RSV-Impfstoffe: VAERS-Meldungen, Krankenhausfälle, Schwangerschaftsberichte und Dosierungsfehler werfen ernsthafte Fragen auf

Eine wachsende Datenlage in den USA lässt Sicherheitssignale für neue RSV-Impfstoffe nicht ignorieren

Seit der Zulassung der ersten Impfstoffe gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) und verwandter Präventionsmittel (z. B. monoklonale Antikörper wie Beyfortus/Nirsevimab) im Jahr 2023 hat das US-amerikanische Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eine Reihe von Berichten zu unerwünschten Ereignissen, Verabreichungsfehlern und auffälligen Ergebnissen bei Schwangeren und Kindern erhalten. Diese Meldungen werfen Fragen zur Sicherheit, zur Anwendungspraxis und zur Überwachung dieser Produkte auf. (cidrap.umn.edu)

VAERS-Berichte: Was ist bekannt?

Laut öffentlich zugänglichen Daten des CDC-VAERS-Systems sind seit dem Start der RSV-Impfprogramme in den USA mehrere Dutzend bis über hundert Meldungen zu Verabreichungsfehlern und Nebenwirkungen eingegangen:

Etwa 25 Berichte über Verabreichungsfehler bei Kindern unter 2 Jahren , bei denen der falsche Impfstoff verabreicht wurde.

, bei denen der falsche Impfstoff verabreicht wurde. Etwa 128 Fälle, in denen schwangere Frauen versehentlich einen RSV-Impfstoff erhielten, der nicht für die Schwangerschaft empfohlen ist.

Die CDC bezeichnet diese Fehler als selten, betont aber, dass sie untersucht und medizinische Richtlinien dafür entwickelt werden.

Es wurde auch berichtet, dass VAERS zahlreiche Meldungen zu Hospitalisierungen, Schwangerschaftskomplikationen und anderen unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit RSV-Impfstoffen entgegengenommen hat – einschließlich Frühgeburten und hypertensiven Schwangerschaftsstörungen. Diese Berichte entsprechen den Daten, die auch in einer peer-reviewten Analyse zur Überwachung von Pfizer’s RSV-Impfstoff während der Schwangerschaft beschrieben werden.

Wichtig ist: VAERS-Daten sind reine Meldedaten – sie zeigen keine bestätigten Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Meldungen können auch Nebenwirkungen umfassen, die später als nicht kausal beurteilt werden. VAERS ist ein passives Meldesystem, dessen Zahlen daher nicht als direkte Belege für Risiken interpretiert werden dürfen ohne sorgfältige epidemiologische Bewertung.

Verabreichungsfehler und Systemschwächen

Ein wiederkehrendes Problem bei der RSV-Impfkampagne war die falsche Anwendung verschiedener Präparate:

Falsche Impfstoffe wurden an falsche Altersgruppen verabreicht , z. B. RSV-Impfstoffe, die nur für ältere Erwachsene oder Schwangere zugelassen sind, bei Babys, oder umgekehrt.

, z. B. RSV-Impfstoffe, die nur für ältere Erwachsene oder Schwangere zugelassen sind, bei Babys, oder umgekehrt. Dieses Problem ist sowohl in VAERS-Meldungen dokumentiert als auch von offiziellen Behörden wie CDC, FDA und anderen Fachgruppen bestätigt worden, die vor solchen Fehlern ausdrücklich gewarnt haben. (pharmacypracticenews.com)

Solche Fehler zeigen, dass das System der Unterschiede zwischen RSV-Produkten – die verschiedene Zielgruppen und Indikationen haben – organisatorisch noch nicht sauber in der Praxis eingeordnet ist.

Schwangerschaftsberichte: Frühgeburten und hypertensive Störungen

Die VAERS-Daten zu RSV-Impfstoffen während der Schwangerschaft zeigen, dass in einer Reihe von Meldungen Frühgeburten und hypertensive Schwangerschaftskomplikationen angegeben wurden. In einer Auswertung der ersten RSV-Saison (2023–2024) bei Schwangeren waren diese Ereignisse auffällig häufig im Verhältnis zu den sonst gemeldeten Ereignissen – allerdings ohne eindeutige statistische Signifikanz oder kausale Bestätigung. (PubMed)

Das bedeutet:

Diese Meldungen müssen ernst genommen und weiter untersucht werden.

Sie dürfen aber nicht automatisch als Beweis für ein Impfstoff-Risiko interpretiert werden, solange nicht belastbare epidemiologische Analysen vorliegen.

Widerspruch zu Nutzen-Daten aus der Fachliteratur

Parallel dazu gibt es evidenzbasierte Studien und Übersichtsarbeiten, die RSV-Impfstoffe als wirksam und sicher in bestimmten Risikogruppen beschreiben, etwa bei älteren Erwachsenen oder durch maternale Impfung zum Schutz des Neugeborenen. Studien zeigen deutliche Reduktionen von RSV-assoziierten Krankenhausaufenthalten und keine übermäßige Häufung schwerer unerwünschter Ereignisse im Vergleich zu Placebo. (aerzteblatt.de)

Was bleibt offen und kritisch zu hinterfragen?

Melden vs. Bewerten: VAERS-Daten geben Hinweise, aber keine gesicherten Schlussfolgerungen über Risiken. Ohne epidemiologische Kontexte sind sie schwer zu interpretieren. Verabreichungsfehler zeigen organisatorische Schwächen: Wenn in klinischen Abläufen Fehler bei der korrekten Produktverwendung auftreten, muss dies adressiert werden. Schwangerschaftsberichte müssen weiter untersucht werden: Frühgeburten oder andere Komplikationen dürfen nicht ignoriert werden, nur weil sie statistisch nicht bestätigt sind. Kritische öffentliche Kommunikation fehlt oft: Gesundheitsbehörden geben zwar Hinweise an Fachpersonal, aber öffentlich verständliche Risiko-Nutzen-Abwägungen bleiben lückenhaft.

Fazit

Die aktuelle Debatte um RSV-Impfstoffe zeigt zwei Seiten:

Einerseits positiv belegte Schutzwirkungen bei Risikogruppen.

bei Risikogruppen. Andererseits realweltliche Probleme mit Verabreichungsfehlern und Meldungen über unerwünschte Ereignisse, die systematisch analysiert und transparent kommuniziert werden müssen.

Ein sachlicher, datenbasierter Diskurs sollte nicht vermieden werden – weder die positiven Effekte überbetont, noch potenzielle Sicherheits- oder Anwendungsschwächen unter den Teppich gekehrt werden.