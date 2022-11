Endspiel Ukraine; Putins Schlachtplan

„Der unbestrittene strategische Schwerpunkt der Ukraine sind ihre westlichen Korridore zur polnischen Grenze, über die der größte Teil ihrer Kriegsunterstützung ins Land gelangt. Ihr operatives Gravitationszentrum sind ihre Nachschublinien, die von Kiew aus nach Osten zu den verschiedenen ukrainischen Frontstellungen führen. Ohne diese beiden Korridore wäre es für Kiew nahezu unmöglich, Kriegsoperationen länger als ein paar Wochen aufrechtzuerhalten. Putin könnte daher ausrechnen, dass der beste Einsatz dieser 218.000 zusätzlichen Soldaten darin besteht, eine dreigleisige Achse zu starten, um diese beiden Nachschubwege zu kappen.„ Oberstleutnant Daniel L. Davis, Senior Fellow für Verteidigungsprioritäten und beitragender Redakteur bei 1945 „Ich möchte noch einmal betonen, dass alle Aufgaben der speziellen militärischen Operation … bedingungslos erfüllt werden.“ Russischer Präsident Wladimir Putin

Ein weiterer Tag mit großangelegten Raketenangriffen auf die lahmgelegte Energieinfrastruktur der Ukraine hat weite Teile des Landes in Dunkelheit getaucht. Die unerbittlichen Angriffe, die die ganze Nacht hindurch und bis in die frühen Morgenstunden andauerten, haben sich dramatisch verschärft, da die russischen Kampftruppen ihre Einheiten entlang des Perimeters weiter verstärken, um sich auf eine große Winteroffensive vorzubereiten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat geduldig darauf gewartet, dass das Zelenski-Regime den Ernst der Lage begreift und auf bilaterale Verhandlungen drängt. Doch der ukrainische Präsident hat die Diplomatie stets hartnäckig abgelehnt und sich stattdessen für einen Kampf bis zum bitteren Ende entschieden. In dieser Entscheidung wird er von seinen Unterstützern in Washington rundum unterstützt, die in dem Konflikt eine Gelegenheit sehen, Russland zu schwächen, damit es die Pläne der USA für eine „Pivotisierung“ nach Asien nicht durchkreuzen kann. Die Verwandlung der Ukraine in ein eisiges, unbewohnbares Ödland ist weitgehend das Ergebnis von Washingtons unersättlichen geopolitischen Ambitionen. Dies ist ein Beitrag von der Website Moon of Alabama:

Frühere Angriffe hatten die Verteilungskapazität auf etwa 50 % des Bedarfs begrenzt. Durch kontrollierte Stromausfälle über mehrere Stunden am Tag konnten die meisten Teile des Landes für einige Stunden mit Strom versorgt werden. Der heutige Angriff stellte ein viel größeres Problem dar. Es wurden nicht nur die Verteilungsnetze angegriffen, sondern auch die Elemente, die die ukrainischen Stromerzeugungsanlagen mit dem Verteilungsnetz verbinden. Alle vier Kernkraftwerke der Ukraine mit ihren 15 Reaktoren sind nun abgeschaltet. Kiew und die meisten anderen Städte der Ukraine haben keinen Strom mehr.“ Ukraine – Lichter aus, kein Wasser und bald keine Wärme“. Moon of Alabama

Ukraine in Dunkelheit gestürzt – Seit dem Morgen des 24. November sind mehr als 70 % von Kiew ohne Strom. In der Hälfte der Hauptstadt gibt es kein Wasser. Stromausfälle gibt es weiterhin in allen Regionen des Landes…. „Kiew versinkt im Dunkeln, während die NATO die Ukraine opfert“,Southfront

