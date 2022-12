Twitter-Eigentümer Elon Musk hat am Mittwoch erneut für Schlagzeilen gesorgt.

Der neue Twitter-Eigentümer gab am Mittwoch zu, was wir alle schon seit Jahren wissen.

Twitter hat sich in die Wahlen eingemischt.

Elon kommentierte einen Beitrag der Nutzerin Eva Fox über den jüngsten Angriff der Linken auf Twitter, der es allen Stimmen ermöglicht, sich im öffentlichen Raum Gehör zu verschaffen.

Ganz genau. Die offensichtliche Realität ist, wie langjährige Nutzer wissen, dass Twitter in Sachen Vertrauen und Sicherheit schon lange versagt und sich in Wahlen eingemischt hat. Twitter 2.0 wird viel effektiver, transparenter und gerechter sein.

Exactly. The obvious reality, as long-time users know, is that Twitter has failed in trust & safety for a very long time and has interfered in elections.



Twitter 2.0 will be far more effective, transparent and even-handed.