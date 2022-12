Der „gesamtgesellschaftliche“ Ansatz der WHO – er kommt auch in Ihre Nachbarschaft

Von Libby Klein: Berater für Recht und Unternehmensführung, Melbourne Australien

Wenn wir diesen Vertrag durchgehen lassen, können wir alle lokalen Ansätze zur Bekämpfung von Krankheiten vergessen.

Das Pandemie-Abkommen der WHO (hier der Artikel von Google übersetzt)ist ein schwer zu lesendes Dokument. In diesem Artikel habe ich alle Verweise auf den „gesamtgesellschaftlichen Ansatz“ herausgezogen und versucht, zusammenzufassen, was die WHO mit diesem Begriff meint.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die es einfach auf den Punkt bringen wollen, scrollen Sie nach unten bis zur Überschrift „Na und?“.

Was ist ein gesellschaftsübergreifender Ansatz?

Wir wissen es nicht genau – weil es nicht definiert ist – aber wir können einige Hinweise aus dem Kontext entnehmen, in dem der Ausdruck im gesamten „konzeptionellen Null-Entwurf“ des Vertrages verwendet wird.

Ein „gesamtgesellschaftlicher Ansatz“ wird als wichtig erachtet:

„um ein angemessenes politisches Engagement, ausreichende Mittel und sektorübergreifende Aufmerksamkeit sicherzustellen“ (Präambel, Absatz 9);

um nachhaltige Verbesserungen in der Art und Weise zu erreichen, wie jeder in der Welt mit Pandemien umgehen kann (Präambel, Absatz 16); und

weil Pandemien die gesamte Gesellschaft betreffen (Präambel, Absatz 17) (Ich bin mir nicht sicher, ob dies wirklich etwas bedeutet – scheint ein wenig zirkulär zu sein.)

Ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz beinhaltet, dass alle Länder dazu verpflichtet sind:

anderen Ländern mit technischem Know-how und finanziellen Mitteln zu helfen – Artikel 12;

mit der gesamten Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Akzeptanz von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Gesellschaft zu verbessern – Artikel 15; und

die Gemeinschaften in die Überwachung von Wildtieren und Nutztieren einzubeziehen, um Ausbrüche von Zoonosen und Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel zu erkennen und in eine globale Datenbank einzuspeisen – Artikel 17.

Was bedeutet das?

Was bedeutet das also? Das ist schwer zu sagen, aber eines ist klar: Es ist nicht beabsichtigt, zu den Tagen zurückzukehren, an denen die meisten Menschen die Möglichkeit einer Pandemie nicht wahrgenommen haben. Mögliche Pandemien müssen in den Köpfen der Menschen ganz oben stehen. Eine zentrale Botschaft scheint zu sein: Wir müssen alle sehr bewusst mit der WHO zusammenarbeiten, und zwar in der gesamten Gesellschaft, um sicherzustellen, dass wir alle beim nächsten Mal besser vorbereitet sind. Wirklich? Und warum?

Ein lokaler Ansatz ist eine bessere Alternative

Wie wäre es, wenn wir etwas wie „Global denken, lokal handeln“ ausprobieren? Wer sagt, dass es der beste Ansatz ist, alles der globalen Verwaltung zu überlassen? Ich nicht!

Es gibt eine Reihe anderer Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass wir alle beim nächsten Mal viel besser zurechtkommen, und dazu gehören:

Förderung der Frühbehandlung

… anstatt den Einsatz bestehender Medikamente zu unterdrücken, um den Weg für die Notfallzulassung teurer und wenig getesteter neuer Impfstoffe zu ebnen

Den Ärzten zu erlauben, den einzelnen Patienten zu behandeln

…ausschließlich auf der Grundlage dessen, was für den Patienten am besten ist, mit echter informierter Zustimmung, die auf einer klaren Erklärung der Risiken und Vorteile einer vorgeschlagenen Behandlung beruht

unabhängige Forschung zu finanzieren

…anstatt selektiv Forschungen zu zitieren, die von Wissenschaftlern mit Konflikten durchgeführt wurden

Offener Zugang zu allen Daten

…anstatt BigPharma zu erlauben, sie geheim zu halten (Daten auf Patientenebene, die von BigPharma in klinischen Studien verwendet werden, sind immer noch nicht für eine unabhängige Prüfung verfügbar!!!)

Ermutigung zu rigorosen Debatten

…statt jeden zu zensieren, der eine andere Meinung als die WHO vertritt.

Die langweiligen Details

(Oder vielleicht doch nicht so langweilig – siehe Bonusthema am Ende!)

Wenn Sie den tatsächlichen Wortlaut der oben genannten Punkte im Vertragsentwurf sehen möchten, finden Sie unten Screenshots der entsprechenden Absätze. Ich habe versucht, den wichtigsten Punkt des jeweiligen Absatzes herauszugreifen und ihn grün hervorgehoben.

Ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz ist wichtig:

1: „um ein angemessenes politisches Engagement, ausreichende Mittel und sektorübergreifende Aufmerksamkeit zu gewährleisten“ (Präambel, Absatz 9)

2: um eine nachhaltige Verbesserung der Fähigkeit aller Menschen in der Welt zu erreichen, mit Pandemien umzugehen (Präambel, Absatz 16)

3: weil Pandemien die gesamte Gesellschaft betreffen (Präambel, Absatz 17) (Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich etwas bedeutet – es scheint ein wenig zirkulär zu sein!)

Ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz beinhaltet, dass alle Länder dazu verpflichtet sind:

1: anderen Ländern mit technischem Know-how und finanziellen Mitteln zu helfen – Artikel 12

2: Einbindung der gesamten Gemeinschaft, um die Akzeptanz von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und im sozialen Bereich zu verbessern – Artikel 15

3: Einbeziehung der Bevölkerung in die Überwachung von Wild- und Nutztieren, um Ausbrüche von Zoonosen und Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel festzustellen, die in eine globale Datenbank einfließen sollen – Artikel 17

Bonuspunkt für aufmerksame Leser von Artikel 15: Haben Sie den Teil in Blau bemerkt? „…und soziale Maßnahmen“?

Also…. die WHO meint, dass wir zur Bekämpfung von Pandemien neben den „Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ auch soziale Maßnahmen ergreifen müssen. Ist das alarmierend? Schwer zu sagen, denn die Begriffe sind natürlich nicht definiert – aber ich finde, es klingt nicht gut. Man beachte, dass die Formulierung „Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und im sozialen Bereich“ auch im Abschnitt „Grundsätze“ unter der Überschrift „Engagement der Gemeinschaft“ verwendet wird, was die klare Absicht erkennen lässt, soziale Maßnahmen im Gegensatz zu Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchzusetzen. Was immer das auch bedeuten mag.