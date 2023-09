Studie zeigt, dass die Hälfte der Geimpften nie aufhört, das Spike-Protein zu produzieren

Von Igor Chudov

Der COVID-Impfstoff ist ein GESCHENK, das immer weiter gegeben wird

Erinnern Sie sich daran, wie uns gesagt wurde, dass „der Impfstoff im Arm verbleibt“ und dass „das harmlose Spike-Protein nur für ein paar Tage produziert wird.“ Sie sagten, sie seien sich dessen sicher, obwohl es keine Daten gab, die ihre Aussagen bestätigt hätten.

Nun, leider hat sich herausgestellt, dass sie uns belogen haben. Die Daten liegen jetzt vor, und sie beweisen, dass diese Behauptungen falsch sind!

Eine kluge wissenschaftliche Studie von Brogna et al., die gerade veröffentlicht wurde, wies das Vorhandensein von Spike-Protein bei COVID-geimpften Personen sechs Monate nach der Impfung nach – und schloss die Möglichkeit einer Kreuzkontamination der experimentellen Daten mit wild zirkulierenden COVID-Infektionen aus.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/prca.202300048

Was die Wissenschaftler taten

Die Autoren der Studie verwendeten einen empfindlichen Test, die so genannte Massenspektrometrie, um eine spezifische Aminosäuresequenz nachzuweisen, die nur im impfstoffinduzierten Spike-Protein vorkommt.

Zur Erinnerung: mRNA-COVID-Impfstoffe enthalten den genetischen Code zur Herstellung des so genannten „Spike-Proteins“, einer Komponente des SARS-CoV-2-Virus, die es dem Virus ermöglicht, in menschliche Zellen einzudringen und sie zu infizieren. Während des Penetrationsprozesses, der „Fusion“ genannt wird, verändert das virale Spike-Protein seine Form und wird zu einer Art Speer, der in die Zelloberfläche eindringt.

Die einzige Veränderung, die sowohl Pfizer als auch Moderna vornahmen, war die „Präfusionsstabilisierung“ des impfstoffkodierten Spike-Proteins, um zu verhindern, dass es seine Form verändert und im menschlichen Körper stabiler ist. (Sie können hier mehr darüber lesen).

Die Wissenschaftler beschlossen, nach dieser spezifischen, genetisch veränderten Proteinkomponente zu suchen.

Versuchsaufbau: Mittels massenspektrometrischer Untersuchung biologischer Proben wurde das Vorhandensein spezifischer Fragmente des rekombinanten Spike-Proteins bei Probanden nachgewiesen, die mRNA-basierte Impfstoffe erhalten hatten.

Der Ersatz durch zwei Prolin-Aminosäuren wird von den Autoren der Studie als „PP“ bezeichnet (PP steht für Prolin-Prolin). Sie sind Italiener und haben möglicherweise nicht bemerkt, dass „PP“ unanständig klingt, weshalb die Sequenz in der englischen Literatur meist als „2P“ bezeichnet wird. Die Autoren der Studie lassen den Kindergartenhumor beiseite und konzentrieren sich auf die Spike-Protein-Komponente, die nur im COVID-Impfstoff und NICHT im natürlich vorkommenden Sars-Cov-2-Virus vorkommt.

Um sicherzugehen, dass ihre Ergebnisse nicht falsch sind, haben die Wissenschaftler eine Kontrollgruppe von Personen einbezogen, die nie mit COVID geimpft wurden:

Die Studiengruppe aus Süditalien bestand aus 40 Personen, von denen 20 mit dem vollen Zyklus des mRNA-Impfstoffs ab April 2022 geimpft waren und zum Gesundheitssektor gehörten, und 20 ungeimpfte Personen, die im Nasopharyngealtest negativ auf COVID-19 reagierten und keinen Titer von Antikörpern aufwiesen. Weitere 20 ungeimpfte Personen wurden hinzugefügt, die positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Die drei Gruppen wurden untersucht.

