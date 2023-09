Lebensmittel sind weniger nahrhaft als früher

Von Dr. Joseph Mercola

Eine der größten Studien, die auf den sinkenden Nährstoffgehalt von Obst und Gemüse aufmerksam macht, wurde 2004 im Journal of the American College of Nutrition veröffentlicht. Die Forscher verwendeten Daten aus den Jahren 1950 bis 1999 und stellten fest, dass von 43 untersuchten Lebensmitteln sechs Nährstoffe zuverlässig abgenommen haben. Zu diesen Nährstoffen gehören Eiweiß, Riboflavin, Vitamin C, Kalzium, Eisen und Phosphor.

Die Forscher werteten Daten zu sieben weiteren Nährstoffen aus, für die sie keine statistisch zuverlässigen Veränderungen feststellen konnten. Das Team kam zu dem Schluss, dass sich die Rückgänge leicht durch Veränderungen bei den angebauten Sorten erklären lassen und dass diese Rückgänge möglicherweise ein Kompromiss zwischen dem Anbau zur Ertragssteigerung und den Auswirkungen auf den Nährstoffgehalt sind.

Der Körper ist auf essenzielle Nährstoffe angewiesen, um zu wachsen und sich zu entwickeln und um eine optimale Gesundheit zu erhalten. Ein Mangel kann erhebliche Auswirkungen auf das Immunsystem, die Wundheilung, die Knochengesundheit und vieles mehr haben. Ihr Körper verwendet Eiweiß, um Muskeln aufzubauen, Hormone zu produzieren und Antikörper zu bilden. Vitamin C ist ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems, und Riboflavin, eines der acht B-Vitamine, hilft bei der Umwandlung von Nahrung in Energie.

Ein Mangel an einem dieser Nährstoffe hat grundlegende Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte versorgen den Körper mit mehr von dem, was er für eine gute Gesundheit braucht. Die Nährstoffdichte berücksichtigt sowohl Makronährstoffe wie Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate als auch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe, die für eine normale physiologische Funktion notwendig sind.

Sinkende Nährwerte betreffen Produkte und Fleisch

Untersuchungen der letzten fünf Jahre haben auch einen Rückgang der Nährstoffe, einschließlich des Eisengehalts von in Australien angebautem Gemüse, ergeben. Die Forscher untersuchten den Eisengehalt von Gemüse und Hülsenfrüchten und stellten einen Rückgang von 30 bis 50 % bei Zuckermais, rothäutigen Kartoffeln, Blumenkohl und grünen Bohnen sowie einen deutlichen Rückgang bei Hülsenfrüchten fest. Die Forscher warnten, dass mit zunehmender Beliebtheit der pflanzlichen Ernährung eine Überwachung der Nährstoffzusammensetzung „dringend empfohlen“ wird.

In einer anderen Studie wurde ein Rückgang des Proteingehalts von Weizen um 23 % und ein deutlicher Rückgang von Mangan, Zink, Magnesium und Eisen festgestellt. Die Auswirkungen der sinkenden Nährstoffdichte in Produkten und Getreide betreffen nicht nur Vegetarier, sondern auch Fleischesser. Vieh wird mit weniger nährstoffreichen Gräsern und Körnern gefüttert, was sich wiederum auf viele tierische Produkte auswirkt, die nicht auf biodynamischen oder regenerativen Höfen erzeugt werden, darunter Fleisch, Milchprodukte und Eier.

Diese Studien zeigen, dass man gleichzeitig an Gewicht zunehmen und an lebenswichtigen Nährstoffen, die für eine gute Gesundheit wichtig sind, Mangel leiden kann. Donald R. Davis von der University of Texas in Austin war der Hauptautor der Studie aus dem Jahr 2004 und hat an weiteren Arbeiten zu diesem Thema mitgearbeitet. Er kommentierte:

„Die Bemühungen um die Züchtung neuer Pflanzensorten, die höhere Erträge, Schädlingsresistenz und Klimaanpassung bieten, haben dazu geführt, dass die Pflanzen größer und schneller wachsen, aber ihre Fähigkeit, Nährstoffe zu produzieren oder aufzunehmen, hat mit dem schnellen Wachstum nicht Schritt gehalten.“

