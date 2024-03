Krieg in und mit Deutschland

Die Kriegstrommeln werden geschlagen, die Säbel rasseln, es riecht nach Krieg. Fehlt nur noch dröhnende Marschmusik an allen Straßenecken. Aus dem Bildungsministerium hat sich ein Heimatschutzministerium entwickelt, das von den KiTas bis in die Universitäten darauf hinwirken will, dass der jungen Generation nicht nur die im Kriegsfall lebensrettenden Reflexe antrainiert werden, sondern auch die Soldaten der Bundeswehr als Freunde und Helfer im Unterricht erlebt werden können.

Sind das Kriegsvorbereitungen oder Vorbereitungen auf den Krieg?

Dazwischen liegt ein feiner Unterschied, der bei den Maßnahmen zur Verbesserung des Zivilschutzes allerdings nicht zu erkennen ist.

Zivilschutz ist im Kriegsfall unverzichtbar, egal ob es sich um den echten Verteidigungsfall handelt, in dem man sich des Aggressors erwehren muss, oder um die einzukalkulierenden Folgen eines selbst vorgetragenen Angriffs.