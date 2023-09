Neue bahnbrechende Studie zeigt, dass Ivermectin die Zahl der überzähligen Todesfälle um 74% reduziert

Eine bahnbrechende neue Peer-Review-Studie hat gezeigt, dass der Einsatz von Ivermectin bei COVID-19-Patienten während der Pandemie zu einem erstaunlichen Rückgang der zusätzlichen Todesfälle um 74 Prozent führte.

Der ökologischen Studie zufolge handelte es sich um ein natürliches Experiment, als die peruanische Regierung den Einsatz von Ivermectin während der Pandemie genehmigte.

Die Entscheidung der peruanischen Regierung war ein Beweis für die Wirksamkeit des Medikaments und seine Fähigkeit, die Zahl der Todesfälle zu reduzieren.

Die Situation in Peru war einzigartig, da andere Regierungen weltweit den Einsatz von Ivermectin bei Covidien-Patienten verboten hatten, um mRNA-Impfstoffe zu fördern.

Die Ergebnisse der Studie wurden am 8. August in der renommierten Fachzeitschrift Cureus Journal of Medical Science veröffentlicht.

Die von Experten begutachtete Studie ergab, dass in den 10 Ländern, in denen Ivermectin am intensivsten eingesetzt wurde, die Zahl der zusätzlichen Todesfälle in den 30 Tagen nach dem Höhepunkt der Pandemie um 74 % zurückging.

Bei der Analyse von Daten aus 25 peruanischen Bundesstaaten stellten die Forscher fest, dass dieser Rückgang der zusätzlichen Todesfälle eng mit dem Einsatz von Ivermectin während vier Monaten im Jahr 2020 korrelierte.

Die Zahl der zusätzlichen Todesfälle ging landesweit um das Vierzehnfache zurück, als Ivermectin uneingeschränkt verfügbar war.

Sobald die Regierung den Zugang zu Ivermectin einschränkte, wurde ein 13-facher Anstieg der überzähligen Todesfälle in den zwei Monaten nach der Einschränkung beobachtet.

Diese Ergebnisse stimmen mit den zusammenfassenden Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den gleichen Zeitraum in Peru überein.

Ivermectin ist ein weit verbreitetes und kostengünstiges Medikament zur Behandlung von Parasitenerkrankungen.

Wissenschaftler vermuten, dass das Medikament auch an das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus binden und so dessen Morbidität und Infektiosität verringern kann.

Vor der Einführung der Impfpflicht verließ sich Peru, wie viele andere Länder auch, auf Strategien zur Eindämmung der Virusausbreitung, wie z. B. Restriktionen und therapeutische Maßnahmen.

Am 8. Mai 2020 genehmigte das peruanische Gesundheitsministerium den großflächigen Einsatz von Ivermectin, woraufhin 25 peruanische Bundesstaaten in unterschiedlichem Umfang und über verschiedene Zeiträume stationäre und ambulante Behandlungen mit Ivermectin durchführten.

Ebenso begann die peruanische Regierung mit der großflächigen Verteilung von Ivermectin im Rahmen der Mega-Operación Tayta (MOT), einem nationalen Programm unter der Leitung des Verteidigungsministeriums.

Die überzähligen Todesfälle aller Ursachen wurden aus der Gesamtzahl der registrierten Todesfälle von Januar bis Februar 2020 berechnet.

In diesem Zeitraum schwankten die monatlichen Todesfälle aller Ursachen mit einem Mittelwert von 5,2 % und einer Standardabweichung von 3,8 %.

Bis Mai 2020 schwankte die Gesamtzahl der Sterbefälle um mehr als das Doppelte des für den Zeitraum Januar bis Februar berechneten Basiswertes.

Für die Altersgruppe der 60-Jährigen und Älteren wurde für jedes Bundesland eine Analyse der Übersterblichkeit aller Ursachen durchgeführt, um den Zeitpunkt des Maximums der Übersterblichkeit während der ersten Pandemiewelle zu ermitteln.

Der Rückgang der überhöhten Sterblichkeit ab diesem Zeitpunkt wurde 30 und 45 Tage später verfolgt.

Die 25 Länder wurden dann nach dem Grad der Verteilung von Ivermectin gruppiert: maximale Verteilung – während der MOT -, mittlere und minimale Verteilung.

Die Ergebnisse zeigten, dass in den 10 MOT-Ländern die Zahl der zusätzlichen Todesfälle nach Erreichen der Spitzenwerte stark zurückging – um 74 Prozent nach 30 Tagen und um 86 Prozent nach 45 Tagen nach Erreichen der Spitzenwerte.

In 14 Staaten, in denen Ivermectin lokal verabreicht wurde, ging die Zahl der überzähligen Todesfälle nach 30 Tagen um 53 Prozent und nach 45 Tagen um 70 Prozent zurück.

In Lima, wo Ivermectin erst im August – vier Monate nach dem ersten Pandemieanstieg im April – verabreicht wurde, gingen die zusätzlichen Todesfälle 30 Tage nach dem Höchststand am 30. Mai nur um 25 Prozent und 45 Tage danach um 25 Prozent zurück.

Der Studie zufolge betrug der durchschnittliche Rückgang der zusätzlichen Todesfälle 30 Tage nach dem Höchststand 74 Prozent, 53 Prozent und 25 Prozent in den Ländern mit der höchsten, mittleren und niedrigsten Ivermectin-Verteilung.

Fünfundvierzig Tage nach dem Mortalitätsmaximum betrug die durchschnittliche Reduktion 86 Prozent, 70 Prozent und 25 Prozent.

Die Forscher stellten fest, dass die Verteilung von Ivermectin zu solch positiven Zahlen geführt haben könnte, da das Medikament sowohl vorbeugen als auch behandeln kann, wenn es in großem Umfang an eine gefährdete Bevölkerung verteilt wird.

Ähnliche Ergebnisse stellten die Forscher bei der Verteilung von Ivermectin in Uttar Pradesh, Indien, fest.

In diesem nordindischen Bundesstaat verteilten Regierungsteams im Rahmen eines Covid-Behandlungsprogramms in 97.941 Dörfern Hausapotheken, die Ivermectin, Doxycyclin, Zink, Vitamin C und D3 sowie Paracetamol-Tabletten enthielten.

Nach der Massenverteilung von Ivermectin ging der gleitende Sieben-Tage-Durchschnitt der Covidien-Todesfälle in Uttar Pradesh um 97 Prozent zurück.

Die kumulative Gesamtzahl der Covidien-Todesfälle pro Million Einwohner zwischen dem 7. Juli 2021 und dem 1. April 2023 lag in Uttar Pradesh bei 4,3, verglichen mit 70,4 in ganz Indien und 1.596,3 in den Vereinigten Staaten, so die Studie.

Obwohl Peru über umfassendere Daten verfügte, deuten die Daten aus Uttar Pradesh darauf hin, dass der Einsatz von Ivermectin Covid vorbeugen und möglicherweise behandeln kann.

„Diese ermutigenden Ergebnisse der Behandlung mit IVM [Ivermectin] in Peru und ähnliche positive Hinweise aus Uttar Pradesh, Indien, mit einer Bevölkerung von 33 Millionen und 229 Millionen Einwohnern, bieten vielversprechende Modelle für weitere Massenanwendungen von IVM, je nach Bedarf, sowohl für die Behandlung als auch für die Prävention von COVID-19“, schlossen die Forscher.