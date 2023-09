Elektrosmog – Einflüsse auf die menschliche Elektrobiologie

Was ist Elektrobiologie

Einleitung

Starten wir mit einem Zitat von Nikola Tesla (*1856 – † 1943):

(Englisch) „If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration“

Frei übersetzt heisst dies „Wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, denke in Begriffen wie Energie, Frequenz und Vibration.“, oder anders ausgedrückt; Nichts im Universum geschieht ohne Energie und alles was existiert schwingt. Ohne die Betrachtung von Energie und Schwingungen wird man nichts verstehen, was im Universum geschieht oder existiert.

Wissenswert: Nach Nikola Tesla ist seit 1960 die physikalische SI-Einheit der magnetischen Flussdichte benannt – das Tesla, abgekürzt mit dem Großbuchstaben «T». Diese finden wir auch in der Elektrobiologie in Form des Magnetismus wieder (s. magnetische Felder).

Das Verhalten von Wellen oder Schwingungen kann physikalisch anhand ihrer Energie und Frequenz (bzw. Wellenlänge) erklärt werden.

Natürliche und biologische Schwingungen und Prozesse

Wir Menschen interagieren