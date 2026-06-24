«Der Staat als stiller Teilhaber der Spielsucht»

Wie die Schweiz mit dem Elend von über 265’000 Problemspielern jährlich hunderte Millionen Franken verdient – und kaum etwas dagegen tut

Von Nico Stino

Die Zahlen sind nüchtern und erschreckend zugleich. Über zwei Milliarden Franken verlieren Spielende in der Schweiz jedes Jahr. 265’000 Menschen weisen ein risikobehaftetes Spielverhalten auf. 18’000 neue Spielsperren wurden allein 2024 ausgesprochen. Und die Schulden jener, die sich irgendwann zur Beratung trauen, belaufen sich im Schnitt auf 93’000 Franken pro Person.