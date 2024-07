Energydrinks mit plötzlichem Herzstillstand in Verbindung gebracht

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Der Konsum von Energydrinks kann das Risiko eines plötzlichen Herzstillstands erhöhen, insbesondere bei Menschen mit bestimmten genetischen Herzerkrankungen

Von 144 Personen, die einen plötzlichen Herzstillstand überlebten und bereits eine genetische Herzerkrankung hatten, konsumierten 5 % zum Zeitpunkt des Herzstillstand einen oder mehrere Energydrinks

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Menschen mit einer genetischen Herzerkrankung frühzeitig vor den potenziellen Risiken dieser Getränke gewarnt werden sollten

Andere Wissenschaftler bezeichneten den Konsum von Energy-Drinks als “zunehmendes Problem für die öffentliche Gesundheit” und stellten fest, dass er mit Problemen des Herz-Kreislauf-Systems, des Magen-Darm-Trakts, der Nieren, des endokrinen Systems, der Psychiatrie und des neurologischen Systems in Verbindung gebracht wird

Wenn Ihre Energie nachlässt und Sie mit Hirnnebel zu kämpfen haben, sind Energydrinks nicht die Lösung; die Optimierung Ihrer Mitochondrienfunktion ist die Lösung

Energydrinks stehen auf dem Prüfstand, nachdem Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen ihrem Konsum und plötzlichem Herzstillstand hergestellt haben. Diese Getränke haben in den letzten Jahren bei denjenigen, die einen schnellen Energieschub suchen, stark an Beliebtheit gewonnen. Energy-Drinks sind nach Multivitaminen das am zweithäufigsten konsumierte Nahrungsergänzungsmittel unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, und es wird erwartet, dass ihr Marktvolumen im Jahr 2028 90,49 Milliarden Dollar erreichen wird.

Der Cocktail aus anregenden Inhaltsstoffen in Energydrinks könnte jedoch die Herzgesundheit gefährden, insbesondere bei Menschen mit bestimmten genetischen Herzerkrankungen. Nach Angaben von Forschern der Mayo Clinic können Energy Drinks “arrhythmogene Lebensmittel” sein, die das Risiko eines plötzlichen Herzstillstands erhöhen.

Energydrinks können das Risiko eines plötzlichen Herzstillstands erhöhen

Ein Herzstillstand tritt plötzlich aufgrund einer Fehlfunktion des Herzens auf, die dazu führt, dass es aufhört zu schlagen. Ein elektrisches Signal im Herzen kann zu Herzrhythmusstörungen oder unregelmäßigem Herzschlag führen, einschließlich Kammerflimmern, der häufigsten Ursache für einen Herzstillstand. Es beschreibt einen Herzschlag, der so schnell ist, dass das Herz zittert, anstatt Blut zu pumpen.

“Energydrinks können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen”, schreiben Forscher in der Zeitschrift Heart Rhythm. “Es wurde postuliert, dass die stark stimulierenden und unregulierten Inhaltsstoffe die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Herzkontraktilität und die Repolarisation des Herzens in einer potenziell proarrhythmischen Weise verändern.”

Für die Studie wurden die elektronischen Krankenakten aller Überlebenden eines plötzlichen Herzstillstands (SCA) mit nachgewiesenen Herzrhythmusstörungen ausgewertet, die zur Untersuchung in die Mayo Clinic Windland Smith Rice Genetic Heart Rhythm Clinic in Rochester, Minnesota, kamen. Von den 144 SCA-Überlebenden mit vorbestehenden genetischen Herzproblemen hatten sieben von ihnen – oder 5 % – zum Zeitpunkt des Herzstillstands ein oder mehrere Energydrinks konsumiert.

Der Hauptautor der Studie, Dr. Michael J. Ackerman, Ph.D., genetischer Kardiologe an der Mayo Clinic, erklärte in einer Pressemitteilung:

“Während es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Energy-Drinks und dem plötzlichen Herzstillstand bei den sieben Patienten zu geben schien, gab es eine Vielzahl potenzieller ‘Auslöser’, die ebenfalls zu einer genetisch bedingten Herzrhythmusstörung beigetragen haben könnten, wie Schlafmangel, Dehydrierung, Diät oder extremes Fasten, die gleichzeitige Einnahme von QT-verlängernden Medikamenten oder die Zeit nach der Entbindung. Der ungewöhnliche Konsum von Energydrinks hat also höchstwahrscheinlich zusammen mit anderen Variablen einen ‘perfekten Sturm’ von Risikofaktoren ausgelöst, der bei diesen Patienten zum plötzlichen Herzstillstand führte.”

