Elon Musks Empire X – ein Trojanisches Pferd zur Errichtung einer totalitären dystopischen MatriX, aus der es kein Entrinnen gibt?

„Während Musk die Illusion erwecken will, er distanziere sich öffentlich vom Weltwirtschaftsforum (WEF), stimmen viele seiner Positionen und P***rojekte perfekt mit denen des WEF überein“, schreibt der Blogger Dan Fournier auf seiner Substack-Website Inconvenient Truths. Im Folgenden stellen wir den Lesern eine Zusammenfassung seines Materials über die Ambitionen von Elon Musk zur Verfügung.

Elon Musk war entsetzt, als Substack im April die Notes-Variante vorstellte. Er verbot Twitter-Posts, die sich auf Substack bezogen, indem er das automatische Laden des Bildes des getwitterten Substack-Artikels deaktivierte. Ohne dieses Bild ist es weniger wahrscheinlich, dass die Leute auf den verlinkten Artikel klicken.

Er verhinderte auch das Einbetten von Twitter-Nachrichten in Substack-Artikel. Der Angriff auf Substack zog die Aufmerksamkeit von Leuten wie Jeffrey Tucker vom Brownstone Institute auf sich, der über das Problem schrieb:

„Das war ein verheerender Schock für viele der besten Autoren und unabhängigen Denker, die auf Substack schreiben. Sie gewinnen Abonnenten auf Twitter und veröffentlichen ihr Material, das Abonnenten anzieht und ihnen hilft, Unterstützung zu erhalten. Ohne diese Fähigkeit würden viele Karrieren scheitern.

Wenn Elon Musk dies aus Unsicherheit getan hat, weil es kaum Konkurrenz für sein Produkt gibt, stellen Sie sich vor, wie er seine Macht in Zukunft nutzen wird, um jeden anderen Konkurrenten zu vernichten.

Außerdem nimmt er all diese Änderungen an Twitter vor, ohne die Masse der Nutzer der Plattform zu konsultieren. Das zeugt von einem sehr diktatorischen Führungsstil, den er wahrscheinlich bei seinen Geschäften in China gelernt hat, wo er mit Funktionären der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zusammengearbeitet hat.

Elon, der „heimliche Soldat“ des Weltwirtschaftsforums (WEF)

Während Musk versucht, die Illusion zu erwecken, er distanziere sich öffentlich vom WEF, stimmen viele seiner Positionen und Projekte perfekt mit denen des WEF überein.

Im vergangenen Mai gab er bekannt, dass er Linda Yaccarino als seine Nachfolgerin als CEO von Twitter eingestellt hat.

Yaccarino ist ein bekannter Werbefachmann und Mitarbeiter des WEF.

Wie Paul Joseph Watson anmerkt, wurde sie höchstwahrscheinlich eingestellt, um aufgeweckte Werbetreibende zurück auf die Plattform zu bringen, und war eine überzeugte Befürworterin des Covid-19-Impfstoffs.

X ist Tencent 2.0

Tencent ist ein riesiger chinesischer multinationaler Technologiekonzern, der zufällig auch das größte Spieleunternehmen der Welt ist (nach Vermögenswerten und Spielen). Der Hauptsitz befindet sich in der südchinesischen Metropole Shenzhen, wo ich 13 Jahre lang gelebt habe.

Tencent beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter und gliedert sich in folgende Hauptbereiche

WXG (Weixin Group) bezieht sich auf ihre WeChat-Abteilung, die wahrscheinlich ihre größte Gruppe ist.

WeChat ist ihre allumfassende Super-App, die höchstwahrscheinlich als Vorbild für Elon Musks X-App diente.

Im Großen und Ganzen ist WeChat eine sehr intuitive und benutzerfreundliche App, die ihren Milliarden von Nutzern, die meisten davon Chinesen, unzählige Annehmlichkeiten bietet. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es in der chinesischen Gesellschaft sehr schwierig ist, ohne diese App zu funktionieren.

Die Chinesen können mit der App alles Mögliche machen: Spiele spielen, mit Freunden chatten, Essen bestellen (Meituan), einen Didi (ein Mitfahrdienst ähnlich wie Uber) rufen, Waren und Dienstleistungen bezahlen und vieles mehr.

Fast alle wichtigen Apps sind in das Tencent/WeChat-Ökosystem integriert, ähnlich wie Apps in das Apple Store-Ökosystem.

Im Reich der Mitte nutzt praktisch niemand chinesische CBDCs. Sie nutzen für rund 99 Prozent ihrer Zahlungen entweder Wechat Pay oder Alipay. Auf Bargeld wird weitgehend verzichtet. Jedes Mal, wenn ich Taxifahrern meinen 100-Yuan-Schein gezeigt habe, haben sie mich böse angeschaut und mir meistens kein Wechselgeld gegeben.

Wechat spielte auch eine wichtige Rolle bei der Covid-19-Pandemie. Jeder Bürger und jeder Ausländer in China musste eine Kontaktverfolgungs-App herunterladen, um Zugang zu Wohnanlagen, öffentlichen Gebäuden, Arbeitsplätzen, Supermärkten, Einkaufszentren usw. zu erhalten. Wenn der QR-Code in der App nicht grün angezeigt wurde (grün bedeutet, dass man keinen Kontakt mit einer infizierten Person hatte oder selbst nicht infiziert ist), wurde man im Prinzip entweder in eine Quarantäneeinrichtung oder in häusliche Isolation gebracht, bis der Code wieder grün angezeigt wurde.

In meiner vorherigen 6-teiligen Serie „Covid-19 – Vergleich mit dem Holocaust“ haben wir folgendes beobachtet:

Während der Covid-19-Pandemie war eine Reise ohne den auf dem Smartphone installierten Impfpass nicht möglich. Ein roter QR-Code verbot jedem, Gebiete außerhalb seiner Wohngemeinde zu betreten.

Tatsächlich hat die chinesische Regierung im Jahr 2022 die QR-Codes einiger protestierender Bürger (deren Geld von einer bestimmten Bank gestohlen worden war) absichtlich in Rot geändert. Da die meisten dieser Demonstranten von außerhalb der Provinz kamen und in einer anderen Provinz protestieren wollten, wurden sie effektiv daran gehindert, ihre Heimatprovinz zu verlassen.

Wie das Video unten zeigt, könnte eine solche Maßnahme leicht von den Zentralbehörden genutzt (und missbraucht) werden, um Dissidenten oder Personen, die verdächtigt werden, bestimmte Verbrechen begangen zu haben, zu vernichten.

Wer sagt, dass die Behörden diese Art von Maßnahmen nicht gegen diejenigen einsetzen werden, von denen sie glauben, dass sie „Fehlinformationen“ oder „Desinformation“ online verbreiten oder ihre Politik kritisieren?

Wie Sie sehen, ist das Missbrauchspotential offensichtlich. Solche Restriktionen werden nicht auf Pandemien beschränkt bleiben. Sie werden wahrscheinlich dazu benutzt, Dissidenten zu vernichten, die „Verschwörungstheorien“, „Fehlinformationen“ und „Desinformation“ verbreiten (man beachte die bewussten Anführungszeichen).

Die vielleicht aussagekräftigste Art und Weise, wie ich den Lesern vermitteln kann, wie eine Superapp – wie Der Dokumentarfilm trägt den Titel „The Secret Chinese Company That Owns Everything“ und kann unten angesehen werden.

Wenn ein Unternehmen jedoch eine so starke Position erlangt, ist es unvermeidlich, dass es unter die Kontrolle des Staates gerät.

In China ist die Regierung der mächtigste Akteur. Wenn sie Tencent dazu zwingt, etwas zu tun – zum Beispiel alle Daten über einen bestimmten Nutzer oder ein bestimmtes Unternehmen herauszugeben -, muss Tencent dem nachkommen.

Um Elon Musk wirklich zu verstehen, muss man seine Präsenz in China kennen, insbesondere mit seinem Vorzeigeunternehmen Tesla.

Tesla besitzt eine riesige Superfabrik in Shanghai.

Niemand kann in China Geschäfte machen, wenn er sich nicht vollständig an die Richtlinien und Launen der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hält.

Die meisten Unternehmen haben eine KPCh-Vertretung in ihrer Zentrale, die sicherstellt, dass ihre Geschäftstätigkeit nicht gegen die Richtlinien, Prinzipien und Werte der KPCh verstößt.

Ich halte es nicht für Spekulation, dass Elon sein X-Imperium eines Tages zum größten Markt der Welt ausbauen will. Wenn ein solch ehrgeiziges Projekt Früchte tragen soll, muss er alles, was mit diesem Projekt zu tun hat, der CCP übergeben. Damit meine ich alle Nutzerdaten. Dies ist in der Volksrepublik China eher ein Standardverfahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grad an Social Engineering, der hinter Apps steckt, sehr hoch ist.

Zweitens macht das Sammeln großer Mengen persönlicher Informationen über Nutzer diese anfällig für Exploits. Man denke nur an Facebook (wie es vor Jahren Daten an das DOJ [Justizministerium] und das FBI weitergegeben hat) und Amazon (und wie Jeff Bezos‘ Imperium Hand in Hand mit den Geheimdiensten gearbeitet hat) – sie sind Paradebeispiele in diesem Sinne.

Alle diese Schwachstellen würden sich schleichend über viele Jahre aufbauen, sodass sie nicht offensichtlich wären, während die Benutzer von den vielen „Annehmlichkeiten“ angezogen würden, die matriX mit sich bringt.

Und einige Jahre später wird es für X-Nutzer immer schwieriger werden, sich vom Ökosystem zu trennen, wie es derzeit bei Facebook und WeChat der Fall ist.

Vergessen wir auch nicht die Tausenden von LEO-Satelliten von Starlink (von Elons SpaceX), die die Massen im Auge behalten werden. Wer sagt, dass sie nicht alle X-Benutzer zwingen werden, den Starlink-Dienst zu nutzen?

Dan Fournier