Es stellte sich heraus, dass nur die Personen in der geimpften Untergruppe Träger von aus dem Impfstoff stammendem Spike-Protein waren. Und was noch schlimmer ist: Impfstoff-Spike-Protein wurde erst sechs Monate nach der letzten Dosis gefunden!

Das spezifische PP-Spike-Fragment wurde in 50 % der untersuchten biologischen Proben gefunden (Abbildungen 1C-E und 2). Dieses Vorhandensein war unabhängig vom SARS-CoV-2-IgG-Antikörper-Titer. Die Antikörpertiter hatten einen geometrischen Mittelwert von 629,86BAU/mL (Abbildung 1E). Der Mindestzeitpunkt für den Nachweis von PP-Spike lag bei 69 Tagen nach der Impfung, während der Höchstzeitpunkt bei 187 Tagen lag. Alle Kontrollen (Proben von nicht geimpften Personen) waren negativ. Die Kontrollgruppe (20 nicht geimpfte Personen) wurde ebenfalls nach der Infektion mit COVID-19 getestet und war negativ auf PP-Spike.

Nirgendwo in der Studie steht, dass die Spike-Protein-Produktion nach 187 Tagen endet – die Obergrenze für die Zeit nach der Impfung war ein Artefakt des Studiendesigns.

Dieses Bild erklärt das Studiendesign und zeigt die Position der Aminosäuresequenz des „stabilisierten 2P-Spike-Proteins“:

Die Autoren erklären den wahrscheinlichen Mechanismus der anhaltenden Spike-Protein-Produktion:

Man beachte die ominöse Möglichkeit, dass „mRNA integriert oder neu transkribiert werden kann“. Was bedeutet das?

Wird der Covid-Impfstoff Teil der menschlichen DNA?

Bemerkenswert ist der obige Satz: „Es ist möglich, dass die mRNA in einigen Zellen integriert oder umgeschrieben wird.“ Die so genannte umgekehrte Transkription, d. h. dass die mRNA des Impfstoffs in einigen betroffenen Zellen Teil des menschlichen DNA-Genoms wird, wurde von der so genannten „COVID-Wissenschaft“ ursprünglich ohne Beweise abgetan, bis sie in In-vitro-Experimenten nachgewiesen wurde:

Wenn dies der Fall ist, besteht die beunruhigende Möglichkeit, dass die Produktion des COVID-Spike-Proteins nie endet. Zur Veranschaulichung: Das HIV-Virus, das AIDS verursacht, schreibt sich selbst in die menschliche DNS zurück und integriert sie, so dass die umprogrammierten Zellen der Betroffenen endlos Kopien von HIV produzieren. Aus diesem Grund kann HIV nicht geheilt, sondern nur mit Medikamenten unterdrückt werden.

In ähnlicher Weise können menschliche Zellen, in die der genetische Code des COVID-Impfstoffs umgeschrieben wurde, das Spike-Protein für die Betroffenen lebenslang produzieren.

Erklärt dies die IgG4-Immuntoleranz?

Die so genannte Immuntoleranz, d. h. die Tendenz des Organismus, hartnäckige Krankheitserreger zu ignorieren, anstatt eine heftige Immunreaktion zu zeigen, könnte der Grund dafür sein, dass geimpfte Menschen anfälliger für häufige Wiederholungsinfektionen und eine langsamere Virusbeseitigung sind.

Immuntoleranz ist bei Allergenen, Reizstoffen, die sich nicht vermehren und dauerhaft vorhanden sind, durchaus akzeptabel. Wenn man Allergene ignoriert, anstatt an lästigem Heuschnupfen zu leiden, ist Immuntoleranz eine gute Reaktion auf Umweltreizstoffe wie Pollen oder Staub.

Immuntoleranz ist jedoch tödlich, wenn es darum geht, lebenden, sich replizierenden Krankheitserregern zu widerstehen!

