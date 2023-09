Geheimniskrämerei um illegales Labor sorgt für öffentliche Empörung

Die Geschichte auf einen Blick

Mitte Dezember 2022 wurde in Reedley, Kalifornien, in einer baufälligen Lagerhalle ein illegales chinesisches Medizinlabor entdeckt. Das Unternehmen Universal Meditech Inc. – das ohne staatliche Lizenz oder andere erforderliche Genehmigungen tätig war – stellte eine Vielzahl von Testkits her, darunter Schwangerschaftstests, Ovulationstests, COVID-19-Testkits und verschiedene Drogentests

Es wurde festgestellt, dass das Labor mindestens 20 infektiöse Erreger unsachgemäß lagerte, darunter E. coli, Coronavirus, Malaria, Hepatitis B und C, Dengue, Chlamydien, Herpes, Röteln und HIV

Lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden leiteten Ermittlungen ein, die alle zu dem Schluss kamen, dass in dem Labor keine kriminellen Aktivitäten stattfanden und es keine Beweise dafür gab, dass das Labor eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit oder die nationale Sicherheit darstellte

Am 11. August 2023 warnte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) vor einigen der im Labor in Reedley hergestellten Tests. Universal Meditech hat außerdem einen Rückruf für Tests herausgegeben, die bereits an Händler verschickt wurden, jedoch nicht für Tests, die bereits an Verbraucher geliefert wurden

Die Ermittlungen gegen das illegale Labor begannen zwar Ende Dezember 2022, die Öffentlichkeit wurde jedoch erst im Juli 2023 über dessen Existenz informiert. Nach Angaben der örtlichen Beamten wurden sie von den Landes- und Bundesbehörden aufgefordert, Stillschweigen zu bewahren

Mitte Dezember 2022 reagierte Jesalyn Harper, die für die Durchsetzung der Vorschriften der Stadt Reedley in Kalifornien zuständig ist, auf eine scheinbar routinemäßige Beschwerde über geparkte Autos vor einem heruntergekommenen, Jahrzehnte alten Lagerhaus.

Sie wurde misstrauisch, als sie einen Gartenschlauch entdeckte, der durch eine Rückwand ragte, und einen üblen Geruch, der aus einem Ventilator kam.

Im Inneren wurde sie von drei Chinesinnen empfangen, die Laborkittel, Plastikhandschuhe und chirurgische Masken trugen. Das Unternehmen Universal Meditech Inc. – das ohne staatliche Lizenz oder andere erforderliche Genehmigungen tätig war – stellte Berichten zufolge eine Vielzahl von Testkits her, darunter Schwangerschaftstests, Ovulationstests, COVID-19-Testkits und verschiedene Drogentests. Das Unternehmen vertrieb die Tests unter dem Namen Prestige Biotech Inc.

Wie ABC News berichtet, fand Harper bei einer improvisierten Inspektion des Gebäudes „Dutzende von Kühlschränken und Ultratiefkühltruhen, die an illegale Leitungen angeschlossen waren; Blut- und Urinfläschchen in Regalen und Plastikbehältern; und etwa 1.000 weiße Labormäuse, die in überfüllten, verschmutzten Behältern gehalten wurden.“

Viele der Mäuse lagen tot in ihren Käfigen, andere befanden sich in Not. Später stellte sich heraus, dass in dem Labor auch mindestens 20 infektiöse Erreger unsachgemäß gelagert wurden, darunter E. coli, Coronavirus, Malaria, Hepatitis B und C, Dengue, Chlamydien, Herpes, Röteln und HIV.

In gebrochenem Englisch teilten die Frauen Harper mit, dass der Besitzer in China wohne, und gaben ihr eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Alarmiert von dem, was sie gefunden hatte, wandte sich Harper an die Gesundheitsbehörden des Bezirks Fresno und an das FBI.

Ermittler behaupten, es habe keine Bedrohung gegeben

Lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden haben Untersuchungen eingeleitet und sind zu dem Schluss gekommen, dass in dem Labor keine kriminellen Aktivitäten stattfanden und es auch keine Anzeichen dafür gab, dass das Labor eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit oder die nationale Sicherheit darstellte.

Die Mäuse, die angeblich gentechnisch so verändert wurden, dass sie SARS-CoV-2 in sich tragen, wurden von einem Tierarzt untersucht, der mit dem Lawrence Berkeley National Laboratory zusammenarbeitet.

Dem Tierarzt zufolge waren die Mäuse keinerlei Experimenten ausgesetzt worden. Sie waren lediglich zur Züchtung von SARS-CoV-2-Antikörpern verwendet worden. Der Besitzer des Unternehmens erklärte dem Gesundheitsamt von Fresno, dass die Mäuse verwendet wurden, um zu bestätigen, dass ihr COVID-Test funktioniert.

