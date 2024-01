England und Wales erlauben Richtern, künstliche Intelligenz zur Urteilsfindung einzusetzen

Viele Menschen haben die Nase voll vom Thema KI. Manche haben sogar das Gefühl, dass sie nie wieder etwas von diesem Thema hören werden, weil es bald vorbei sein wird.

Unabhängig von unseren persönlichen Gefühlen lässt sich jedoch nicht leugnen, dass sich diese Technologien wie ein Lauffeuer in einer Vielzahl von Tätigkeitsbereichen ausbreiten.

Und wenn sie erst einmal in den Bereich der Aufsichtsbehörden, der Strafverfolgung und der Justiz vorgedrungen sind – und das ist der Fall -, dann sind die Auswirkungen auf unsere bürgerlichen Freiheiten nicht mehr von der Hand zu weisen.

Bedenken Sie dies: Englands 1000 Jahre altes Rechtssystem – mit Perücken, Roben und allem Drum und Dran – erlaubt es Richtern, „künstliche Intelligenz zur Unterstützung bei der Urteilsfindung einzusetzen“.

Ja, Sie haben richtig gelesen.

Associated Press berichtete:

Richter an Gerichten und Tribunalen sagten letzten Monat, dass KI bei der Urteilsfindung helfen könne, aber nicht für Recherchen oder juristische Analysen verwendet werden sollte, da die Technologie Informationen fabrizieren und irreführende, ungenaue und voreingenommene Informationen liefern könne.

Richter sollten keine Angst vor einem umsichtigen Einsatz von KI haben, sagte Master of the Rolls Geoffrey Vos, der zweithöchste Richter in England und Wales. Aber sie müssen sicherstellen, dass sie das Vertrauen schützen und die volle persönliche Verantwortung für alles übernehmen, was sie produzieren.

Ein Berufsstand, der sich nur langsam an den technologischen Wandel anpasst, reagiert auf eine sich schnell entwickelnde Technologie, die abwechselnd als Allheilmittel oder als Bedrohung dargestellt wird – oder beides.

Es gibt derzeit eine heftige öffentliche Debatte darüber, ob und wie künstliche Intelligenz reguliert werden sollte“, sagt Ryan Abbott, Professor für Recht an der Universität Surrey und Autor von „The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law“.

KI und Recht ist etwas, das die Menschen besonders beunruhigt, und es ist ein Bereich, in dem wir besonders vorsichtig sein müssen, wenn es darum geht, die Menschen einzubeziehen“, sagt er. Daher glaube ich, dass KI die Arbeit der Justiz langsamer stören könnte als in anderen Bereichen, und wir werden in diesem Bereich vorsichtiger sein.

Obwohl der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs der USA, John Roberts, in seinem Jahresbericht den Einsatz künstlicher Intelligenz erwähnte, gibt es im US-Bundesgerichtssystem keine Richtlinien für KI.

Außerdem seien die Gerichte der US-Bundesstaaten und -Gemeinden zu zersplittert, um einen universellen Ansatz zu verfolgen.

Cary Coglianese, Juraprofessor an der University of Pennsylvania: „‚Dies ist sicherlich einer der ersten, wenn nicht der erste, in englischer Sprache veröffentlichte Leitfaden zu KI, der allgemein anwendbar ist und sich an Richter und ihre Mitarbeiter richtet‘, sagte Coglianese über den Leitfaden für England und Wales. Ich vermute, dass viele, viele Richter ihre Mitarbeiter intern darüber informiert haben, wie die bestehenden Richtlinien zur Vertraulichkeit und Internetnutzung auf öffentlich zugängliche Portale, die ChatGPT und andere ähnliche Dienste anbieten, anzuwenden sind“.

Die Gefahren dieser Technologie wurden bereits in dem berüchtigten Fall zweier New Yorker Anwälte deutlich, die ChatGPT nutzten, um einen Schriftsatz zu verfassen, in dem fiktive Fälle zitiert wurden. Sie wurden von einem wütenden Richter zu einer Geldstrafe verurteilt, der ihre Arbeit als „juristisches Kauderwelsch“ bezeichnete.