Die weitverbreiteten Stromausfälle werden von eisigen Temperaturen begleitet, die unweigerlich zu einer noch nie dagewesenen humanitären Krise führen werden. Millionen von Ukrainern werden gezwungen sein, über die Grenze zu fliehen und in Europa Zuflucht zu suchen. Andere werden in notdürftigen Notunterkünften ausharren müssen, die sporadisch von dieselbetriebenen Generatoren beheizt werden. Es besteht keine Aussicht darauf, dass das marode ukrainische Stromnetz schnell repariert werden kann, wenn überhaupt. Und selbst wenn es in einer Weise improvisiert wieder zusammengeschustert werden könnte, wäre das nur eine kurzfristige Lösung. Tatsache ist, dass die Russen die wichtigsten Umspannwerke, Terminals und Spartransformatoren in der gesamten Ukraine ausfindig gemacht haben und sie nach und nach ausschalten. Da die Ukraine nicht in der Lage ist, sich gegen den täglichen Beschuss mit präzisionsgelenkten Raketen zu verteidigen, wird sie nach und nach in die Steinzeit gebombt.

Ziel der russischen Operation ist es, die Fähigkeit der Ukraine zur Kriegsführung zu untergraben. Die Angriffe auf das ukrainische Stromnetz, Eisenbahnknotenpunkte, Treibstoffdepots, Brücken und Kommandozentralen sind lediglich Phase 1 einer zweistufigen Operation, mit der der Feind besiegt und der Krieg zu einem raschen Ende gebracht werden soll. Russland hat rund 500.000 Soldaten in einer Kampftruppe versammelt, die das Land entlang dreier Hauptachsen durchqueren und die ukrainischen Streitkräfte überall dort vernichten wird, wo sie auf sie treffen, und auf dem Weg dorthin wichtige Städte einnehmen wird. Wichtige Nachschublinien aus Polen werden blockiert, so dass die Truppen an der Front abgeschnitten und angreifbar sind. Schließlich werden das Regime und seine Sicherheitskräfte des rechten Blocks getötet oder gefangen genommen. Moskau wird nicht zulassen, dass eine Regierung, die Russland gegenüber offen feindlich eingestellt ist, das Land regiert. Dies ist ein Auszug aus einem Interview mit Colonel Douglas MacGregor:

„Derzeit sind 540.000 russische Truppen in den Außenbezirken der Ukraine stationiert, die sich auf eine Großoffensive vorbereiten, die meiner Meinung nach den Krieg in der Ukraine wahrscheinlich beenden wird. 540.000 russische Soldaten, 1.000 Raketenartilleriesysteme, 5.000 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter mindestens 1.5.000 Panzer, Hunderte und Aberhunderte von taktischen ballistischen Raketen. Die Ukraine wird nun einen Krieg erleben, wie wir ihn seit 1945 nicht mehr gesehen haben.„ Oberst Douglas MacGregor, Rumble

MacGregor wieder-alles hat sich jetzt geändert… die große Wahrscheinlichkeit von Offensiven, die in den nächsten Wochen beginnen, wenn der Boden vollständig gefriert und die Russen ihre Kräfte für bereit halten. und sie werden einrücken und diesen ukrainischen Staat fertig machen, machen wir uns nichts vor, das Regime in Kiew wird wahrscheinlich zusammen mit dem Rest seiner Streitkräfte vernichtet….

Der größte Fehler, den wir im Westen machen könnten, ist, uns einzumischen. Wir haben genug Schaden angerichtet…. und ich denke, was wir sehen werden…., ist die totale Zerstörung dieses ukrainischen Rumpfstaates. Was danach passiert, weiß ich nicht. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Russen nicht in der Westukraine bleiben wollen … Russland behandelt die Ukraine jetzt als einen echten Feind. Früher war das nicht der Fall, und das wird im Westen nicht verstanden.“ „Die Ukraine steht vor der Vernichtung“ Colonel Douglas MacGregor, youtube

(Frage: Besteht die Möglichkeit, dass US-Kampftruppen zum Kampf in die Ukraine entsandt werden?)