Im März 2023 leiteten die Behörden von Reedley rechtliche Schritte ein, um das Labor zu schließen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Reedley erwirkte das Gesundheitsamt des Bezirks Fresno zunächst einen gerichtlichen Durchsuchungsbefehl für das Grundstück, wo gefährliche Materialien, Chemikalien und medizinische Abfälle entdeckt wurden.

Fotos zeigen Reihen von schmutzigen Gefriertruhen und nackte, mit Schmutz bedeckte Böden. Der Gedanke, dass in dieser baufälligen, schmutzigen Einrichtung medizinische Tests hergestellt wurden, die in einer kontrollierten, sterilen Umgebung durchgeführt werden müssen, ist einfach schockierend.

Am 7. Juli 2023 wurden alle biologischen Wirkstoffe von der Gesundheitsbehörde in Fresno gereinigt und vernichtet. Das Gelände wurde inzwischen für verlassen erklärt und soll abgerissen werden.

FDA-Warnung für Reedley-Labortests wurde herausgegeben

Am 11. August 2023 hat die U.S. Food and Drug Administration (FDA) eine Warnung für einige der im Labor in Reedley hergestellten Testkits herausgegeben. Universal Meditech hat auch einen Rückruf für Tests herausgegeben, die bereits an Händler verschickt wurden, jedoch nicht für Tests, die bereits an Verbraucher geliefert wurden.

Es ist bekannt, dass die Tests online unter den Markennamen der folgenden vier Vertreiber verkauft wurden, die Universal Meditech möglicherweise nicht als Hersteller angegeben haben. Die Tests können auch von anderen Händlern (und somit unter anderen Markennamen) verkauft worden sein:

Prestige Biotech Inc.

AC&C Vertrieb LLC

HealthyWiser

Home Health U.S. Inc.

Die von der FDA-Warnung betroffenen Tests sind folgende:

Ein-Schritt-Schwangerschaftstest

DiagnosUS Einstufiger Ovulationstest

HealthyWiser UriTest 10 Parameter Reagenzteststreifen für die Urinanalyse

HealthyWiser UriTest UTI-Teststreifen

HealthyWiser KetoFast Keton-Teststreifen

HealthyWiser pH-Aware pH-Teststäbchen

To Life hCG-Schwangerschafts-Urintest

Bin ich schwanger Schwangerschaft Midstream-Test

DeTec hCG-Schwangerschafts-Urintest

PrestiBio Schwangerschaftsstreifen

PrestiBio Schnellnachweis-Schwangerschaftstest Midstream

PrestiBio Ovulationsstreifen

PrestiBio Urinanalyse-Teststreifen 10 Parameter

PrestiBio Keton-Teststreifen

PrestiBio Muttermilch-Alkohol-Teststäbchen

Die Empfehlungen der FDA zu diesen Tests lauten wie folgt:

Kaufen oder verwenden Sie keinen dieser Tests.

Wenn Sie einen dieser Tests gekauft haben, werfen Sie ihn weg.

Wenn Sie einen dieser Tests verwendet haben, sollten Sie den Ergebnissen nicht vertrauen. Testen Sie erneut mit einem anderen Test.

Wenn Sie mit einem dieser Tests ein Qualitätsproblem hatten, wenden Sie sich an das MedWatch-Programm der FDA zur Meldung unerwünschter Ereignisse.

Staats- und Bundesbeamte wollten die Sache geheim halten

Die Stadtmanagerin von Reedley, Nicole Zieba, sagte gegenüber ABC News: „Das waren schlechte Schauspieler. Sie sind nie in die Stadt gekommen und sie sind mitten in der Nacht eingezogen. Das sind ziemlich große Elemente, die uns sagen, dass sie nicht wollten, dass wir wissen, dass sie hier waren.“

Nach Angaben von Zieba war das Labor seit Oktober 2022 illegal in Reedley tätig. Zuvor war das Unternehmen in Kanada, Texas, Fresno (Kalifornien), Tulare (Kalifornien) und erneut Fresno tätig, bevor es sich in Reedley niederließ – und dort wieder aus dem Verkehr gezogen wurde.