Allerdings haben frühere Studien einen Zusammenhang zwischen Koffein und plötzlichem Herztod hergestellt. Ein 16-Unzen-Energydrink kann neben anderen stimulierenden Inhaltsstoffen 80 bis 300 Milligramm (mg) Koffein enthalten. Panera Bread hat vor kurzem koffeinhaltige Limonaden von seiner Speisekarte entfernt, nachdem in einem Gerichtsverfahren behauptet wurde, dass sie zwei Todesfälle durch Herzstillstand verursacht haben.

“Obwohl das relative Risiko gering und das absolute Risiko eines plötzlichen Todes nach dem Konsum eines Energydrinks sogar noch geringer ist, sollten Patienten mit einer bekannten, für den plötzlichen Tod prädisponierenden genetischen Herzerkrankung die Risiken und Vorteile des Konsums solcher Getränke gegeneinander abwägen”, so Ackerman. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Menschen mit einer genetischen Herzerkrankung frühzeitig vor den potenziellen Risiken dieser Getränke gewarnt werden sollten”.

Energydrinks sind ein arrhythmogenes Lebensmittel

In einem begleitenden Leitartikel beschrieb Dr. Ehud Chorin von der Universität Tel Aviv arrhythmogene Lebensmittel als ein unterschätztes medizinisches Problem und stellte fest, dass Energydrinks in diese Kategorie fallen. Chorin sagt:

“Zur Ermittlung der wahrscheinlichen Ursache einer Arrhythmie gehört auch die Frage nach einer möglichen Exposition gegenüber Toxinen oder Medikamenten. Es wird festgestellt, dass eine zunehmende Zahl von Substanzen in der Standardnahrung unerwünschte kardiale Wirkungen hat, was dazu führt, dass eine neue Unterkategorie in der klinischen Anamnese eines Patienten in Betracht gezogen wird: arrhythmogene Lebensmittel. Energy-Drinks fallen in diese Kategorie. Die in dieser Studie berichteten Ergebnisse sollten im Zusammenhang mit den zahlreichen Hinweisen auf arrhythmogene Wirkungen bestimmter Lebensmittel gesehen werden, insbesondere wenn sie in großen Mengen oder hohen Konzentrationen von Risikopatienten konsumiert werden.”

In der vorgestellten Studie hatten beispielsweise zwei der Betroffenen ein langes QT-Syndrom (LQTS) und zwei eine katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT). Beide Erkrankungen werden mit Herzstillstand in Verbindung gebracht, aber die Energydrinks könnten das Risiko weiter erhöht haben.

LQTS ist eine Störung der elektrischen Aktivität des Herzens, die gefährliche Herzrhythmusstörungen verursachen kann, die zu Ohnmacht, Krampfanfällen oder plötzlichem Herzstillstand führen können. CPVT ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die unregelmäßige, schnelle Herzschläge auslösen kann, die ebenfalls zu Ohnmachtsanfällen, Krampfanfällen oder plötzlichem Herzstillstand führen können, insbesondere bei jungen Menschen und Kindern. Chorin hält den Zusammenhang zwischen Energy-Drinks und Herzstillstand für bedeutsam:

“Obwohl der Zusammenhang rein zufällig sein könnte, bietet die Tatsache, dass dieser Zusammenhang bei Patienten mit langem QT-Syndrom (LQTS) und katecholaminerger polymorpher ventrikulärer Tachykardie beobachtet wurde, nicht aber bei Patienten mit Brugada-Syndrom (bei denen die sympathische Stimulation von ‘Energydrinks’ nicht als proarrhythmisch zu erwarten wäre), eine gewisse Unterstützung für diese Beobachtung.”

Energydrinks sind ein wachsendes Problem für die öffentliche Gesundheit”.

Energydrinks werden oft in einer Weise vermarktet, die den Eindruck erweckt, sie würden die Energie steigern, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erhöhen und die Konzentration verbessern. Diese Marketingstrategien heben häufig den Zusatz von Vitaminen, Aminosäuren und Kräuterextrakten hervor, um den Eindruck von gesundheitlichen Vorteilen zu erwecken.

Viele Gesundheitsexperten warnen jedoch weiterhin davor, dass diese Getränke erhebliche Gesundheitsrisiken bergen können. “Große Mengen an Koffein, Taurin, Zucker und B-Vitaminen können zu diesen Ergebnissen beitragen, indem sie die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Kontraktilität des Herzens erhöhen und das QTc [korrigiertes QT-Intervall] verlängern”, heißt es in einer in Reviews in Cardiovascular Medicine veröffentlichten Studie.