MacGregor – Wir sind nicht in der Lage, einen Krieg mit Russland zu führen, und alles, was wir vor Ort tun würden, würde kläglich scheitern und wir würden uns blamieren. Aber offensichtlich hört niemand in Washington zu… Es gibt kein wirkliches Verständnis dafür, wie verzweifelt die Lage in der Westukraine ist. Was wir also neben dieser massiven (russischen) Offensive erwarten können, ist die Migration von Millionen weiterer Ukrainer nach Europa, weil sie nirgendwo anders hingehen können….. Die Ukrainer wissen, was auf sie zukommt. Sie können im Moment nicht viel dagegen tun, aber anstatt ihnen eine Rettungsleine zuzuwerfen, haben wir ihnen im Grunde gesagt, dass sie mit dem Schiff, auf dem sie sich befinden, untergehen sollen.“ Col. Douglas Macgregor, „Die Ukraine steht vor der Vernichtung“, youtube; 6:35 min

Anmerkung: Wenn die Raketenangriffe beendet sind und der Boden gefroren ist, wird die russische Offensive beginnen. Aber was ist der Plan? Wie werden die Russen ihre Truppen einsetzen und welche taktischen Ziele werden sie verfolgen?

Zwar kann niemand mit Sicherheit sagen, wie sich die Offensive entwickeln wird, doch zwei kürzlich auf der militärischen Website 1945 veröffentlichte Beiträge liefern eine überzeugende und detaillierte Erklärung dessen, was geschehen könnte, wenn Putin beschließt, den ukrainischen Streitkräften und der politischen Führung in Kiew den K.O.-Schlag zu versetzen. Die Artikel wurden von 1945 „Contributing Editor, Daniel L. Davis geschrieben, der ein Senior Fellow für Defense Priorities und ein ehemaliger Oberstleutnant der US-Armee ist, der viermal in Kampfgebieten eingesetzt wurde.“ Hier sind einige Auszüge aus den beiden Artikeln:

Wenn Putin einen umfassenden Angriff anordnet, wird er höchstwahrscheinlich mit einem massiven Luft-, Raketen- und Drohnenangriff beginnen, um die Zerstörung der ukrainischen Stromnetze, Umspannwerke, Treibstofflager, Bahnhöfe, Diesellokomotiven und Kommunikationseinrichtungen zu vollenden. Ziel ist es, die Unterstützung der UAF erheblich zu erschweren, die Kommunikation zu erschweren, die Truppenbewegungen innerhalb des Landes zu erschweren und die Fähigkeit zur logistischen Unterstützung der Truppen an den verschiedenen Fronten mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Munition und Ersatzteilen einzuschränken. Indem Kiew die Belastung für die Versorgung der Zivilbevölkerung im ganzen Land erhöht, werden noch weniger Ressourcen für die Unterstützung des Krieges zur Verfügung stehen. Wenn Kiew der Versorgung der Kampfeinheiten Vorrang einräumt, könnte die Zivilbevölkerung erfrieren oder verhungern, was die Regierung in eine schreckliche ausweglose Situation bringt…. Um zu verstehen, was Putins Ziele sein könnten, muss man einschätzen, was zusätzliche 200.000 Soldaten in der Ukraine erreichen könnten: eine dreigleisige Vormarschachse, die darauf abzielt, die Lebensader der Ukraine abzuschneiden – den Nachschubkorridor von der polnischen Grenze aus, durch den der gesamte Nachschub und die Ausrüstung der NATO in die Ukraine gelangen.“ („Putin könnte einen umfassenden Angriff auf die Ukraine starten, aber das könnte sein Untergang sein“ Daniel Davis, 1945)

Vieles von dem, was Davis voraussieht, ist bereits eingetreten, so dass wir zu seinen verblüffenden Szenarien übergehen werden. Der folgende Beitrag wurde nur einen Tag nach dem obigen Artikel veröffentlicht. Hier ist, was er sagt:

In dieser letzten Ausgabe werde ich darlegen, was meiner Meinung nach die gefährlichste Vorgehensweise ist, die der Ukraine bevorstehen könnte: eine Bodenkampagne, um der Ukraine den Lebensnerv aus dem Westen zu entziehen…. Was ich in dieser Analyse darstelle…. stellt die größte Gefahr für die Ukraine dar … In diesem Szenario erkennt Putin, dass die Zahl der Truppen, die ihm für diese Aufgabe zur Verfügung stehen, nicht ausreicht, um große Städte einzunehmen – und dass er keine großen Städte einnehmen muss, um erfolgreich zu sein. Stattdessen könnte er versuchen, das ukrainische Gravitationszentrum zu identifizieren und auszuschalten. (welches) der Militärtheoretiker Carl von Clausewitz. („den Mittelpunkt aller Macht und Bewegung (des Feindes), von dem alles abhängt.“ Das bedeutet, dass im Krieg das übergeordnete Ziel darin bestehen sollte, dem Feind die eine Sache zu nehmen, die er aufrechterhalten muss, um den Krieg zu gewinnen… Meiner Einschätzung nach liegt der unbestrittene strategische Schwerpunkt der Ukraine in den westlichen Korridoren zur polnischen Grenze, über die der größte Teil der Kriegsunterstützung ins Land gelangt. Ihr operatives Gravitationszentrum sind ihre Nachschublinien, die von Kiew aus nach Osten zu den verschiedenen ukrainischen Frontstellungen verlaufen. Ohne diese beiden Korridore wäre es für Kiew nahezu unmöglich, Kriegsoperationen länger als ein paar Wochen aufrechtzuerhalten. Putin könnte daher ausrechnen, dass der beste Einsatz dieser 218.000 zusätzlichen Truppen darin besteht, eine dreigleisige Achse zu starten, um diese beiden Nachschubwege zu kappen: der vorrangige Einsatz im Westen aus Weißrussland heraus mit dem Ziel Lemberg, ein unterstützender Einsatz im Nordosten in Richtung Sumy und eine unterstützende Achse aus dem Osten, um die aktuelle Offensive im Donbas zu verstärken. Ein russischer Angriff aus dem Südosten Weißrusslands mit dem Ziel Lemberg wäre die größte strategische Bedrohung für die ukrainischen Streitkräfte (UAF). Praktisch alle Waffen, Munition und Reparaturteile der ukrainischen Streitkräfte gelangen von Polen aus über mehrere Landwege nach Kiew. Wenn Russland diese Routen durch einen Angriff entlang der polnisch-ukrainischen Grenze bis hinunter nach Lemberg unterbrechen würde, könnte es den Großteil der Kriegsmateriallieferungen aus dem Westen abschneiden, ohne die Kiew nicht lange in der Lage wäre, seine Streitkräfte an den Fronten im Osten der Ukraine zu unterstützen. … Wenn Russland mit seinen neu mobilisierten Kampftruppen, die zu den bereits eingesetzten rund 200.000 Soldaten hinzukommen, einen Vorstoß in drei Achsen unternimmt – und vor allem nicht versucht, Städte zu investieren -, hat es die Chance, seine Kampfkraft dort zu konzentrieren, wo die Ukraine am schwächsten ist, und zwar in einer Weise, die die anderen Achsen gegenseitig verstärkt. Diese Vorgehensweise würde ein großes Risiko für Zelenskys Truppen bedeuten, aber auch für die Russen ist sie nicht ohne erhebliches Risiko. … („Putin könnte eine große Winteroffensive in der Ukraine starten, um Waffen abzuschneiden“, Daniel Davis, 1945)

Natürlich kann man nicht wissen, ob sich der Krieg tatsächlich nach Davis‘ Szenario entwickeln wird. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass die russischen Strategen bereits begriffen haben, dass der Krieg nicht gewonnen werden kann, ohne die lebenswichtigen Nachschublinien nach Polen abzuschneiden. Dies ist die Hauptschlagader, die den Konflikt aufrechterhält und es Zelensky ermöglicht, Verhandlungen zu vermeiden. Für Putin wäre ein solcher Versuch ein riskanter Schachzug, der seinen politischen Untergang einleiten könnte, aber wenn er die Gelegenheit nicht nutzt, um Kiew an den Verhandlungstisch zu zwingen, könnte sich der Krieg ewig hinziehen. Es gibt keine einfachen Entscheidungen, aber in diesem Fall scheinen die Vorteile eindeutig die Risiken zu überwiegen.