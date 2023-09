Elon Musk warnt die Öffentlichkeit vor „menschenfeindlicher“ Agenda der Demokraten: „Woke Mind Virus“ muss „gestoppt“ werden

Elon Musk ist ernsthaft besorgt über die „Woke“-Agenda der Demokraten und ihre Auswirkungen auf die Zivilisation.

In der neuen Musk-Biografie von Walter Isaacson warnt der Tesla- und Twitter/X-Chef, dass der „Woke Mind Virus“ „antihuman“ sei und „gestoppt“ werden müsse.

Musk erzählte Isaacson, dass sein „kommunistischer“ transsexueller Sohn den Kontakt zu seinem wohlhabenden Vater abgebrochen habe, nachdem er in einer „Woke“-Schule einer Gehirnwäsche unterzogen worden sei.

Sein Sohn, ein biologischer Mann, der sich für eine „Transgender-Frau“ hält, sei in der Schule einer Gehirnwäsche unterzogen worden, damit er glaube, dass alle Reichen böse seien.

Musks Sohn besuchte die Crossroads School for Arts & Sciences in Santa Monica.

„Solange der Woke-Mind-Virus nicht gestoppt wird, der grundsätzlich gegen Wissenschaft, Leistung und den Menschen im Allgemeinen gerichtet ist, wird die Zivilisation niemals multiplanetar werden“, sagte Musk zu Isaacson.

Das WSJ veröffentlichte einen Auszug aus dem Buch:

Zu diesem Zeitpunkt war eine neue Zutat in den Topf gekommen: Musks wachsende Besorgnis über die Gefahren des „Woke Mind Virus“, von dem er glaubte, dass er Amerika infizierte.

Er sagte mir mit ernster Miene: „Wenn der ‚Woke Mind Virus‘, der im Grunde gegen Wissenschaft, Leistung und die Menschheit im Allgemeinen gerichtet ist, nicht gestoppt wird, wird unsere Gesellschaft nie zu einem blühenden Planeten werden.“

Auslöser für Musks ablehnende Haltung war die Entscheidung seines ältesten Kindes, des damals 16-jährigen Xavier, sich transformieren zu lassen.

„Hey, ich bin Transgender und heiße jetzt Jenna“, schrieb er an die Frau von Elons Bruder. „Sagt es nicht meinem Vater.“

Als Musk davon erfuhr, war er im Allgemeinen zuversichtlich, aber dann wurde Jenna eine glühende Marxistin und brach alle Beziehungen zu ihm ab.

„Er ging über den Sozialismus hinaus und wurde ein echter Kommunist, der jeden, der reich ist, für böse hält“, sagt er.

Dieser Bruch schmerzte ihn mehr als alles andere in seinem Leben seit dem Tod seiner erstgeborenen Tochter Nevada.

„Ich habe viele Annäherungsversuche gemacht“, sagt er, „aber sie will keine Zeit mit mir verbringen.“

Er führt das zum Teil auf die Ideologie zurück, die Jenna seiner Meinung nach auf Crossroads, der progressiven Schule in Los Angeles, verinnerlicht hat.

Twitter sei von einer ähnlichen Mentalität infiziert, die rechte und gegen das Establishment gerichtete Stimmen unterdrücke.

Isaacson schreibt über Musks Twitter-Geschäft:

Musk sagt, er habe auf Hawaii erkannt, dass er Twitter nicht reparieren oder in X.com verwandeln könne, indem er in den Vorstand gehe:

„Ich entschied, dass ich mich nicht kooptieren lassen und eine Art Quisling im Vorstand sein wollte.“

Es gab noch einen anderen Faktor.

Musk war in einer manischen Stimmung und handelte ungestüm.

Wie so oft schwankten seine Ideen wild mit seinen Stimmungsschwankungen.

Noch während er auf den Kauf von Twitter zusteuerte, schrieb er Kimbal eine SMS über ihre Idee, ein neues Social-Media-Unternehmen zu gründen.

„Ich denke, wir brauchen ein neues Social-Media-Unternehmen, das auf Blockchain basiert und Zahlungen mit einschließt“, schrieb er.

Am späten Nachmittag desselben Tages – Samstag, 9. April – hatte er die Idee, Twitter zu kaufen, bereits in sein Herz geschlossen.

„Es hat bereits eine Basis von Nutzern“, sagte er mir.

„Wir brauchen diesen Booster, um X.com zu starten.“

Er schickte Birchall eine SMS. „Das ist echt“, versicherte er ihm.

„Es gibt keine Möglichkeit, die Firma als 9-Prozent-Anteilseigner zu retten.“

Danach flog Musk nach Vancouver, um sich mit seiner Freundin Claire Boucher zu treffen, einer Performance-Künstlerin, die unter dem Namen Grimes bekannt ist.

Sie hatte ihn gedrängt, dorthin zu fliegen, um ihren Eltern und den alternden Großeltern ihren gemeinsamen Sohn X (ja, X) vorzustellen.

Doch als es Zeit war, zu ihren Eltern zu fahren, beschloss sie, Musk im Hotel zu lassen.

„Ich konnte sehen, dass er gestresst war“, sagt sie.

Und das war er auch.

Am späten Nachmittag teilte Musk Taylor seine offizielle Entscheidung per SMS mit.

„Nach einigen Tagen des Nachdenkens – es ist offensichtlich eine ernste Angelegenheit – habe ich mich entschieden, Twitter zu privatisieren“, schrieb er.

Als Grimes an diesem Abend in sein Hotel zurückkehrte, entspannte er sich mit einem neuen Videospiel namens „Elden Ring“, das er auf seinen Laptop heruntergeladen hatte.

Das aufwendig gestaltete Spiel mit seinen kryptischen Hinweisen und seltsamen Handlungssträngen erfordert höchste Konzentration, vor allem wenn es darum geht, den richtigen Zeitpunkt für einen Angriff zu finden.

Er verbrachte viel Zeit in den gefährlichsten Regionen des Spiels, einer feuerroten Höllenlandschaft namens Caelid.

„Statt zu schlafen“, sagt Grimes, „spielte er bis 5.30 Uhr morgens.

Kurz nachdem er fertig war, twitterte er: „Ich habe ein Angebot gemacht“.

“Never. I don’t ever give up. I’d have to be dead or incapacitated.” – Elon Musk pic.twitter.com/CVDdehC33T