Neben dem sinkenden Nährwert verschlimmern die weltweiten Krisen das Problem. Die Ukraine wird als „Kornkammer“ Europas bezeichnet, da das Land rund 12 % aller auf dem internationalen Markt gehandelten Nahrungsmittelkalorien produziert und exportiert. Russland ist ebenfalls ein wichtiger Exporteur, und auf beide Länder zusammen entfallen fast 30 % der weltweiten Weizenexporte, fast 20 % des weltweiten Maisanbaus und mehr als 80 % des Sonnenblumenöls.

Das US-Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Weizenexporte aus Russland und der Ukraine im Jahr 2022 um mehr als 7 Millionen Tonnen zurückgehen werden. Einem Bericht vom Januar 2023 zufolge beliefen sich die Ausfuhren aus der Ukraine auf 23,6 Mio. Tonnen Getreide, was einem Rückgang gegenüber den 33,5 Mio. Tonnen entspricht, die zum gleichen Zeitpunkt in der vorherigen Saison verzeichnet wurden.

Die ukrainische Regierung meldete, dass die Getreideernte 51 Millionen Tonnen erreichen würde, ein Rückgang gegenüber dem Rekordwert von 86 Millionen Tonnen im Jahr 2021 aufgrund von Landverlusten und geringeren Erträgen. Im Juli 2022 hatte die UNO die Schwarzmeer-Getreide-Initiative zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt. Dadurch konnte die Ukraine Getreide aus Häfen, die seit Mitte Februar blockiert waren, über das Schwarze Meer exportieren.

Die Initiative erleichterte zwar die Exporte aus der Ukraine, doch die Preisvolatilität bei Weizen hatte den höchsten Stand seit mehr als 10 Jahren erreicht. Die internationalen Märkte passten sich an, was zu höheren Lebensmittelpreisen führte, die fast jeder schon einmal im Supermarkt erlebt hat.

Nach Angaben des Interamerikanischen Instituts für Zusammenarbeit in der Landwirtschaft (IICA) sanken die Weizenexporte von 2021 auf 2022 in der Ukraine um 5,3 Millionen Tonnen, in Argentinien um 8,5 Millionen Tonnen und in Russland um 10,5 Millionen Tonnen.

Perfekter Sturm bedroht die öffentliche Gesundheit

In dem Maße, wie die Nährstoffdichte von Nutzpflanzen abnimmt, sinkt auch die öffentliche Gesundheit. Nährstoffmängel werden mit einer höheren Inzidenz von Viruserkrankungen, Glutensensitivität, Autismus, Demenz und Depressionen in Verbindung gebracht, um nur einige zu nennen. Es haben sich mehrere Herausforderungen ergeben, die offenbar zu diesem Problem der Ernährungsunsicherheit beitragen.

Wie Davis feststellte, haben ertragreiche Pflanzen zu einer geringeren Nährstoffdichte geführt. National Geographic erklärt, dass Pflanzen mit höheren Erträgen auf Feldern mit endlichen Ressourcen angebaut werden. Das bedeutet, dass die Nährstoffe auf eine größere Menge von Produkten verteilt werden müssen, was den Nährstoffwert verwässert.

Eine weitere Herausforderung beim Anbau nährstoffreicher Pflanzen ist die Schädigung des Bodens durch ertragreiche Praktiken wie Bodenbearbeitung, Monokulturen und GVO-Saatgut. Die meisten Nutzpflanzen profitieren von Partnerschaften mit Bodenpilzen, da diese die Fähigkeit der Pflanzen zur Aufnahme von Nährstoffen und Wasser verbessern. Doch diese ertragreichen Praktiken schaden dem nützlichen Pilzwachstum.

Der Anbau nur einer Pflanzenart, auch Monokulturen genannt, steigert zwar kurzfristig die Effizienz der Landwirte, erhöht aber auch das Risiko von Krankheiten und Schädlingen und führt zur Erschöpfung des Bodens. Die Verwendung gentechnisch veränderter Pflanzen fand 1996 weite Verbreitung, und heute sind die meisten Mais-, Soja-, Baumwoll- und Rapssorten gentechnisch verändert.