Die Ermittlungen gegen das illegale Labor begannen zwar Ende Dezember 2022, doch die Öffentlichkeit wurde erst im Juli 2023 über seine Existenz informiert. Nach Angaben von Zieba und anderen lokalen Beamten wurden sie von staatlichen und bundesstaatlichen Behörden aufgefordert, Stillschweigen zu bewahren. Joe Prado, der für die Gesundheitsbehörde des Bezirks Fresno arbeitet, sagte gegenüber MSN:

„Als wir mit den staatlichen und bundesstaatlichen Behörden kommunizierten, machten sie sehr deutlich, dass wir uns nicht dazu äußern können. Das ist unser Protokoll, daran haben sie sich gehalten, und sie sind nicht in der Lage, über eine laufende Untersuchung zu sprechen. Das haben sie so ziemlich vom ersten Tag an klargestellt.“

Zieba sagte gegenüber ABC News, sie habe sich entschlossen, den Rat zu befolgen, da das Amt für die Kontrolle giftiger Substanzen keine Gefahren im Wasser, in der Kanalisation oder in der Luft festgestellt habe. „Hätte es eine Gefahr für ihre Sicherheit gegeben, hätten wir die Öffentlichkeit sofort informiert“, sagte sie.

Während es denjenigen, die die Untersuchung durchführen, vernünftig erscheinen mag, über eine laufende Untersuchung Stillschweigen zu bewahren, wäre es in Anbetracht der Tatsache, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung auf einem absoluten Tiefpunkt ist, sinnvoller, Transparenz zu zeigen. Wie der Herausgeber von Everything South City bemerkt:

„Besorgte Bürger können von den Beamten oder Mitarbeitern der Stadt nicht als lästige ‚Gadflies‘ abgetan werden, sie müssen ernst genommen und angesprochen werden. Auf jede Frage, die gestellt wird, gibt es mehr als 50 andere, die nach denselben Antworten suchen, auch wenn sie die Fragen vielleicht nicht selbst formulieren. Unsere „Gadflies“ sind ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Ökosystems, und wir müssen die Öffentlichkeit ermutigen, sich zu melden und um Klarheit zu bitten, wenn sie Fragen hat, und wir müssen von denjenigen, die geschworen haben, uns zu beschützen, zeitnahe Antworten verlangen, die keine ZYA-Erzählungen sind. Beamte müssen sich daran erinnern, dass sie keine Herrscher über uns sind, wie manche vielleicht glauben, sondern dass sie hier sind, um uns allen zu dienen …“

Keine Aufsicht über medizinische Labore

Abgesehen von den Befürchtungen über die Herstellung von Biowaffen im ländlichen Amerika hat die Entdeckung des illegalen Labors in Reedley noch ein weiteres Problem ans Licht gebracht: Es gibt keine staatliche Behörde, die für die Überwachung privater medizinischer Labors zuständig ist. Wie Harper feststellte:

„Wir stellen fest, dass es bei diesen privaten Labors nicht so viele Vorschriften gibt wie bei öffentlich finanzierten Labors, die Zuschüsse erhalten. Es gibt niemanden, der technisch auf sie achtet.“

Die erschreckende Realität ist, dass niemand weiß, wie viele andere Einrichtungen wie Universal Meditech es in den USA und anderswo geben könnte. Laut ABC News:

„Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ein kalifornischer Republikaner, der einen Kongressbezirk vertritt, der an den von Reedley angrenzt, sagte, dass er plane, seine Kollegen im Sonderausschuss für China über den „sehr beunruhigenden“ Fall zu informieren und mit dem FBI Kontakt aufzunehmen. Mein Anliegen ist es, den Geschehnissen hier auf den Grund zu gehen, aber auch zu prüfen, ob dies auch in anderen Teilen des Landes geschieht“, sagte McCarthy.“

Schlampige und unprofessionelle Labore wie Universal Meditech sind nicht die einzigen privaten Einrichtungen, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen können. Bei Genentech, das zu Roche gehört, wurden im August 2021 an drei verschiedenen Standorten in South San Francisco Verstöße gegen die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle, einschließlich der Emission gefährlicher Abfälle in die Luft, festgestellt.

Zu den Verstößen gehörten die Lagerung gefährlicher medizinischer Abfälle ohne Genehmigung, die Nichteinhaltung der Vorschriften für die Überwachung der Luftemissionen gefährlicher Abfälle, die nicht ordnungsgemäße Kennzeichnung von Geräten für gefährliche Abfälle, die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Inspektionen von Emissionskontrollgeräten, die Nichteinhaltung der Überfüllsicherungen für einen Tank für gefährliche Abfälle und die Nichteintragung der erforderlichen Bundesabfallcodes in die Manifeste für gefährliche Abfälle. Im August 2023 wurde Genentech daraufhin zur Zahlung von Zivilstrafen in Höhe von 158.208 US-Dollar verurteilt.

COVID-Pandemie und Reedley-Labor sind deutliche Warnungen

Die COVID-Pandemie (die höchstwahrscheinlich auf einen Unfall in einem Biolabor in Wuhan, China, zurückzuführen ist) und die Entdeckung eines illegalen Labors in Reedley (in dem ansteckende Krankheitserreger in einer Anlage gelagert wurden, die als so baufällig gilt, dass sie nun abgerissen werden muss) geben Anlass zur Sorge.

