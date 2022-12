Elon Musk sagt, PayPal bewege sich in Richtung „sozial Kredit System.“

Der PayPal-Gründer kritisiert sein ehemaliges Unternehmen.

„PayPal scheint sich in Richtung Sozialkredit zu bewegen und Transaktionen einzuschränken – das ist besorgniserregend“, sagte der PayPal-Mitbegründer und jetzige Tesla- und Twitter-CEO Elon Musk kürzlich in einem Interview.

Vergangenen Monat reichte Twitter Registrierungsunterlagen ein, um den Weg für die Verarbeitung von Zahlungen zu ebnen. Dies geht aus einer Einreichung beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums hervor, die der New York Times vorliegt.

Danach sagte Musk, dass er sich vorstellt, dass die Nutzer ihre Online-Bankkonten mit dem Social-Media-Dienst verbinden und das Unternehmen später in den Bereich „Debitkarten, Schecks und so weiter“ einsteigt.

Nach den öffentlichen Reaktionen hat PayPal kürzlich eine vorgeschlagene Aktualisierung seiner Nutzungsbedingungen (Acceptable Use Policy, AUP) aufgegeben, die Strafen in Höhe von 2.500 Dollar für die Verbreitung von „Fehlinformationen“ vorgesehen hätte. Das Unternehmen hält jedoch weiterhin an einer Richtlinie fest, die ähnliche Strafen für „Intoleranz“ vorsieht.

Die AUP verbietet die „Förderung von Hass, Gewalt, Rassenhass oder anderen Formen der Intoleranz“. Verfechter der Meinungsfreiheit sind überzeugt, dass die Richtlinie vage ist und der Interpretation der PayPal-Mitarbeiter überlassen wird.

Aaron Terr, ein leitender Programmbeauftragter der Stiftung für individuelle Rechte und Meinungsäußerung, sagte damals, dass die Richtlinie an demselben Mangel leidet wie viele der anderen vorgeschlagenen Verbote von Meinungsäußerungen, nämlich dass sie vage ist“.

Terr fügte hinzu: „Und sie ist offen für Interpretationen durch PayPal-Mitarbeiter, und wegen ihrer Unbestimmtheit gibt ihnen das einen großen Ermessensspielraum, um diese Bestimmung im Wesentlichen nur gegen missliebige Sprecher durchzusetzen, und zwar auf eine den Standpunkt diskriminierende Weise.“

Das widerrufene Update der Fehlinformationspolitik wurde von den PayPal-Gründern verurteilt. Mitbegründer Elon Musk sagte, das Update „geht gegen alles, woran ich glaube“.