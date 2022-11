Zahl der Kinder, die nach der Zulassung des COVID-Impfstoffs durch die EMA in ganz Europa plötzlich gestorben sind, ist besorgniserregend

Über 23.000 Kinder sind nach der Zulassung des COVID-Impfstoffs durch die EMA in ganz Europa plötzlich gestorben

Eine Untersuchung der amtlichen Statistiken über Todesfälle in ganz Europa hat ergeben, dass seit der Zulassung des Impfstoffs Covid-19 für Kinder durch die Europäische Arzneimittelagentur Mitte 2021 insgesamt 23.000 Kinder ums Leben gekommen sind.

Das bedeutet, dass 1.649 Kinder mehr als erwartet gestorben sind, seit ihnen die Covid-19-Impfung angeboten wurde. Der Anstieg der Todesfälle kann nicht auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine zurückgeführt werden, da die Zahlen die Ukraine nicht einschließen. Auch Teile Deutschlands sind in den Zahlen nicht enthalten.

Bevor die EMA die Notfallzulassung für die Covid-19-Spritze für Kinder erteilte, lagen die Todesfälle in dieser Altersgruppe deutlich unter dem erwarteten Durchschnitt. Dies war seit dem Beginn der angeblichen Covid-19-Pandemie Anfang 2020 wöchentlich der Fall gewesen.

Diese Tatsache deutet stark darauf hin, dass der Covid-19-Impfstoff für den schockierenden Anstieg der Todesfälle bei Kindern verantwortlich ist, und entkräftet jegliches Argument dafür, Kindern die Impfung überhaupt anzubieten. Denn (wie jeder Geimpfte inzwischen wissen sollte) verhindert der Impfstoff weder die Infektion noch die Übertragung, und die Kinder starben einfach nicht an Covid-19.

Das folgende Diagramm wurde von EuroMOMO erstellt und zeigt die gepoolte Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa zwischen Woche 14 im Jahr 2020 (ungefährer Beginn der ersten angeblichen Covid-Welle in Europa) und Woche 38 im Jahr 2022 –

EuroMOMO ist ein europäisches Projekt zur Überwachung der Sterblichkeit. Nach Angaben der Organisation ist es ihr Ziel, „übermäßige Todesfälle im Zusammenhang mit saisonaler Grippe, Pandemien und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und zu messen“.

Seit 2016 wird das EuroMOMO-Netzwerk vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und dem Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa unterstützt und arbeitet eng mit ihnen zusammen.

Die blaue Linie in der obigen Grafik zeigt die Gesamtzahl der wöchentlichen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren in ganz Europa ohne die Ukraine und Berlin und Hessen in Deutschland. Die gepunktete graue Linie stellt die Basislinie dar, d. h. die erwartete Zahl der Todesfälle. Es ist nicht klar, wie die Basislinie berechnet wird, aber es ist davon auszugehen, dass es sich um einen Fünfjahresdurchschnitt handelt.

Wie Sie aus dem obigen Diagramm ersehen können, lagen die Todesfälle bei Kleinkindern vom Beginn der angeblichen Pandemie im Jahr 2020 bis etwa zur 21. Woche des Jahres 2022 im Allgemeinen unter der erwarteten Rate (Basislinie). Seitdem liegen die Todesfälle im Allgemeinen deutlich über der erwarteten Rate (Basiswert) auf wöchentlicher Basis.

Dies fällt „zufällig“ mit der Erteilung einer Notfallzulassung für den Impfstoff von Pfizer durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zusammen, der Kindern zwischen 12 und 15 Jahren angeboten werden soll.

Die EMA hat den Impfstoff Covid-19 für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren am 28. Mai 2021 „zugelassen“.

Die 22. Woche des Jahres 2021 ist die Woche ab dem 31. Mai 2021.

Nur wenige Monate später erteilte die EMA auch eine Notfallzulassung für den Impfstoff von Pfizer, der Kindern ab 5 Jahren verabreicht werden kann.

Ist es wirklich nur ein Zufall, dass die Todesfälle bei Kindern zunahmen, sobald die EMA den Impfstoff Covid-19 für 12- bis 15-Jährige zugelassen hatte? Ist es wirklich nur ein Zufall, dass ein anhaltender signifikanter Anstieg der Todesfälle bei Kindern zu beobachten war, sobald die EMA den Impfstoff Covid-19 für 5 bis 11-Jährige zugelassen hat?

Wir haben die offiziellen EuroMOMO-Zahlen heruntergeladen, die sie zur Erstellung ihrer Tabelle über Todesfälle bei 0-14-jährigen Kindern in ganz Europa verwendet haben, damit wir die Gesamtzahl der Todesfälle bei Kindern seit der Zulassung des Impfstoffs Covid-19 durch die EMA für 12-15-Jährige berechnen und mit der erwarteten Gesamtzahl der Todesfälle vergleichen können.

Die Zahlen können hier heruntergeladen werden, aber EuroMOMO macht es nicht einfach, die Gesamtzahl zu lesen oder zu berechnen.

Nachdem wir die zur Verfügung gestellten Zahlen selbst mühsam extrahiert hatten, konnten wir jedoch das folgende Diagramm erstellen

Zwischen der 22. Woche des Jahres 2021 und der 38. Woche des Jahres 2022 gab es insgesamt 23 041 Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren. Diese Zahl ist höchstwahrscheinlich etwas höher, da die Zahlen für die Wochen 35 bis 38 des Jahres 2022 derzeit unvollständig sind.

Die erwartete Zahl der Todesfälle bei Kindern in diesem Zeitraum beläuft sich auf 21 392.

Das bedeutet, dass seit der ersten Zulassung des Impfstoffs Covid-19 für Kinder durch die EMA leider 1.649 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren mehr als erwartet ihr Leben verloren haben.

Die gute Nachricht ist, dass unsere frühere Untersuchung dieser Daten, die einen 691%igen Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Vergleich zum vorherigen 4- bis 5-Jahres-Durchschnitt aufgedeckt hat, die EU und EuroMOMO bereits gezwungen hat, eine europaweite Untersuchung darüber einzuleiten, warum so viele Kinder sterben.

Die schlechte Nachricht ist, dass sie natürlich niemals zugeben werden, dass der Covid-19-Impfstoff daran schuld ist. Es wäre viel zu schädlich für das Establishment, wenn dies geschähe.

Es könnte aber sein, dass die Regierungen in ganz Europa im Stillen beschließen, dass die Covid-19-Impfung für Kinder nicht mehr notwendig ist.

Das wäre insgesamt eine gute Nachricht. Aber es gibt nichts, was man tun könnte, um die 23 041 Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren rückgängig zu machen, die aufgetreten sind, seit die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff Covid-19 für Kinder zugelassen hat.