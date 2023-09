Wir bewegen uns von einer Ära des Kapitalismus zu einer Ära des Talentismus“: Klaus Schwab auf dem ASEAN-Gipfel 2023

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, sagt, wir bewegen uns von einer Ära des Kapitalismus zu einer Ära des Talentismus.

Auf dem 43. ASEAN-Gipfel in Jakarta, Indonesien, wurde Schwab heute über die Rolle von Innovation und Regulierung in dem vom Moderator als „Governance 4.0“ bezeichneten Bereich befragt.

Der WEF-Gründer sagte, dass wir mit der Verschmelzung von Unternehmen und Staat, auch bekannt als „öffentlich-private Zusammenarbeit“, einen Wechsel vom „Zeitalter des Kapitalismus zum Zeitalter des Talentismus“ erleben werden, in dem Innovation zum „wichtigsten Wettbewerbsfaktor“ wird.

"We move from the era of capitalism to the era of talentism, which means that the key competitive factor will become innovation — and not anymore low-cost or the availability of capital" – WEF Founder Klaus Schwab, ASEAN Summit 2023