Die Wissenschaftler bezeichneten den Konsum von Energydrinks als ein “wachsendes Problem der öffentlichen Gesundheit” und wiesen darauf hin, dass er nicht nur mit Problemen des Herz-Kreislauf-Systems, sondern auch mit Problemen des Magen-Darm-Trakts, der Nieren, des endokrinen Systems, der Psychiatrie und des neurologischen Systems verbunden ist.

Ein Drittel der Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren konsumiert regelmäßig Energydrinks, und diese Getränke sind am häufigsten bei Männern zwischen 18 und 34 Jahren zu finden. Häufig werden Energydrinks zusammen mit Alkohol oder anderen Substanzen konsumiert, was das Risiko negativer gesundheitlicher Folgen erhöhen kann.

Eine Studie untersuchte die kardio- und zerebrovaskulären Auswirkungen des Konsums von Red Bull, einer der führenden Marken auf dem Energydrinkmarkt. Bei 30 jungen erwachsenen Frauen führte der Konsum von Red Bull zu einer “Verringerung der Geschwindigkeit der Halsschlagadern und der mittleren Hirnarterie sowie zu einer Verringerung des Herzzeitvolumens, begleitet von einem Rückgang der Herzfrequenz und einem leichten, wenn auch nicht signifikanten Anstieg des systolischen und diastolischen Blutdrucks”.

Koffein und andere Stimulanzien in Energydrinks wirken synergistisch

Die zunehmende Beliebtheit von Energydrinks führte zu einem entsprechenden Anstieg des Koffeinkonsums bei Kindern und Jugendlichen. Dieser stieg zwischen 1977 und 2009 um 70 %. In Energydrinks kommt das Koffein in der Regel zusammen mit anderen Stimulanzien wie Guarana, Taurin und L-Carnitin vor.

“Die nachteiligen Auswirkungen von EDs auf das Herz-Kreislauf-System sind auf die vielen verschiedenen Inhaltsstoffe zurückzuführen, die einzeln und in ihrer Gesamtheit die Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems verändern können”, erklärten die Forscher. Während die Medikamente oft die Wachsamkeit und Aufmerksamkeit erhöhen, steigern sie auch die Herzfrequenz und die Atmung, was zu Gesundheitsproblemen führen kann, die tödlich sein können:

“Jugendliche greifen zu diesen Getränken, um schnell Energie zu tanken, ihre Aufmerksamkeit zu steigern und ihre schulischen oder sportlichen Leistungen zu verbessern. Die Folgen dieses Konsummusters haben dazu geführt, dass immer mehr junge Menschen wegen einer Reihe von gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Notaufnahmen aufsuchen, wie im Abschnitt Ergebnisse dokumentiert. Berichte unterstreichen, dass Energydrinks schädliche Auswirkungen auf ein breites Spektrum von Körperorganen haben, die in leichten Beeinträchtigungen wie Angstzuständen, Magen-Darm-Störungen, Dehydrierung, Nervosität und Tachykardie sowie in schwereren Folgen wie Rhabdomyolyse, akuter Nierenschädigung (AKI), Kammerflimmern, Krampfanfällen, akuter Manie und Schlaganfall gipfeln. Außerdem wurden Fälle dokumentiert, in denen der Konsum von Energydrinks zu Todesfällen führte.”

Koffein zum Beispiel blockiert Adenosinrezeptoren, die normalerweise zur Entspannung der Blutgefäße beitragen. Die Blockierung von Adenosinrezeptoren erhöht auch den Adenosinspiegel im Blut, was die Aktivität des Sympathikus – des Teils des Nervensystems, der die Kampf-oder-Flucht-Reaktion steuert – sowie den Stresshormonspiegel erhöht.

Guarana, eine im Amazonasbecken beheimatete Pflanze, ist ein weiterer gängiger Bestandteil von Energy-Drinks. Ihre Samen enthalten bekanntermaßen eine hohe Konzentration an Koffein, oft mehr als Kaffeebohnen, was die stimulierende Wirkung von Energydrinks noch verstärkt. Sogar B-Vitamine, die eine wichtige Rolle in unserem Körper spielen, könnten die stimulierende Wirkung verstärken, wenn sie in großen Mengen zusammen mit Koffein konsumiert werden:

“Obwohl B-Vitamine im Allgemeinen als vorteilhaft für den menschlichen Körper angesehen werden, sind in Eds [Energydrinks] wahrscheinlich große Mengen an B-Vitaminen enthalten, da sie als Cofaktoren für die Energieverwertung und den Stoffwechsel fungieren und somit möglicherweise die stimulierenden Wirkungen der anderen in diesen Getränken enthaltenen Inhaltsstoffe verstärken”.