Während einige weiterhin gentechnisch verändertes Saatgut und die damit verbundenen hochdosierten Herbizide und Pestizide zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung propagieren, zeigen weitere Untersuchungen, wie diese die Bodenmikroben und damit unsere Lebensmittelversorgung schädigen. Glyphosat ist eines der in der Landwirtschaft am häufigsten eingesetzten Breitbandherbizide.

Wie die Soil Association jedoch feststellt, wirkt sich Glyphosat negativ auf Bodenbakterien aus und schädigt nützliche Pilze, die in der Nähe von Pflanzenwurzeln leben. In den vergangenen Jahren hat Glyphosat den Schweregrad von Pflanzenkrankheiten erhöht, möglicherweise durch Veränderung des Gleichgewichts der Bodenmikroben. Außerdem hat es sich negativ auf die Aktivität verschiedener Regenwurmarten ausgewirkt.

Ein weiterer Faktor, der bei der Verringerung der Nährstoffdichte von Pflanzen eine Rolle spielt, ist der Einsatz von Stickstoffdüngern. Diese Düngemittel begünstigen durchweg das Wachstum pathogener Pilze und schädigen gleichzeitig nützliche Pilze, die für ein starkes Pflanzenwachstum notwendig sind. Dennoch sind die Landwirte der Konzerne von Stickstoff- und Phosphordüngern abhängig geworden.

Die Kombination aus dem Zusammenbruch der Logistik während der Pandemie und dem späteren Konflikt in Russland und der Ukraine veranlasste Experten zu der Prognose, dass sich die Düngemittelpreise in den folgenden Anbausaisons verdoppeln könnten.

Nahezu 40 % der weltweiten Ausfuhren von Kali, einem wichtigen Düngerbestandteil, und 48 % des Ammoniumnitrats werden aus Russland exportiert. Die Preise stiegen im Jahr 2022, fielen aber im ersten Quartal 2023. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich dieser Trend nicht fortsetzt und den Landwirten wahrscheinlich falsche Hoffnungen macht, da Experten davon ausgehen, dass die Preissenkungen nur vorübergehend sein könnten.

Die Verbesserung der Bodengesundheit kann Junk Food nicht gesund machen

Da immer mehr Verbraucher nach Bioprodukten suchen, versuchen immer mehr Hersteller von Snacks und Junk Food, aus diesem Trend Kapital zu schlagen. Annie’s, eine Abteilung von General Mills, wirbt beispielsweise mit der Förderung regenerativer Anbaumethoden“ bei ihren limitierten Bio-Mac & Cheese und Bio-Bunny Grahams.

Es gibt jedoch eine Reihe von Praktiken, die man als regenerativ bezeichnen könnte, auch wenn sie sich nur geringfügig von der konventionellen, chemischen Landwirtschaft unterscheiden. Die Tatsache, dass General Mills sich mit Ben & Jerry’s zusammengetan hat, um ihre Marken mit regenerativer Landwirtschaft für stark verarbeitete Junk-Food-Produkte wie Makkaroni und Käse, Kekse und CAFO-Eiscreme zu bewerben, ist ein weiterer seltsamer Weg nach vorn.

Auch wenn es Landwirte, Unternehmen und Verbraucher braucht, um regenerative Praktiken voranzubringen, muss man dieser seltsamen Allianz von Junkfood-Produkten zur Förderung der regenerativen Landwirtschaft skeptisch gegenüberstehen.

Die abnehmende Nährstoffdichte der Produkte ist besonders besorgniserregend, wenn die Verbraucher dem Drängen der Hersteller nach einer vorwiegend pflanzlichen Ernährung folgen. Viele, aber nicht alle der von den Globalisten beworbenen gefälschten Lebensmittel sind pflanzlicher Herkunft. Der Rest ist eine Kombination aus im Labor gezüchteter Gülle, die mit Hilfe modernster Technologie verändert wurde, um die Attraktivität für den Verbraucher zu erhöhen.