„Eine der größten Bedrohungen, denen sich die Menschheit derzeit gegenübersieht, ist die Verbreitung von Biolabors, von Hochsicherheitslaboratorien bis hin zu solchen, die von Universal Meditech betrieben werden.“

Wie viele illegale Labore gibt es noch in den USA? Wie viele auf der ganzen Welt? Wie viele infektiöse Krankheitserreger gibt es da draußen, die in behelfsmäßig verkabelten Gefrierschränken gelagert und von Arbeitern gehandhabt werden, die nur Plastikhandschuhe und OP-Masken tragen? Wie viele scheinbar „seriöse“ Unternehmen sparen bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle und bei der Biosicherheit?

Es scheint klar zu sein, dass eine der größten Bedrohungen, denen sich die Menschheit derzeit gegenübersieht, die Ausbreitung von Biolabors ist, von Hochsicherheitslabors bis hin zu solchen, wie sie von Universal Meditech betrieben werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas wirklich Böses an die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir uns für ein vollständiges Verbot der Gain-of-Function-Forschung einsetzen müssen, die einen Krankheitserreger noch tödlicher machen kann.

Familien verklagen EcoHealth Alliance wegen Coronavirus-Forschung

Leider scheint es keinen ausreichenden politischen Willen zu geben, sich mit dieser Bedrohung auseinanderzusetzen. Das wäre wahrscheinlich die wirksamste Strategie. Stattdessen sind die Menschen gezwungen, vor Gericht zu gehen.

Die Familien von vier Menschen, die an COVID-19 gestorben sind, verklagen jetzt die EcoHealth Alliance, die von den National Institutes of Health finanzierte gemeinnützige Organisation, die Forschungsgelder an das Wuhan Institute of Virology (WIV) weitergeleitet hat.

In der Klage, die beim Obersten Gerichtshof in Manhattan eingereicht wurde, wird argumentiert, dass EcoHealth Alliance die Coronavirus-Forschung am WIV finanziert hat, die zur Entstehung von SARS-CoV-2 führte, und dass der Präsident Peter Daszak wusste, dass das Virus gefährlich war und „eine weltweite Pandemie auslösen konnte“.

EcoHealth und Daszak werden auch von vier weiteren Familien und drei COVID-Überlebenden verklagt. Zwei der Klagen wurden im Staat New York und eine in Pennsylvania eingereicht. Wie in der New York Post vom 12. August 2023 berichtet:

„Obwohl EcoHealth das Wuhan Institute of Virology, aus dem das Virus stammte, teilweise finanzierte, versäumte es, für kritische Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen, und arbeitete dann daran, die Ursprünge des Ausbruchs zu vertuschen, heißt es in den Gerichtsunterlagen. Hätten wir die Quelle oder den Ursprung dieses Virus gekannt und wären nicht in die Irre geführt worden, dass es von einem Schuppentier auf einem Nassmarkt stammte, sondern hätten wir gewusst, dass es sich um ein genetisch manipuliertes Virus handelte und dass die beteiligten Wissenschaftler dies vor unseren Mandanten verheimlichten, hätte das Ergebnis ganz anders ausfallen können“, erklärte Patricia Finn, die Anwältin der Opfer, gegenüber The Post … ‚[Die Familien der Verstorbenen] sind … wütend, weil die Wahrheit über das, was wirklich passiert ist, ans Licht zu kommen scheint‘, fügte Finn hinzu … In einem Bericht vom Juni stellte das Government Accountability Office fest, dass die EcoHealth Alliance – die Gelder verteilt, die sie von den National Institutes of Health erhalten hat – 1.413.720 Dollar an das Wuhan Institute of Virology gegeben hat, während eine separate Untersuchung ergab, dass die Regierung möglicherweise Millionen an doppelten Zuschüssen an die in Wuhan ansässigen Forschungseinrichtungen über EcoHealth gezahlt hat.“

Mit etwas Glück werden Klagen gegen die Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die an der riskanten Funktionserweiterungsforschung an Coronaviren beteiligt sind, diese verrückten Wissenschaftler zum Nachdenken bringen. Dennoch brauchen wir ein umfassendes weltweites Verbot, ein solides internationales Abkommen, um die Welt vor Pandemien wie COVID-19 zu schützen.

Wenn Viren so entwickelt werden, dass sie noch tödlicher sind, und wenn sie in Labors und schäbigen Lagern auf der ganzen Welt gelagert werden, wird irgendwann etwas wirklich Verheerendes herauskommen. Wir brauchen keine One Health. Wir brauchen den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation nicht. Die Biosicherheit erfordert in erster Linie ein weltweites Verbot der riskanten Gain-of-Function-Forschung.