Ist Taurin in Energydrinks ein Problem?

Taurin ist eine Art von Aminosäure, die die Bausteine von Proteinen sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Aminosäuren wird Taurin nicht für den Aufbau von Proteinen verwendet, sondern spielt eine Reihe anderer wichtiger Funktionen im Körper, wie z. B. die Unterstützung des Nervenwachstums, die Produktion von Gallensalzen, die Unterstützung der Verdauung und die Aufrechterhaltung der richtigen Flüssigkeitszufuhr.

Taurin gilt als “bedingt essenzielle” oder halb-essenzielle Aminosäure, da der Körper sie zwar selbst herstellen kann, aber unter bestimmten Bedingungen eine Ergänzung erforderlich sein kann, wie z. B. bei Säuglingen oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen.

Taurin wird auch häufig Energydrinks zugesetzt, wo es zur koffeininduzierten intrazellulären Kalziumfreisetzung beitragen kann. Dies wiederum kann das normale Kalziumgleichgewicht in den Zellen, insbesondere in Herz und Muskeln, stören.

“Eine kurzzeitige Exposition gegenüber Taurin erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel in glatten Gefäßmuskelzellen und im Herzen, was zu einer positiven inotropen Wirkung führt”, heißt es in der Studie Reviews in Cardiovascular Medicine.

Positiv inotrope Wirkstoffe, einschließlich Koffein, erhöhen die in den Herzzellen verfügbare Kalziummenge. Diese erhöhte Kalziumverfügbarkeit steigert die Fähigkeit des Herzens, sich kräftiger zusammenzuziehen. Während dies in bestimmten medizinischen Situationen von Vorteil sein kann, kann eine übermäßige Stimulation zu potenziellen Risiken führen. Die Einnahme von Taurin hat jedoch viele gesundheitliche Vorteile.

Taurin wirkt als Antioxidans und entzündungshemmendes Mittel, das bei der Vorbeugung von Sarkopenie, einem altersbedingten Zustand, der durch den Verlust von Muskelmasse und -funktion gekennzeichnet ist, nützlich sein kann. Taurin ist außerdem die am häufigsten vorkommende Schwefelquelle und wird für eine Vielzahl physiologischer Prozesse benötigt, unter anderem für die gesunde Funktion des Immunsystems, des Nervensystems, des Stoffwechsels und der Verdauung – aber das ist noch nicht alles.

Nach Forschungsergebnissen, die in der Juni-Ausgabe 2023 der Zeitschrift Science veröffentlicht wurden, scheint Taurin auch eine wichtige Rolle bei der Langlebigkeit und dem gesunden Altern zu spielen. Wichtig ist, dass Sie Taurin und andere Nährstoffe am besten aus vollwertigen Lebensmitteln und gegebenenfalls aus hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen – nicht aus synthetischen Energydrinks.

Taurin ist in tierischen Lebensmitteln wie Meeresfrüchten, rotem Fleisch, Geflügel und Milchprodukten enthalten. Wenn Sie Veganer sind, sollten Sie jedoch ein hochwertiges Taurinpräparat in Erwägung ziehen, da Sie über die Lebensmittel, die Sie essen, kein Taurin erhalten. Ihr Körper kann zwar etwas Taurin synthetisieren, aber das wird auf Dauer nicht ausreichen, vor allem, wenn Sie älter werden und die Fähigkeit des Körpers, Taurin zu synthetisieren, nachlässt. Energiegetränke sind jedoch keine sichere Quelle für Taurin oder andere Vitamine oder Kräuter.

Wie Sie Ihre Energie natürlich steigern können

Wenn Ihre Energie nachlässt und Sie mit Gehirnnebel zu kämpfen haben, sind Energydrinks nicht die Lösung. Die Optimierung Ihrer Mitochondrienfunktion hingegen schon. Sie ist eine der wichtigsten Strategien zur Steigerung der Zellenergie und damit das Herzstück der Verbesserung Ihrer Gesundheit.

Die Vermeidung von Ernährungsfehlern wie übermäßiger Linolsäure in Form von Pflanzen- und Samenölen ist für die Optimierung der Mitochondrienfunktion von entscheidender Bedeutung. Auch Faktoren wie Östrogen und Endotoxine können die Zellenergie beeinträchtigen. Weitere wichtige Tipps für die Gesundheit der Mitochondrien und die Energieproduktion – die nicht so gesundheitsschädlich sind wie der Konsum von Energydrinks – finden Sie in “Mitochondriale Gesundheit ist eine wichtige Gegenmaßnahme gegen das globale Indoktrinationsprogramm“.

Artikel als PDF

Quellen: