreunden.

Wird Thiel also letztendlich von der globalistischen Clique genauso fallen gelassen werden wie Gates? Das bleibt abzuwarten. Aber wenn Josh Brolin offen hinterfragt, wie es dazu kam, dass er mit dir in Verbindung gebracht wurde, weißt du, dass dein Ruf auf dem Spiel steht.