Anfang dieser Woche habe ich auf eine ukrainische (südkoreanische, US-amerikanische) Propagandakampagne hingewiesen, in der behauptet wird, dass Tausende von nordkoreanischen Soldaten bald auf russischer Seite gegen die Ukraine kämpfen werden:

Nordkoreaner in Russland gegen den ukrainischen Einmarsch in Kursk kämpfen zu lassen, würde wenig Sinn machen.

Außerdem würden die sprachlichen und kulturellen Probleme die Integration solcher Kräfte in russische Militäroperationen nahezu unmöglich machen. Ich bin mir sicher, dass das russische Militär dies strikt ablehnen würde.

Zelenskis Behauptungen wurden durch verschiedene Bevollmächtigte und Medienauftritte noch verstärkt:

…

Ich halte die ganze Behauptung über nordkoreanische Truppen in Russland für eine Fake-News-Geschichte, und ich bin mir sicher, dass die meisten Experten mir in diesem Urteil folgen werden.

Heute spielen die U.S. Medien, den Unsinn hoch:

Warum Nordkorea Soldaten an die russische Front schickt – Washington Post, 15. Oktober 2024

….

Ich glaube nicht, dass ein Politiker oder Militär im Westen diesen Unsinn glauben wird, der wiederum ausschließlich auf Behauptungen des ukrainischen Militärgeheimdienstes zurückgeht. Aber es gibt eine klare Kampagne der ukrainischen Regierung, um das Thema am Leben zu erhalten.

Als ich diesen Artikel schrieb, wusste ich noch nicht, dass die Idee für diese Kampagne von RAND kam, der Denkfabrik des Pentagon, die oft strategische Ideen vorschlägt. In einem Kommentar über die Zusammenarbeit zwischen Russland, Nordkorea und China, der am 11. Oktober, drei Tage vor Beginn von Zelenskis Kampagne, veröffentlicht wurde, schrieb ein Analyst von Rand:

Was sollten die Vereinigten Staaten tun?

In Anbetracht der unterschiedlichen Ziele Russlands, Chinas und Nordkoreas sollten die Vereinigten Staaten größere Informationsoperationen gegen diese drei Länder durchführen, um ihre Unterschiede hervorzuheben und ihr Misstrauen zu schüren. Dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass zumindest einige ihrer Partnerschaften entkoppelt werden. Einige Beispiele für mögliche Informationsoperationen liegen auf der Hand.

…

Informationsoperationen sind auch gegen Russland und Nordkorea möglich.

…

[D]ie Vereinigten Staaten sollten anerkennen, dass nordkoreanische Militärberater den russischen Einsatz von nordkoreanischen Militärgütern in den besetzten Gebieten der Ukraine unterstützen.

…

Der südkoreanische Verteidigungsminister hat gesagt, dass Nordkorea wahrscheinlich mehrere seiner Truppen zur Unterstützung Russlands schicken wird, wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld. Angesichts der russischen Haltung könnten diese Truppen als Kanonenfutter dienen. Die nordkoreanischen Eliten müssen hören, was Kim ihren Söhnen antun könnte.

…

Diese neue Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist kaum ein Signal für ein aufkeimendes langfristiges Bündnis, und U.S.-Informationskampagnen könnten dazu beitragen, sein Ende zu beschleunigen.