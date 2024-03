Endzeitstimmung: Spanische Verteidigungsministerin warnt das eine Rakete von Russland aus Spanien erreichen kann

Verteidigungsministerin Margarita Robles betonte am Sonntag, Wladimir Putin sei “eine enorme Bedrohung für die Nachbarländer, aber auch für die internationale Gemeinschaft insgesamt. Heute kann eine ballistische Rakete leicht von Russland aus Spanien erreichen.”

“Ich möchte einen Weckruf an die spanische Gesellschaft richten, denn manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns der enormen Gefahr, die im Moment besteht, nicht bewusst sind. Und das nicht nur in der Ukraine; auch in Gaza und der Sahelzone, wo ich die Situation sehr pessimistisch einschätze”, sagte sie in einem Interview mit La Vanguardia.

In Bezug auf die Forderung nach einer Wiederbewaffnung der Europäischen Union durch mehrere