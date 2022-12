Halber Meter langes »Gerinnsel«, das einer lebenden Person entnommen wurde, ist die neue Normalität, wenn man geimpft ist

Steve Kirsch

Über halbes Meter langes „Gerinnsel“, das einer lebenden Person entnommen wurde, ist die neue Normalität, wenn man geimpft ist

Ich höre immer wieder von sehr langen Blutgerinnseln, die Menschen entnommen wurden, aber bisher will sich niemand dazu äußern. Hier ist die letzte Geschichte, die ich gehört habe.

Diese seltsamen gummiartigen Gerinnsel treten jetzt regelmäßig nicht nur bei Toten, sondern auch bei Lebenden auf. Aus irgendeinem Grund sind nur geimpfte Menschen davon betroffen. Seltsam, oder?

Ich habe mit einer Krankenschwester mit 23 Jahren Erfahrung gesprochen, und sie hat in ihrer Laufbahn noch nie von Gerinnseln gehört, die länger als ein paar Zentimeter waren, bis die Impfung aufkam. Jetzt werden Blutgerinnsel bei Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren festgestellt, aber nur, wenn sie geimpft wurden.

Hier ist unter anderem der Bericht, den ich gerade heute erhalten habe:

Ich habe dir vor einiger Zeit ein Video mit dem Titel „Plötzlich gestorben“ per SMS geschickt? Es ging darum, riesige Blutgerinnsel bei Menschen zu finden, die bei guter Gesundheit waren, aber sehr plötzlich starben. Ich habe das gleiche Video an einen meiner Kunden geschickt. Nun, heute Morgen bekam ich einen Anruf von ihm. Sein 58-jähriger Bruder, der in Arizona lebt und in anständiger Verfassung ist, war unterwegs. Plötzlich blieb sein Herz stehen. Er fiel in einen Busch. Durch die Gnade Gottes lief genau in diesem Moment ein Arzt vorbei und sah es geschehen. Er begann mit der Wiederbelebung und sie brachten den Kerl ins Krankenhaus. Er lebt noch. Aber sie fanden ein 60 Zentiemter Blutgerinnsel in ihm. Der einzige Weg, um herauszufinden, ob er mehr Blutgerinnsel hat, ist ein Ganzkörper-MRT, von dem das Krankenhaus sagt, dass er es nicht benötigt. Der Typ wurde dreimal geimpft und geboostet.