Elon Musk äußert Meinung dazu, wer die Schattenregierung leitet

Hier ist, was er heute in der Stadthalle sagte.

Elon Musk heizte heute in der Ridley High School in Pennsylvania mit einer unvergesslichen 55-minütigen Rede die Menge an. Gleich zu Beginn brachte der reichste Mann der Welt die Menge zum Jubeln, als er sagte: „Zur Hölle mit“ allen, die gegen Redefreiheit, die Verfassung, sichere Grenzen und vernünftige Ausgaben sind.

„Man hat mir manchmal gesagt, dass dies rechte Werte seien. Da frage ich mich: ‚Sind Sie verrückt?‘ Das sind buchstäblich die Grundwerte, die Amerika zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und jeder, der gegen diese Werte ist, ist im Grunde antiamerikanisch. Und zur Hölle mit ihnen!“

Es dauerte nicht lange, bis ein Trump-Anhänger Musk zurief, George Soros sei „böse“ – worauf Musk mit einem klaren „Ja“ antwortete.

Er sagte, Soros sei „ehrlich menschenfeindlich“ und „für jemanden, der behauptet, Gutes zu tun, aber in Wirklichkeit ist er es nicht. Er reißt das Gefüge der Gesellschaft nieder.¨

Musk fuhr fort, 90 Sekunden lang reine Fakten zu liefern.

Er sagte, der Zweite Verfassungszusatz sei dazu da, den Ersten zu schützen, und warnte davor, dass das Land dazu verdammt sei, Venezuela zu werden, sobald man die Bevölkerung entwaffnet habe.

Musk schimpfte dann über Maduro und sagte, er habe zwar erdrutschartig verloren, aber die Wahlen manipuliert. Und der einzige Grund, warum sich Maduro an der Macht halten konnte, ist, dass die entwaffneten Bürger sich nicht wehren können.

„Jetzt stehen Sie also Soldaten mit Sturmgewehren gegenüber. Werft ihr ein paar Stöcke nach ihnen oder so? Fingerpistolen benutzen? Das funktioniert nicht. Obwohl Maduro die Wahl verloren hat, ist er immer noch an der Macht. Und das ist die Art von Risiko, dem wir ausgesetzt sind“, sagte Musk.

Um den Fokus zu wechseln, verriet Musk den Anwesenden im Rathaus, warum er überhaupt dort war.

„Ich war vorher nicht politisch aktiv. Jetzt bin ich politisch aktiv, weil ich glaube, dass die Zukunft Amerikas und die Zukunft der Zivilisation auf dem Spiel steht.“

Die Menge antwortete mit einem tosenden Applaus.

Ein Anwohner aus der Gegend geriet ins Schwärmen, als er Elon Musk in der Ridley High School willkommen hieß, ihn zum „Raider“ ehrenhalber ernannte und ihm ein Fußballtrikot überreichte.

Musk meisterte die Situation mit purer Anmut.

Der Einheimische fragte Musk, was er tun könne, um Donald Trump über die Ziellinie zu bringen, und Musk antwortete: „Registrierung, Registrierung, Registrierung, Registrierung, jeden einzelnen Tag“, und erinnerte daran, dass in Pennsylvania nur noch drei Tage übrig sind, um dies zu tun.

„Wenn es jemals ein Wochenende gibt, an dem man sich mit der Registrierung austoben kann, dann ist es dieses.

Eine Anwohnerin äußerte ihre Besorgnis über Wahlbetrug, und Musk erklärte, dass auch er bei den Dominion-Wahlgeräten etwas Verdächtiges riechen könne.

In der Tat fand Musk es einen „verdammt großen Zufall“, dass Philadelphia und Maricopa County Dominion-Wahlmaschinen verwenden, „aber nicht an vielen anderen Orten“, und sagte, das Letzte, was er tun wolle, sei, einem Computerprogramm zu vertrauen, „weil es einfach zu leicht zu hacken ist“.

