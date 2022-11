Warum verlässt die Hälfte der WHO-Führungskräfte die Organisation?

Verlassen sie das Schiff, weil sie wissen, dass sie keine Amnestie bekommen werden? Oder haben sie einen moralischen Kompass gefunden?

Die Hälfte des 16-köpfigen Führungsteams der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Genfer Hauptsitz wird die globale Organisation Ende November verlassen, darunter die leitende Wissenschaftlerin Dr. Soumya Swaminathan und Dr. Mariângela Simão, stellvertretende Generaldirektorin für den Zugang zu Medikamenten und Gesundheitsprodukten.

Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyusus gab das Ausscheiden der acht leitenden Mitarbeiter am Dienstag in einer kurzen E-Mail an die Mitarbeiter bekannt und dankte ihnen für ihre Dienste.

Trotz der zurückhaltenden internen Ankündigung ist dies der größte einzelne Führungswechsel, den Tedros seit 2019 vorgenommen hat, zwei Jahre nach seinem Amtsantritt, als er im Rahmen seiner „Transformations“-Agenda für die Organisation eine Reihe weitreichender Änderungen vornahm. Der Wechsel wurde von Genfer Insidern bereits seit Monaten erwartet, die sagen, dass der Generaldirektor seit seiner Wiederwahl für eine zweite Amtszeit sein Team umkrempeln wollte. Ferner wurde Tedros von großen Spendern gedrängt, sein Führungsteam zu straffen, das beispiellos groß und, wie manche sagten, kopflastig war.

Obwohl Tedros sagte, dass die Beamten alle gehen, weil ihre Ernennungen auslaufen, hat er sich offensichtlich dafür entschieden, die Ernennungen einer Reihe von Personen, die noch nicht das Rentenalter erreicht haben und verfügbar waren, nicht zu verlängern.

Tedros sagte, die ausscheidenden Mitarbeiter hätten „zu einer bedeutenden und dauerhaften Umgestaltung der Organisation beigetragen und geholfen, die WHO durch eine globale Pandemie zu steuern, die die Gesundheit und das Wohlergehen der ganzen Welt verwüstete und tiefgreifende und anhaltende Auswirkungen auf die globale öffentliche Gesundheit hatte“.

Er dankte ihnen und fügte hinzu, sie hätten „einen wirklich positiven Unterschied gemacht, und ihr Vermächtnis ist eine gestärkte, agilere, gerechtere und widerstandsfähigere WHO“.

Health Policy Watch hatte Anfang Oktober als erstes über Swaminathans Abgang berichtet und darauf hingewiesen, dass der Führungsstil des indischen Kinderarztes Tedros möglicherweise zu unabhängig gewesen sei.

Verfechter des Zugangs zu Medikamenten

Dr. Mariângela Simão, WHO-Assistentin der Generaldirektorin.

Swaminathan und Simão, die über UNIAIDS zur WHO gekommen sind, haben sich stets für den Zugang zu COVID-19-Impfstoffen für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen eingesetzt und dabei oft die reichen Länder und Pharmaunternehmen für ihre Behinderung kritisiert.

Sie war von 2006 bis 2010 Direktorin der Abteilung für Geschlechtskrankheiten, AIDS und Hepatitis im brasilianischen Gesundheitsministerium, wo sie erfolgreiche Preisverhandlungen mit Pharmaunternehmen führte, um den Preis für HIV-Medikamente zu senken.

Dr. Agnès Buzyn, die Beauftragte der WHO-Generaldirektorin für multilaterale Angelegenheiten, wurde kürzlich zur Exekutivdirektorin der WHO-Akademie in Lyon ernannt, und die ehemalige französische Gesundheitsministerin bleibt auch in ihrer neuen Funktion im Führungsteam. Die ehemalige französische Botschafterin für globale Gesundheit, Stéphanie Seydoux, wurde bereits als ihre Nachfolgerin angekündigt.

Wer ist raus – und wer ist noch drin?

Auf dem Weg nach draußen: Dr. Jaouad Mahjour

Jane Ellison, Exekutivdirektorin für Außenbeziehungen und Governance und ehemalige britische Gesundheitsministerin, verlässt die WHO ebenso wie Dr. Jaouard Mahjour, stellvertretender Generaldirektor für Notfallvorsorge und internationale Gesundheitsvorschriften. Mahjour war in verschiedenen Positionen im WHO-Regionalbüro für den östlichen Mittelmeerraum tätig.

Wie bereits berichtet, schließt sich auch Dr. Ren Minghui, stellvertretender Generaldirektor für universelle Gesundheitsversorgung und übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten, dem Exodus an. Der chinesische Staatsbürger Minghui war zuvor Generaldirektor für internationale Zusammenarbeit bei der Nationalen Kommission für Gesundheit und Familienplanung in China.

Die Südafrikanerin Dr. Princess Nothemba Simelela, stellvertretende Generaldirektorin und Sonderberaterin für strategische Prioritäten, die sich mit Gebärmutterhalskrebs befasst hat, verlässt das Amt ebenfalls. Simelela war zuvor Leiterin des südafrikanischen HIV-Programms.

Ernennung von Führungskräften in den wichtigsten Arbeitsgruppen der WHO im Jahr 2019, ohne die Berater der DGO, von denen die meisten bereits ausgeschieden sind oder noch ausscheiden werden.

Schließlich wird auch die japanische Staatsangehörige Dr. Naoko Yamamoto, stellvertretende Generaldirektorin für Gesundheitsfürsorge und gesündere Bevölkerungsgruppen, aus dem Amt scheiden.

Der Abschied der stellvertretenden WHO-Direktorin Dr. Zsuzsanna Jakab, der 71-jährigen Ungarin, die das von der WHO vorgeschriebene Ruhestandsalter von 65 Jahren weit überschritten hat, dürfte ebenfalls unmittelbar bevorstehen.

Außerdem verlassen die leitende Krankenschwester der WHO, Dr. Elizabeth Iro, und Min-Whee Kang, leitender Berater im Büro der Generaldirektorin, die beide nicht zum Führungsteam gehören.

Überlebt haben Dr. Mike Ryan, Dr. Samira Asma, Prof. Hanan Balkhy, Dr. Ibrahima Socé Fall, Raul Thomas und die Sonderberater Bruce Aylward und Peter Singer sowie Dr. Chikwe Ihekweazu, der kürzlich zum Leiter der WHO-Drehscheibe für Pandemie- und Epidemieaufklärung ernannt wurde, und Stewart Simonson, der das US-Büro der WHO leitet.

Abgesehen von Seydoux wurde noch kein Nachfolger benannt. Angesichts des Drucks, den die Mitgliedstaaten, insbesondere die USA, auf Tedros ausüben, um die Kosten zu senken, ist es jedoch möglich, dass er auch die Größe seines Teams reduziert. Das WHO-Personal hatte sich auch über das aufgeblähte Managementteam beschwert, einschließlich des Musters der Ernennung von leitenden Beratern, die im Büro des Generaldirektors untergebracht sind, nicht für bestimmte WHO-Bereiche zuständig sind und übermäßig hohe Gehälter beziehen.