Elon Musks Liebesaffäre mit mRNA

Von Robert Kogon

Die erneute Befürwortung der mRNA-Technologie durch Elon Musk hat einige seiner Fans bestürzt und ratlos zurückgelassen.

Synthetic mRNA is basically digital medicine with incredible potential — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2024

Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen werden und was die Frage aufwirft, ob er sich nicht tatsächlich von solchen Diskussionen zurückziehen oder zumindest eine angemessene Offenlegung vornehmen sollte, ist, dass Musk selbst Teil des mRNA-Projekts ist und ein direktes kommerzielles Interesse daran hat.

Genauer gesagt ist Musk ein Partner des deutschen mRNA-Projekts, da Tesla eine Partnerschaft mit dem deutschen mRNA-Unternehmen CureVac eingegangen ist, um so genannte “RNA-Drucker” herzustellen: ein automatisiertes System zur Herstellung von mRNA und mRNA-basierten Medikamenten. Die Patentanmeldung für die Maschinen wurde gemeinsam von CureVac und der deutschen Tesla-Tochter Tesla Grohmann Automation eingereicht, wie hier zu sehen ist.

CureVac ist das “andere” mRNA-Unternehmen in Deutschland. Wie BioNTech, dessen COVID-19-Impfstoff von Pfizer in den meisten Teilen der Welt vermarktet wird, und der amerikanische Konkurrent der beiden deutschen Unternehmen, Moderna, war auch CureVac im Rennen um die Herstellung eines COVID-19-Impfstoffs, aber sein Impfstoffkandidat erhielt keine Zulassung.

Während die deutsche Regierung die beiden deutschen Unternehmen gefördert hat, ging sie Mitte Juni 2020 über die bloße Förderung von CureVac hinaus und beteiligte sich direkt an dem Unternehmen, indem sie fast ein Viertel der Aktien für 300 Millionen Euro erwarb. Das bedeutet, dass Elon Musks Tesla als Partner von CureVac faktisch ein direkter Geschäftspartner der deutschen Regierung ist, die, wie hier und hier erwähnt, die mRNA-Herstellung zu einem Eckpfeiler ihrer Industriepolitik gemacht hat.

Nur zwei Wochen, nachdem die deutsche Regierung ihre Beteiligung an CureVac erworben hatte, kündigte Musk die (bereits bestehende) Partnerschaft zwischen Tesla und CureVac auf Twitter an und wies darauf hin, dass Tesla in der Lage sein würde, die “RNA-Drucker” oder, wie er es nannte, die “RNA-Mikrofabriken” nicht nur für CureVac, sondern auch “möglicherweise für andere” zu bauen.

Tesla, as a side project, is building RNA microfactories for CureVac & possibly others — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020

Im März 2022 gab CureVac bekannt, dass es tatsächlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die CureVac RNA Printer GmbH, gründen würde, um die Maschinen nicht nur für eigene Zwecke, sondern möglicherweise auch für andere Hersteller zu bauen.

Zwei Monate nach der Ankündigung seiner Partnerschaft mit CureVac, Anfang September 2020, tauchte Musk dann in Berlin auf, mitten in der erklärten COVID-19-Pandemie, um für die mRNA-Maschinen zu werben. Das folgende Video zeigt ihn, wie er versucht, einer Gruppe etwas verwirrt aussehender deutscher Parlamentarier von Angela Merkels damals regierender christdemokratischer Partei zu erklären, wie die Maschinen funktionieren.

CureVac´s Technology in Berlin: Tesla CEO @elonmusk explaining CureVac´s cooperation with Tesla Grohmann Automation on the development of The RNA Printer® during the @cducsubt meeting. https://t.co/APt3zt3EhJ — CureVac (@CureVacRNA) September 3, 2020

Zwei Wochen später gab die deutsche Regierung bekannt, dass sie CureVac weitere 230 Millionen Euro zur Verfügung stellt: diesmal nicht als Investition, sondern als reine Subvention zur Unterstützung des COVID-19-Impfstoffprogramms. BioNTech erhielt 375 Millionen Euro.

Ist es also möglich, über Elon Musks Beteiligung am deutschen mRNA-Projekt auf seiner Social-Media-Plattform X zu sprechen? Nun, natürlich. X ist schließlich eine “Plattform für freie Meinungsäußerung”. Der Gedanke, dass dort irgendeine Art von Zensur stattfinden könnte, ist unvorstellbar. Aber nach meinen eigenen Erfahrungen zu urteilen, steht es uns zwar völlig frei, darüber zu sprechen, aber wenn wir etwas Kritisches zu sagen haben, dürfen wir das nur in einem leeren Raum tun.

So bekundete Elon Musk im April 2023 erstmals seine Unterstützung für das, was er enthusiastisch als mRNA-“Revolution” bezeichnete, indem er einräumte, dass die Dosis in den Covid-Impfstoffen zu hoch gewesen sei, aber seine Zuversicht zum Ausdruck brachte, dass synthetische mRNA “der sicherste Weg zur Heilung von Krebs” sein würde.

This will make some people upset, but I need to emphasize that accelerating synthetic mRNA technology was another silver lining. It is a revolution in medicine, like going from analog to digital.



The Covid mRNA vaccine dosage level was too high and having a zillion booster shots… — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2023

Daraufhin stellte ich fest, dass sein Tweet auf eine Werbung für BioNTech hinauslief. Schließlich betrug die mRNA-Dosis im BioNTech-Impfstoff weniger als ein Drittel der Dosis im Moderna-Impfstoff, und außerdem war die Heilung von Krebs von Anfang an das Ziel von BioNTech gewesen. Vor Covid war BioNTech ein Krebsbehandlungsunternehmen. Im Gegensatz zu Moderna hatte das Unternehmen so gut wie keine Erfahrung mit Infektionskrankheiten. Seltsamerweise war jedoch keine der Studien mit seinen Krebsmedikamenten jemals sehr weit gekommen.

In Anbetracht der Forschungsergebnisse, die die onkogenen Eigenschaften synthetischer mRNA aufgedeckt haben, habe ich mich kürzlich gefragt, ob dies daran liegt, dass die Medikamente des Unternehmens Krebs eher fördern als “heilen”.

Wie dem auch sei, mein kritischer Antwort-Thread, der auch auf den Interessenkonflikt von Musk im Zusammenhang mit der “RNA-Drucker”-Partnerschaft hinwies, wurde vom X-Algorithmus zerrissen und unsichtbar gemacht, wie unten zu sehen ist.

Well, this is interesting. Try clicking on below tweet and see what you get. It is supposed to be a reply 🧵involving 6 tweets. https://t.co/SfHA2zIOH2 — Robert Kogon (former "Esprit de Voltaire") (@EdV1694) April 13, 2023

Das zeigt nur, dass “Redefreiheit keine Reichweitenfreiheit” ist.