„Ich weiß viel über Computer, und ich denke, das Letzte, was ich tun würde, ist, einem Computerprogramm zu vertrauen, weil es einfach zu leicht zu hacken ist. Es ist zu einfach, nur eine Zeile hinzuzufügen, und es ist wirklich schwierig, Papierstimmzettel zu hacken.

„Also persönliche Stimmabgabe mit Ausweisnachweis, was übrigens in jedem Land üblich ist. Fast jedes Land, das demokratische Wahlen durchführt, verlangt die persönliche Stimmabgabe mit Wählerausweis.

„Das ist seltsam. Es ist super seltsam, das nicht zu haben. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, Betrug wirksam zu bekämpfen, wenn man bedenkt, wo wir heute stehen.

„Ich denke, wir brauchen einfach einen sehr großen Vorsprung. Wenn der Vorsprung groß genug ist, dann, wie ich schon sagte, muss er den Betrüger schlagen“, sagte Musk.

Musk begab sich auf das riskante Terrain, das Establishment zu verärgern, als er die Staatsausgaben in Frage stellte und die Politiker daran erinnerte, dass die Steuergelder, die sie ausgeben, dem amerikanischen Volk gehören.

„Aus irgendeinem seltsamen Grund scheinen viele Menschen in diesem Staat, die Politiker, zu vergessen, dass das Geld, das ausgegeben wird, Ihr Geld ist. Und wenn es nicht in einer Weise ausgegeben wird, die dem amerikanischen Volk zugute kommt, dann ist das eine Fehlverwendung der Mittel“, argumentierte Musk.

Die Bombe des Abends schlug ein, als ein Wähler Elon Musk fragte: „Glauben Sie, dass hinter der Biden-Harris-Regierung eine Schattenregierung steht?“

Musk antwortete mit einer fantastischen Antwort.

Zunächst einmal sagte er: „Es ist nicht Biden. Das wissen wir ganz genau. Der Kerl hat kaum noch zwei funktionierende Neuronen.

Was ist mit Kamala? Elon antwortete, dass sie es auch nicht ist. „Sie haben gerade die Biden-Marionette durch die Kamala-Marionette ersetzt, ganz offensichtlich. Wenn der Teleprompter nicht mehr funktioniert, geht die Puppe kaputt, und dann heißt es: ‚Oh, die Puppe fängt gerade an zu loopen, weil der Teleprompter kaputt ist.’“

Wer ist es also? Musk sagte, dass er glaubt, dass es nicht eine Art von Puppenspieler gibt, sondern vielleicht tausend oder „viele“.

In seinem Interview mit Tucker Carlson sagte Musk, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Kamalas oberste Puppenspieler auch auf der Epstein-Kundenliste stehen.

Er erklärte, dass sie deshalb so viel Angst vor einem Trump-Sieg haben, denn wenn Trump die Wahl gewinnt, kommt die Epstein-Klientenliste heraus.

Musk glaubt so fest an diese wechselseitige Beziehung, dass er es in seiner heutigen Rede noch einmal sagte.

„Es wird interessant sein, die Überschneidungen zwischen der Epstein-Kundenliste und Kamalas Marionettenspielern zu sehen. Ich wette, es gibt eine Menge Namen, die in beiden Listen auftauchen“.

Die Stadthalle endete auf die herzerwärmendste Art und Weise, die möglich war, als Elon Musk einem jungen Fan etwas von seiner Zeit widmete.

Mitten in einer ernsten Frage wurde er von einem kleinen Kind unterbrochen, und anstatt frustriert zu sein, signierte Elon seinen Hut und machte ein Foto mit ihm.

Diese Aktion war so stilvoll, dass der beliebte X-Video-Clipper @mazemoore sagte: „Gott sei Dank für diesen Mann. Diese Wahl wäre bereits vorbei, wenn er nicht diese Seite [X] gekauft und sich entschieden hätte, Trump zu unterstützen.“

