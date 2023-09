Wissenschaftler haben eine menschliche „Entität“ geschaffen, die weder Mutter noch Vater hat, was könnten die Folgen sein

Wissenschaftler auf der ganzen Welt spielen weiterhin „Gott“, und wir alle werden mit den Folgen leben müssen. Jeden Tag werden in geheimen Labors überall auf der Welt unglaublich bizarre Experimente durchgeführt. Ich habe meine Leser schon oft vor den tödlichen Krankheiten gewarnt, die in solchen Labors entwickelt werden, aber auch andere Arten von extrem kranken Experimenten werden durchgeführt. So wird zum Beispiel berichtet, dass es einem Forscherteam gelungen ist, ein menschliches „Wesen“ zu schaffen, das weder Mutter noch Vater hat. Es wurde sogar „ohne Sperma, Eizelle oder Gebärmutter“ erschaffen.

Wissenschaftler berichten, dass sie die frühen Stadien eines menschlichen embryoähnlichen Wesens gezüchtet haben, ohne Sperma, Eizelle oder Gebärmutter zu verwenden. Das „Embryo-Modell“ setzt sogar Hormone frei, die einen positiven Schwangerschaftstest auslösen.

Das ist wie etwas aus einem Science-Fiction-Roman.

Warum in aller Welt sollten sie so etwas überhaupt in Erwägung ziehen?

Sie sagen uns, dass der Einsatz solcher „Entitäten“ die medizinische Forschung erleichtern wird, und ehrlich gesagt ist mir dabei zum Kotzen zumute.

So etwas sollte auf keinen Fall legal sein.

Aber es ist legal.

Dieses Forscherteam war in der Lage, ein menschliches „Wesen“ ohne Mutter oder Vater zu schaffen, indem es mit naiven Stammzellen begann…

Anstelle von Spermien und Eizellen waren das Ausgangsmaterial naive Stammzellen, die so umprogrammiert wurden, dass sie das Potenzial erhielten, sich in jede Art von Gewebe im Körper zu verwandeln.

Laut BBC wurden Chemikalien eingesetzt, um diese Stammzellen dazu zu bringen, sich in vier einzigartige Zelltypen zu entwickeln, die an den frühesten Stadien der Entwicklung des menschlichen Embryos beteiligt sind…

Epiblastzellen, aus denen sich der eigentliche Embryo (oder Fötus) entwickelt

Trophoblastzellen, aus denen die Plazenta entsteht

Hypoblastenzellen, aus denen sich der Dottersack bildet

extraembryonale Mesodermzellen

Diese Zelltypen wurden dann „in einem genauen Verhältnis gemischt„, und was dann geschah, ist äußerst alarmierend…

Insgesamt 120 dieser Zellen wurden in einem präzisen Verhältnis gemischt – und dann traten die Wissenschaftler zurück und schauten zu. Etwa 1 % der Mischung machte sich auf den Weg, sich spontan zu einer Struktur zusammenzufügen, die einem menschlichen Embryo ähnelt, aber nicht mit ihm identisch ist.

Professor Jacob Hanna vom Weizmann-Institut ist der Leiter des Teams, das diese Forschung durchgeführt hat, und er behauptet, dass die „Entität“, die hergestellt wurde, „eigentlich ein Lehrbuchbild eines menschlichen Embryos im Alter von 14 Tagen ist“ …

Es handelt sich hier wirklich um ein Lehrbuchbild eines menschlichen Embryos am 14. Tag, das es so bisher nicht gegeben hat“, sagt Prof. Hanna.

Wenn ein solches Wesen bis zu diesem Stadium überleben kann, könnte es dann den ganzen Weg gehen und tatsächlich ein vollwertiges Baby werden?

Jetzt, da dieser Durchbruch erzielt wurde, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand dies versucht.

Und stellen Sie sich nur einmal die Auswirkungen vor, wenn dies schließlich auf breiter Basis geschieht.

Babys könnten buchstäblich in großem Stil überall auf der Welt gezüchtet werden.

Anstatt Kinder auf natürlichem Wege zu bekommen, könnten Eltern einfach ein Baby bestellen, das bestimmte Anforderungen erfüllt.

Und alle Babys, die mit „Defekten“ auf die Welt kommen, würden unweigerlich aussortiert werden.

Alternativ dazu kann man sich leicht vorstellen, dass ganze Armeen von tyrannischen Herrschern „gezüchtet“ werden, wie wir es in bestimmten Science-Fiction-Filmen gesehen haben.

Wären solche „Wesen“ wirklich menschlich?

Hätten sie sogar Seelen?

Es gibt so vieles, was wir nicht wissen, und hoffentlich wird diese Art von Arbeit verboten, sodass wir es nie herausfinden werden.

Leider gibt es derzeit nur sehr wenig, was die wissenschaftliche Gemeinschaft zurückhält.

Der größte Teil der Bevölkerung weiß nicht, was in diesen geheimen Labors vor sich geht, und die meisten unserer Politiker scheinen sich nicht dafür zu interessieren.

Und so wird die „Wissenschaft“ weiterhin auf der ganzen Welt mit sehr wenig Widerstand voranschreiten.

Neben den Experimenten, die neues Leben schaffen, suchen die Forscher auch nach Möglichkeiten, den Tod zu überlisten.

In den vergangenen Jahren ist der Austausch von Blut mit jungen Menschen zu einem sehr heißen Trend unter Amerikas Milliardären geworden. Hier ist nur ein Beispiel…

Bis in jüngster Vergangenheit zahlte Bryan Johnson Hunderttausende von Dollar, um jeden Monat einen Liter des jugendlichen Plasmas seines Sohnes in seinen eigenen alternden Blutkreislauf zu injizieren. „Ich habe nie so sehr darauf geachtet, was er isst, weil es in meinen Körper geht“, sagt der 46-jährige amerikanische Tech-Unternehmer im neuen Podcast The Immortals. Auch seinem 70-jährigen Vater pumpte er sein eigenes Plasma in den Körper, um dessen nachlassende körperliche und kognitive Gesundheit zu verbessern: „Das war einer der wichtigsten Momente in seinem ganzen Leben. Und für mich war es genauso. Johnson zahlt weiterhin zwei Millionen Dollar pro Jahr für ein Forschungsteam, das sich mit der Frage beschäftigt, wie wir länger leben können – und er ist sicher nicht der einzige vermögende Mann im Silicon Valley, der sich der Suche nach dem ewigen Leben verschrieben hat.

Leute wie Johnson haben mehr Geld, als sie jemals verbrauchen werden.

Aber sie wissen, dass ihre Tage begrenzt sind.

In einem verzweifelten Versuch, „mehr Zeit zu gewinnen“, injizieren sie sich buchstäblich das Blut junger Menschen in ihre eigenen Adern.

Auch das ist eine Sache, die nicht getan werden sollte.

Und wahrscheinlich ist es auch gefährlich.

Aber niemand wird sie aufhalten.

Das Tempo des wissenschaftlichen Wandels wird weiterhin exponentiell ansteigen.

Wenn wir genug Zeit haben, wird sich unsere Welt in etwas verwandeln, das seltsamer ist als alles, was Hollywood sich je erträumt hat.

Aber unsere Wissenschaftler werden nicht genug Zeit haben, um das zu tun, denn die Wahrheit ist, dass unserer Gesellschaft die Zeit davonläuft.

Unsere selbstzerstörerischen Tendenzen werden uns bald völlig überwältigen, und keine noch so große „Forschung“ wird die Dinge zu diesem Zeitpunkt umkehren können.