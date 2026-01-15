Elon Musk und Sam Altman behaupten, 2026 sei das Jahr der KI-Singularität – der Punkt, an dem sie irreversibel und unkontrollierbar wird

„Die technologische Singularität ist ein theoretisches Szenario, in dem technologisches Wachstum unkontrollierbar und irreversibel wird und in tiefgreifenden und unvorhersehbaren Veränderungen der menschlichen Zivilisation gipfelt.“

The WinePress

Die Transhumanisten und Technokraten Elon Musk und Sam Altman glauben, dass 2026 endlich das Jahr sein wird, in dem KI den sogenannten Moment der „Singularität“ erreicht.

Musk schrieb Anfang dieser Woche in zwei Beiträgen: „Wir sind in die Singularität eingetreten“ und „2026 ist das Jahr der Singularität“. Bereits vor etwas mehr als einem Jahr sagte er, wir befänden uns am „Ereignishorizont der Singularität“.

Vor genau einem Jahr erklärte Sam Altman, die Singularität stehe kurz davor, erreicht zu werden.

Was also ist die Singularität? Laut IBM:

Die technologische Singularität ist ein theoretisches Szenario, in dem technologisches Wachstum unkontrollierbar und irreversibel wird und in tiefgreifenden und unvorhersehbaren Veränderungen der menschlichen Zivilisation gipfelt.

Theoretisch wird dieses Phänomen durch das Aufkommen künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben, die die menschlichen kognitiven Fähigkeiten übertrifft und sich selbstständig weiter verbessern kann. Der Begriff „Singularität“ leitet sich in diesem Zusammenhang aus mathematischen Konzepten ab und bezeichnet einen Punkt, an dem bestehende Modelle versagen und die Kontinuität des Verständnisses verloren geht. Er beschreibt eine Ära, in der Maschinen nicht nur menschliche Intelligenz erreichen, sondern sie deutlich übertreffen und einen sich selbst verstärkenden Zyklus technologischer Evolution in Gang setzen.

Die Theorie besagt, dass sich solche Fortschritte in einem derart rasanten Tempo entwickeln könnten, dass Menschen nicht in der Lage wären, den Prozess vorherzusehen, einzudämmen oder zu stoppen. Diese schnelle Entwicklung könnte zur Entstehung synthetischer Intelligenzen führen, die nicht nur autonom sind, sondern auch zu Innovationen fähig, die jenseits menschlichen Verständnisses oder menschlicher Kontrolle liegen. Die Möglichkeit, dass Maschinen noch fortschrittlichere Versionen ihrer selbst erschaffen, könnte die Menschheit in eine neue Realität verschieben, in der der Mensch nicht länger das leistungsfähigste Wesen ist. Die Folgen des Erreichens dieses Singularitätspunktes könnten für die Menschheit positiv oder katastrophal sein. Derzeit wird das Konzept der Science-Fiction zugeordnet, dennoch kann es wertvoll sein, sich vorzustellen, wie eine solche Zukunft aussehen könnte, damit die Menschheit die KI-Entwicklung so lenken kann, dass sie den zivilisatorischen Interessen dient.

Popular Mechanics

Ich habe eine Handvoll Artikel veröffentlicht, die sich mit den drakonischen und bösartigen Aussagen dieser beiden Männer befassen, in denen sie über die Zerstörung der Menschheit durch ihre bösen Erfindungen sprechen. Wird dies das Jahr sein, in dem das Unvermeidliche eintritt?

Oder handelt es sich um nichts weiter als prototypische Übertreibung von Tech-Nerds?

Oder ist dies eine codierte Sprache für: „Die KI-Blase steht kurz vor dem Platzen, und alle Leibeigenen werden dafür bezahlen – während wir auf Epstein Island Martinis schlürfen“?