Gesundheitsministerin von Florida über mRNA-Impfstoffe: „Warum wird diese Technologie immer wieder leidenschaftlich verteidigt?“

Joseph Ladapo, der Gesundheitsminister des US-Bundesstaates Florida, verweist in den sozialen Medien auf eine Studie über Autopsien von Menschen, die kurz nach der Corona-Impfung gestorben sind.

Bei 35 Personen, die innerhalb von 20 Tagen nach der Impfung unerwartet gestorben waren, wurden Autopsien durchgeführt. Bei fünf Patienten, die einen mRNA-Impfstoff erhalten hatten, war Myokarditis möglicherweise oder wahrscheinlich die Todesursache.

Thanks, @TracyBethHoeg , for highlighting these results that are consistent with Florida’s analysis. Autopsies found that 5/35 people who died suddenly within 20 days of COVID-19 vaccination had myocarditis as a likely/possible cause of death. https://t.co/k9OsU7FcDh

Die Ergebnisse der Umfrage stimmen mit der in Florida durchgeführten Analyse überein, sagte Ladapo.

Es handelt sich um Menschen, die zu Hause gestorben sind. Zwei Frauen, drei Männer. Das Durchschnittsalter beträgt 58 Jahre. Die Ärztin Tracy Høeg macht auf Twitter auf die Studie aufmerksam, da solche Fälle normalerweise nicht bemerkt würden. Es werden nämlich nur die Fälle berücksichtigt, die dem Arzt gemeldet werden.

These deaths aren’t captured by other studies because these patients never made it to the hospital…mRNA COVID-19 vaccines are far less safe than any vaccines widely used.



When does sanity return to science? Why do scientists breathlessly defend this technology? 🤔