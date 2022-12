Elon Musk sagt, er sei „offen“ für die Idee, große Medienunternehmen aufzukaufen, und wirft eine weitere „Fauci-Bombe“ ab

Der milliardenschwere Tech-CEO Elon Musk spielt mit dem Gedanken, führende digitale Medienunternehmen aufzukaufen.

Der Journalist und Medienkommentator Dave Rubin eröffnete einen Twitter-Thread, in dem er über den enormen Einfluss von Google und YouTube auf die Politik des Landes diskutierte.

„Lassen Sie mich das gleich mal vorwegnehmen…“ tweetete Rubin. „Ich denke, dass die Manipulation von YouTube (und Google) für politische Zwecke viel schlimmer ist als die von Twitter.“

„Und wir werden es vielleicht herausfinden, wenn @rumblevideo in seiner Klage gegen Google Beweise erhält…“ fügte Rubin hinzu.

Ein Nutzer schlug vor, Musk solle versuchen, Substack zu kaufen, eine abonnementbasierte Plattform, die von vielen einflussreichen Journalisten genutzt wird.

„Man hätte die Informationsebene mit Twitter und die Erzählebene. Die Unternehmensmedien hätten sich dann auf die Berichterstattung über undichte Stellen in der Regierung spezialisiert, die von ‚mit der Angelegenheit vertrauten Personen‘ stammen“, sagte der Nutzer.

Musk antwortete mit den Worten: „Ich bin offen für die Idee“.

Anfang Dezember deutete Musk auch an, dass er versuchen könnte, Wikipedia zu kaufen, wurde aber von dessen Gründer Jimmy Wales darüber informiert, dass die Seite nicht zum Verkauf stehe.

Die „Twitter Files“, eine Reihe von Veröffentlichungen auf Twitter, die die Koordinierung des früheren Regimes zwischen Big Tech und US-Regierungsstellen aufzeigen, wurden von einer Reihe namhafter Journalisten wie Matt Taibbi, Bari Weiss und Michael Shellenberger angeführt. Die anschließenden Fauci-Akten und die bevorstehenden Covid-Akten haben zusätzlich eine unabhängige journalistische Rechenschaftspflicht ausgelöst, die von den Konzernmedien und dem US-Kongress verweigert wurde.

Am Mittwoch ließ Musk eine „Fauci-Bombe“ platzen, die die extreme Voreingenommenheit von Twitter in Bezug auf Covid-Themen aufdeckte.

„Gain-of-function“ ist in diesem Zusammenhang nur eine andere Bezeichnung für „Biowaffe“. Der Artikel enthält einige gute Informationen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Fauci 2012 ein Papier verfasst hat, in dem er sich für die Gain-of-Function-Forschung ausspricht! Obama hat dies klugerweise auf Eis gelegt, aber Fauci hat es wieder in Gang gebracht.

Trotz dieser eklatanten Probleme gab es bei Twitter einen internen Slack-Kanal mit dem unironischen Namen „Fauci Fan Club“.

„Fast niemand scheint zu wissen, dass die Leiterin der Bioethik am NIH – die Person, die sicherstellen soll, dass Fauci sich ethisch verhält – seine Frau ist“, bemerkte Musk.

„Gain-of-function‘ ist in diesem Zusammenhang nur eine andere Bezeichnung für ‚Biowaffe'“, fügte Musk hinzu. „Der Artikel enthält einige gute Nuggets. Es ist wichtig zu wissen, dass Fauci 2012 ein Papier verfasst hat, in dem er sich für die Gain-of-Function-Forschung ausspricht! Obama hat das klugerweise auf Eis gelegt, aber Fauci hat es wieder in Gang gebracht.“

„Trotz dieser eklatanten Probleme hatte Twitter einen internen Slack-Kanal mit dem unironischen Namen ‚Fauci Fan Club'“, fügte er hinzu.

Dr. Pierry Cory lobte Twitter in einem Twitter-Space am Mittwoch dafür, dass es Ärzten und Politikkritikern ein Forum biete, um die allgegenwärtige Voreingenommenheit in der Medizin zu diskutieren, was dazu beitragen würde, die „Informationsassymetrie“ zu korrigieren, die von den Mainstream-Medien und in medizinischen Fachzeitschriften aufrechterhalten wurde.

Elon Musk hat auch einen Warnschuss an die Medienkonzerne abgefeuert, um die Meinungsfreiheit zu schützen und ein Forum für echten Journalismus zu schaffen. Er reagierte auf einen Angriff der Axios-Reporterin Hope King auf CNBC, die sagte, sein „Ruf sei in Gefahr“.

„@elonmusk Der Ruf von @elonmusk ist in Gefahr“, sagt @axios

Business Reporter @hopeking. „Alle makroökonomischen Bedingungen sind gegen ihn. Der Marktanteil von $TSLA ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Sein Ruf bei Twitter wirkt sich auf seinen Ruf aus, wenn es um alle seine Unternehmen geht.“

„Die etablierten Medien sollten sich um ihren Ruf sorgen“, erwiderte Musk. „Wir haben gerade erst angefangen“.