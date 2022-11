Emmanuel Macron beim APEC-Gipfel: »Wir benötigen eine einheitliche Weltordnung!«

Am Freitag wurde in Thailand der APEC-Gipfel eröffnet, der letzte von drei Weltgipfeln, die in diesem Monat in der Region stattfinden.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping rief zu Stabilität, Frieden und zur Entwicklung einer „gerechteren Weltordnung“ auf.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok. Und das, obwohl Frankreich kein Mitglied der APEC-Staaten ist.

Macron ist ein Absolvent des „Young Global Leaders“-Programms des Weltwirtschaftsforums.

Macron rief zu einer neuen globalen Ordnung auf, in der weder die USA noch China auf der Gewinnerseite stehen.

Emanuel Macron: Sind Sie auf der Seite der USA oder auf der Seite Chinas? Denn viele Menschen möchten, dass es in dieser Welt zwei Ordnungen gibt. Das ist ein großer Fehler. Sogar für die USA und China. Wir benötigen eine einzige globale Ordnung.

Nach seinem impliziten Aufruf zum Ende der nationalen Souveränität forderte Macron die Nationen auf, die „Souveränität“ der anderen zu „respektieren“ und gleichzeitig gemeinsam eine „inklusive, nachhaltige“ Politik zu verfolgen.

„Ein dynamisches Gleichgewicht ist der beste Weg für die Nationen, sich nicht zwischen Supermächten entscheiden zu müssen. Die Länder müssen eine integrative, nachhaltige Entwicklung verfolgen, um Ungleichheit und Instabilität zu bekämpfen“, sagte er. „Wenn man miteinander konkurriert, wollen wir alle gewinnen. Aber man muss die Souveränität des anderen respektieren“.

„Ich bin sicher, dass der einzige Weg zu einem Win-Win-Spiel darin besteht, zu kooperieren und zu akzeptieren, dass alle Mitglieder der verschiedenen Regionen dieser Welt am Ende des Tages ihr Leben einfacher und besser machen werden“, fügte er hinzu.

Macron behauptete sogar, dass Frankreich „nicht an Hegemonie glaubt“, obwohl es gerade eine hegemoniale „globale Ordnung“ forderte.

„Wir glauben nicht an Hegemonie. Wir glauben nicht an Konfrontation. Wir glauben an Stabilität und Zusammenarbeit, um gemeinsam innovativ zu sein und konkrete und positive Ergebnisse für unsere Menschen überall zu erzielen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Sie können auf Frankreich zählen. Ich danke Ihnen“, sagte er.