Jetzt ist es Mainstream: Amazon Prime zeigt Dokumentarfilm über Chemtrails

Lange Zeit wurden Menschen, die über Chemtrails oder Geo-Engineering sprachen, als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan. Doch jetzt kommt das Thema im Mainstream an: Amazon Prime nimmt den Dokumentarfilm Climate Trails in sein Programm auf – ein Werk, das brisante Enthüllungen über die Manipulation unserer Atmosphäre enthält.

Whistleblower packen aus

Im Film berichten ein Armee-Whistleblower, ein Biologe, ein Arzt und andere Insider über die verborgene Agenda hinter den „künstlichen Wolken“. Ihre Botschaft: Was wir für harmlose Kondensstreifen halten, sind in Wahrheit groß angelegte Experimente am Himmel – mit unbekannten Folgen für Klima, Natur und Gesundheit.

Die wohl bekannteste Stimme im Film ist Kristen Meghan, die neun Jahre bei der US Air Force tätig war. Sie erzählt, wie sie selbst die Genehmigungen für Chemikalien wie Sulfate, Aluminium, Barium und Strontium unterschrieb – Substanzen, die für „Wettermacherei“ in der Atmosphäre eingesetzt werden. Als sie begann, Fragen nach der Sicherheit dieser Stoffe zu stellen, stieß sie auf eine Mauer des Schweigens. „In diesem Moment wurde mir klar, dass ich meine Nase in ein Hornissennest gesteckt hatte“, sagt sie.

Metalle im Regenwasser

Auch die ehemalige Flugbegleiterin Kathryn Saari kommt zu Wort. Sie wurde bekannt, als sie Piloten zur Rede stellte, die im Rahmen von Cloud-Seeding-Aktionen Schwermetalle versprühten. Ihre Regenproben enthielten „beunruhigende Konzentrationen“ von Aluminium, Barium, Strontium und Titan.

Noch schockierender: Als sie Piloten direkt auf dem Flughafen konfrontierte, wurde nichts abgestritten. Einer der Männer wich aus und verglich die giftige Atmosphäre mit dem CO₂-Ausstoß eines Autos – ein absurdes Ablenkungsmanöver.

Der Trailer:

Mainstream-Tabu bricht auf

Dass ein solcher Film nun auf Amazon Prime, einer der größten Streamingplattformen der Welt, erscheint, zeigt: Das Thema ist nicht länger zu ignorieren. Was jahrelang als „Spinnerei“ verunglimpft wurde, rückt ins Rampenlicht. Millionen Zuschauer werden erstmals mit der Realität von Geo-Engineering und Chemtrails konfrontiert.

Kritische Fragen bleiben

Doch damit beginnt erst die eigentliche Debatte:

Wer genehmigt und finanziert diese Programme?

Warum werden Bürger nicht informiert, obwohl sie direkt betroffen sind?

Welche langfristigen Folgen haben die Schwermetalle für Umwelt und Gesundheit?

Die Doku Climate Trails wirft ein Schlaglicht auf eines der wohl größten Tabus unserer Zeit. Und sie zeigt: Die Wahrheit lässt sich nicht ewig verschweigen.