Die zugrundeliegende Wahrheit ist, dass die Verbesserung der Bodengesundheit und die Erhöhung der Nährstoffdichte von Pflanzen Junk Food nicht gesund machen können. Stattdessen müssen die meisten Amerikaner anfangen, echte Lebensmittel zu essen, um den Planeten zu retten und ihre Gesundheit zu verbessern. Der Verzehr von biologisch erzeugten Lebensmitteln ist wichtig, aber wenn es sich dabei um verarbeitete Lebensmittel handelt, spielt es keine Rolle, ob sie biologisch und regenerativ angebaut wurden, die Gesundheit leidet immer noch unter einem Nährstoffungleichgewicht.

Biologisch-dynamische und regenerative Anbaumethoden bieten Hoffnung

Die chemiegestützte Landwirtschaft hat die ländliche Wirtschaft zerstört, die Luft- und Wasserverschmutzung erhöht, Bestäuber und Artenvielfalt vernichtet, die Bodenerosion verstärkt und die Fruchtbarkeit verloren. Die USA geben jedes Jahr 4,3 Billionen Dollar für das Gesundheitswesen aus, mehr als jede andere Nation, und dennoch wird die öffentliche Gesundheit immer schlechter.

Es ist klar, dass wir in einer zunehmend toxischen Umwelt leben und uns von billigen, mit Junkfood gefüllten Lebensmitteln ernähren, während fast die Hälfte aller Amerikaner an einer oder mehreren chronischen Krankheiten leidet, von denen selbst die Regierung zugibt, dass „viele mit schlechten Ernährungsgewohnheiten zusammenhängen.“ Im Jahr 2010 nahmen über 90 % der Amerikaner nicht die von der U.S. Food and Drug Administration empfohlene Zufuhr der wichtigsten Vitamine und Mineralien zu sich, die für die Gesundheit notwendig sind, und diese Zahl hat sich bis 2020 nicht verändert.

Und die zunehmende Zahl von Beweisen zeigt, dass eine geringere Nährstoffdichte bedeutet, dass mehr Lebensmittel benötigt werden, um die gleichen Ernährungsziele zu erreichen. Die Forschung zeigt immer wieder, dass ökologisch erzeugte Lebensmittel einen deutlich höheren Gehalt an Antioxidantien aufweisen, insbesondere in regenerativen Direktsaatsystemen. Es gibt zwar verschiedene Bemühungen, Zertifizierungen für die regenerative Landwirtschaft zu schaffen, aber es ist erwähnenswert, dass die „Goldstandard“-Zertifizierung bereits existiert.

Die biodynamische Landwirtschaft ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sich auf die natürliche Nutzung des Bodens konzentriert. Sie wurde erstmals vom österreichischen Gelehrten Rudolf Steiner eingeführt und ist ein Ansatz, der im Vergleich zur konventionellen, auf Chemie basierenden Landwirtschaft weitaus bessere Ernten liefert. Gleichzeitig trägt sie aber auch dazu bei, die von konventionellen Landwirten verursachten Bodenschäden zu beheben.

Die biodynamische Landwirtschaft liefert eine größere Erntemenge mit höherer Nährstoffdichte, und die biodynamischen Betriebe sind vollständig selbstversorgend. So stammt beispielsweise das meiste Futter für das Vieh aus dem eigenen Betrieb. Die Bio-Zertifizierung ist nicht annähernd so streng wie die biodynamische Zertifizierung.

So kann ein Landwirt beispielsweise einen Teil seines Betriebs für ökologische Erzeugnisse abtrennen, während ein biodynamischer Betrieb zu 100 % den Anforderungen entsprechen muss. Die beste Hoffnung für die Zukunft der weltweiten Lebensmittelversorgung besteht darin, dass die Landwirte die biodynamische Zertifizierung in größerer Zahl annehmen, anstatt zu versuchen, neue regenerative Standards zu erfinden, die mit den Bio-Zertifizierungen konkurrieren.