Ein immuntoleranter Organismus ist vergleichbar mit einem toleranten Raubopfer, das tatenlos zusieht, wie seine Wohnung geplündert wird, ohne sich zu wehren. Der Raub mag „glimpflich“ verlaufen, aber die Räuber machen sich mit der Beute aus dem Staub – und sie werden wiederkommen. Und wieder.

In dem oben genannten Beitrag wird die Immuntoleranz erklärt, warum sie schlecht für Covid-19 ist und wie sie funktioniert.

Was im obigen Beitrag nicht vollständig untersucht wurde, ist der Grund, warum die Impfung eine Immuntoleranz hervorruft.

Die hier besprochene Studie von Brogna et al. zeigt uns den Mechanismus, warum sich eine Immuntoleranz gegenüber Spike-Protein entwickelt. Der Grund dafür ist, dass Spike-Protein, das ohne Ende produziert wird, für den geimpften Organismus wie ein „Umweltreiz“ aussieht, anstatt als gefährlicher Eindringling angesehen zu werden.

Sie hätten darauf testen sollen, bevor sie diese Impfstoffe vorschreiben

Ich schätze die sorgfältige und schwierige Arbeit von Brogna und seinen Mitautoren sehr, die das Vorhandensein des Spike-Proteins bei geimpften Personen sorgfältig untersuchten, ordnungsgemäß Kontrollpersonen verwendeten, um COVID-19 als alternative Ursache auszuschließen, und so weiter.

Ich schätze die „Covid-Wissenschaft“ nicht, die gelogen hat, COVID-Impfstoffe seien „sicher und wirksam“. Jetzt, da wir in die neunte Covid-Welle eintreten und geimpfte Menschen infiziert und wieder infiziert werden, haben sich die Impfstoffe als unwirksam erwiesen. Schlimmer noch, sie erwiesen sich auch als unsicher, wie diese und viele andere Studien zeigen.

Leider gibt es bei den COVID-Impfstoffen keinen Schalter zum Ausschalten, und es gibt keine Möglichkeit, diese anhaltende Spike-Protein-Produktion zu stoppen.

Hoffnung für geimpfte Menschen

Ich möchte diesen Beitrag nicht mit einer negativen Bemerkung beenden. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Studie ergab, dass nur die HÄLFTE der Geimpften unter dem ständigen Vorhandensein von Impfstoff-Spike-Protein in ihrem Blut leidet. Der anderen Hälfte geht es zum Glück gut.

Daher können alle Geimpften darauf hoffen, dass sie nicht zu den Personen gehören, die unter dieser kontinuierlichen Spike-Produktion leiden. Es gibt Hoffnung für alle von uns, die geimpft wurden oder die betroffene Angehörige haben.

Seltsamerweise entwickelt nur etwa die Hälfte der Geimpften eine Immuntoleranz, so wie auch nur die Hälfte der Geimpften sechs Monate nach der Impfung weiterhin positiv auf Spikes getestet wird. Der eine Prozess kann mit dem anderen einhergehen!

Dies ist kein Anti-Wissenschafts-Post

Einige Kritiker mögen mir vorwerfen, ich sei wissenschaftsfeindlich, nur weil ich mich negativ über die Scharlatane geäußert habe, die für unbewiesene COVID-Impfstoffe werben. Weit gefehlt, ich liebe gute Wissenschaft und freue mich immer, wenn ich auf wichtige, lebensrettende Forschung hinweisen kann, wie z. B. auf die von mir zitierte Studie.

Ich hege die große Hoffnung, dass die Zeit der Finsternis in der Wissenschaft, die durch Konformität, Korruption und radikale menschenfeindliche Ideologien verursacht wurde, ein Ende hat und die Forschung sich wieder auf den Menschen konzentriert, offen für Kritik und Fortschritt ist.

Glauben Sie, dass die Wissenschaft in Zukunft den Menschen dienen wird?