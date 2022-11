US-Behörde FAA warnt vor 5G-Einführung, während Fluggesellschaften Funkhöhenmesser aufrüsten, um Störungen zu vermeiden

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat vor einer Verbreitung der 5G-Technologie gewarnt, da sie Interferenzen mit Flugzeuggeräten befürchtet. Die Warnung kommt in einer Zeit, in der Flughäfen ihre Ausrüstung aufrüsten, um unvorhergesehene Zwischenfälle mit der Frequenz zu vermeiden.

Bereits im Januar hat die FAA Mitteilungen an die Luftfahrer (NOTAMs) herausgegeben, die vor Störungen der Flugzeugausrüstung durch 5G und C-Band-Frequenzen warnten. Diese durch 5G verursachten Störungen betreffen „Höhenmesser, automatische Landung, Head-up-Displays/erweiterte Flugsichtsysteme und Hubschrauber-Autopilot-Schwebemodi“. Dies geht angeblich aus der Überwachung solcher Vorfälle durch die Flugaufsichtsbehörde FAA hervor, die mehr als 100 Vorfälle registriert hat.

Die großen US-Fluggesellschaften sind dabei, Funkhöhenmesser wegen möglicher Störungen durch 5G-C-Band-Mobilfunkdienste nachzurüsten. Allerdings bitten sie nun um eine Verlängerung – und haben dies in einem Brief vom 15. November an das Weiße Haus getan. In dem Schreiben, das von wichtigen Akteuren der Luftfahrtindustrie verfasst wurde, wird die Regierung Biden um eine Gnadenfrist bis Ende 2021 gebeten.

In dem Schreiben, das unter anderem von American Airlines, Boeing, Airbus und Embraer unterzeichnet wurde, werden weltweite Probleme in der Lieferkette als Ursache für die Verzögerung genannt. „Die Fluggesellschaften werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, entweder die Fristen für kleinere Regionalflugzeuge und viele große Transportflugzeuge im Dezember 2022 oder die Nachrüstungsfrist im Juli 2023 vollständig einzuhalten“, schreiben sie.

Ferner wird in dem Schreiben angeführt, dass die FAA seit Januar mehr als 100 Vorfälle von potenziellen 5G-Interferenzen dokumentiert hat.

„Leider scheinen die US-Regierungsbehörden in Bezug auf diese Sicherheitsfragen nicht auf derselben Seite zu stehen. Der behördenübergreifende Regierungsfortschritt scheint ins Stocken geraten zu sein, während die Interessengruppen ihren Teil dazu beitragen, diese Probleme anzugehen.“

Der Brief zitiert auch eine Warnung von Billy Nolen, dem amtierenden FAA-Administrator, dass „die Flugsicherheit gefährdet wäre, wenn die US-Regierung nicht bestimmte zusätzliche Betriebsgrenzen in der 5G-C-Band-Umgebung kodifizieren würde.“

Während die Telekommunikationsunternehmen AT&T und Verizon den 5G-Minderungsmaßnahmen zugestimmt haben, beklagte Nolen, dass seine Behörde nicht über die Regulierungsbefugnis verfügt, den 19 anderen 5G-Spektruminhabern dasselbe vorzuschreiben. Daher forderte der FAA-Chef die Federal Communications Commission (FCC) und die National Telecommunications and Information Administration des Handelsministeriums auf, den Prozess zu kodifizieren, damit die 19 anderen Unternehmen einbezogen werden.

5G-Interferenzprobleme nicht nur auf Flugzeuge beschränkt

Zweifellos sind die Probleme mit 5G-Interferenzen nicht nur auf Luftfahrtgeräte beschränkt. Im Jahr 2020 reichten Versorgungsunternehmen und Verbände Klagen gegen die FCC ein, weil sie die Versorgungsinfrastruktur nicht vor möglichen elektrischen Interferenzen durch 5G schützen.

Der Telekommunikationsanbieter SpaceX, der dem Twitter-CEO Elon Musk gehört, erklärte, dass 5G-Satelliten des Satellitenfernsehunternehmens Dish Interferenzen und Probleme mit Starlink-Satelliten verursachen werden. Die Satellitendienstleister DirecTV und RS Submit haben ebenfalls vor Problemen mit Satelliteninterferenzen gewarnt. Ferner hat das Verteidigungsministerium versucht, potenzielle Interferenzprobleme, die 5G bei militärischen Radarsystemen verursachen kann, zu beseitigen.

Seit 2017 fordern Ärzte und Wissenschaftler jedoch einen Stopp von 5G im Weltraum und auf der Erde aufgrund der Schäden, die es für die menschliche Gesundheit und die Umwelt mit sich bringt.

Seit 2018 gibt es Berichte über Menschen und Tiere, die nach dem 5G-Rollout unter Symptomen und Krankheiten leiden. Mehrere Forscher haben auch davor gewarnt, dass die Aktivierung zu Infektionen mit dem Wuhan-Coronavirus (COVID-19) und zum Tod von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Vögeln führen könnte. Die Forschung hat auch biologische und ökologische Schäden aufgedeckt, die durch die Exposition gegenüber 4G und anderen Quellen von drahtloser Wi-Fi-Strahlung und elektromagnetischen Feldern oder Elektrosmog verursacht werden.

2019 sagten Führungskräfte der Telekommunikationsbranche vor dem Kongress aus, dass sie keine unabhängigen wissenschaftlichen Beweise dafür haben, dass 5G sicher ist, und dass fast alle Wissenschaftler weltweit gegen seine Verbreitung sind.

Sehen Sie sich dieses Video an, das erklärt, warum 5G für Flugzeuge gefährlich sein könnte.