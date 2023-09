Die täglichen plötzlichen unerwarteten Todesfälle: zwölfjähriger Junge stirbt plötzlich nach Herzstillstand im Sportunterricht

Man könnte jeden Tag eine ganze Webseite mit Nachrichten füllen, die über unerwarteten und plötzlichen Todesfällen berichten.

Ein zwölfjähriger Junge kam auf tragische Weise ums Leben, nachdem er während des Sportunterrichts in Lake Elsinore, Kalifornien, zusammengebrochen war.

Für Yahshua Robinson begann der 29. August wie ein typischer Schultag, an dem er viel Spaß hatte. Yahshua freute sich darauf, mit seinen Freunden und Klassenkameraden am Sportunterricht teilzunehmen, und machte mit.

Doch ohne Vorwarnung kam es zu einer Tragödie, als der Junge auf dem Sportplatz zusammenbrach und nicht mehr ansprechbar war. Das Schulpersonal und die Sanitäter leisteten schnell erste Hilfe und brachten ihn ins Krankenhaus, doch trotz ihrer Bemühungen verstarb Yahshua auf tragische Weise.

Katie Tinnin aus Lake Elsinore erzählte ABC7, dass sie diesen jungen Mann beobachteten, ihm lautstark zuriefen und ihm mitteilten, er solle sich erheben, da er nur herumzualbern schien. Doch dann erkannten die jungen Leute, dass er tatsächlich in Schwierigkeiten steckte, näherten sich ihm und gossen Wasser über ihn.

Die Familie von Jahschua machte die „brütende Hitze“ in Kalifornien dafür verantwortlich. Die Temperatur lag zu dieser Zeit bei niedrigen bis mittleren 33 Grad.

Nach Angaben von Yahshuas Tante, Amarna Plummer, hatte er sich für den Sportunterricht nicht angemessen gekleidet und war deshalb gezwungen, zu laufen. Plummer behauptete, Yahshua habe sich während des Laufs unwohl gefühlt und verzweifelt seinen Lehrer um Wasser und Hilfe gebeten.

„Er streckte die Hand nach dem Lehrer aus und sagte, er benötige etwas Wasser. Er sagte, er könne nicht atmen. Das hat er den Kindern erzählt“, sagte Plummer gegenüber NBC.

Plummer fragte: „Warum sollte man ein Kind auf einem Feld herumlaufen lassen, ohne dass es bekleidet ist?“

Die Familie teilte mit, dass Yahshuas Mutter, die als Sportlehrerin in einem anderen Schulbezirk arbeitet, die Schulleitung zuvor vor den Gefahren der extremen Hitze gewarnt hatte.

Laut der GoFundMe-Seite:

Für den zwölfjährigen Yahshua Robinson begann der 29. August 2023 wie ein typischer Schultag, an dem er viel Spaß hatte. Doch während er an seinen Sportaktivitäten in der Schule teilnahm, brach Yahshua zusammen und war nicht mehr ansprechbar – eine Tragödie, die unserer Meinung nach durch die brütende Hitze verursacht wurde. Trotz des Einsatzes und der Betreuung durch medizinisches Fachpersonal erlag Yahshua im Krankenhaus auf tragische Weise einem Herzstillstand.

Die Lücke, die Yahshua hinterlässt, ist sehr groß. Janae und Eric Robinson und ihre drei anderen Kinder versuchen, mit dieser verheerenden Realität zurechtzukommen. Der Schmerz über den Verlust eines Kindes ist unbeschreiblich, und während wir schweren Herzens auf die Ergebnisse der Autopsie warten, werden wir an die Unvorhersehbarkeit des Lebens erinnert.