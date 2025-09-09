Der globalistische Krieg gegen die Identität durch Einwanderung

Alexander Dugin

Alexander Dugin vertritt die Auffassung, dass die Einwanderung eine ideologische Waffe des liberalen Globalismus ist, die darauf abzielt, jede Form von kollektiver Identität aufzulösen und die Menschen auf wurzellose Individuen und posthumane Fragmente zu reduzieren.

Siehe hier. Über Einwanderer. Die Idee, Einwanderer ins Land zu holen, ist nicht im Geringsten wirtschaftlich. Sie ist reine Ideologie. Die Ideologie des Globalismus. Nach dieser Ideologie gibt es nur eine Definition des Menschen: das Individuum. Er ist das Ziel und der Maßstab des Liberalismus. Passen Sie hier auf. Was ist das Individuum? Eine bloße Tatsache, losgelöst von jeder Bindung an ein größeres Ganzes – an Kultur, Sprache, Religion, Staat, Ethnie. Außerdem muss das Individuum frei von Sex sein. Daher die Geschlechterpolitik und die Homo-Ehe. Aber das ist noch nicht das Ende. Das Individuum kann frei wählen, welcher Art es angehören will – voll menschlich, halb menschlich, etwas dazwischen oder etwas ganz anderes… Das ist der Posthumanismus, den der Israeli Harari, der Amerikaner Kurzweil oder der Franzose Bernard-Henri Lévy vertreten.

Die Aufnahme von Einwanderern in ein Land ist eine Möglichkeit, die kollektive Identität aufzulösen – nicht nur die der einheimischen Bevölkerung, sondern auch die der Einwanderer selbst. Es ist eine Strategie, die auf die Zerstörung jeder kollektiven Identität abzielt.

Wer die Einwanderung unterstützt, tut dies aus ideologischen und nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Er versteckt sich nur hinter Wirtschaft oder Antifaschismus. Wir haben es mit Liberalen und Globalisten zu tun.

Der Diskurs über Einwanderung muss in den ideologischen Bereich verlagert werden.

Was sehen wir in England? Die Liberalen brachten Massen von Einwanderern ins Land. Die Einwanderer fingen an, sich auf unverständliche Weise zu verhalten. Die Einheimischen waren entrüstet, und die Behörden begannen, die Einheimischen zu unterdrücken, sie als „Nationalisten“ zu bezeichnen und zu inhaftieren. Und warum? Weil Starmer ein Liberaler ist. Für ihn ist die Idee wichtiger als alles andere.

Aber das ist über sie. Nun zu uns. Die Einwanderung wird hier [in Russland] von den Sicherheitsdiensten überwacht. Wenn einer von ihnen, und wir wissen, wer es ist, anfängt, die Einwanderung gedankenlos zu verteidigen, dann ist das nicht nur Korruption, sondern Ideologie.

Bastrikin und die Behörden im Allgemeinen verstehen, dass die gesamte Einwanderungsagenda gestoppt werden muss. Das ist eine Frage des Prinzips. Dem Feind darf nicht erlaubt werden, uns in seine Pläne hineinzuziehen.

In Russland darf es keine illegale Einwanderung geben. Null. Wer auch immer hierher kommt, zieht seinen Tschador aus, lebt sich ein, verehrt unsere christlichen heiligen Stätten, und wenn du ein Mann bist, dann geh und kämpfe in der militärischen Sondereinheit. Der Rest kann abhauen. Hier und jetzt.